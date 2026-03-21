La edición 2026 del Moot Legislativo permitirá a la juventud guatemalteca proponer leyes de seguridad

Fotografías: Congreso de la República de Guatemala

Jóvenes universitarios de Guatemala podrán llevar una propuesta de ley al pleno del Congreso gracias al concurso Moot Legislativo 2026, cuya tercera edición estará dedicada exclusivamente a iniciativas para enfrentar los desafíos de seguridad en el país.

Como informó el diputado Julio López, quien ocupa el cargo de quinto secretario de junta directiva, el certamen tiene la finalidad de transformar el conocimiento académico en soluciones concretas y viables con impacto en la agenda nacional.

Esta estrategia, que promueve la participación ciudadana en las decisiones legislativas, fue reportada por el mismo el Congreso de la República.

El concurso inicia con las inscripciones para equipos de nueve personas, siguiendo la estructura de una bancada parlamentaria con el objetivo de fomentar la colaboración y el trabajo legislativo simulado.

Para participar, los aspirantes, que deben ser estudiantes universitarios de entre dieciocho y treinta y cinco años, deberán completar el registro digital en la página oficial del Congreso, incluyendo una breve descripción de su propuesta y conformando un equipo.

El grupo ganador podrá presentar su propuesta como iniciativa de ley ante el pleno del Congreso en 2026. López subrayó que esta experiencia permite a los universitarios involucrarse de manera directa en el proceso legislativo, fortaleciendo la formación de futuros líderes en derecho parlamentario. Además, el Congreso de la República ha confirmado que dará respuesta institucional a todas las iniciativas recibidas.

Fotografías: Congreso de la República de Guatemala

El enfoque en seguridad y participación juvenil

La edición 2026 del Moot Legislativo se caracteriza por concentrarse únicamente en estrategias para la seguridad, tema que López consideró como prioritario para el momento que vive el país. El objetivo es que los estudiantes que han experimentado los problemas de inseguridad propongan, según palabras recogidas por Congreso de la República, “soluciones innovadoras como la protección de la integridad de los ciudadanos, la reducción de riesgos sociales y culturales, y el fortalecimiento de la obediencia a la ley”.

López también resaltó que el certamen “va más allá de una competencia. Se trata de un proceso formativo legislativo que fomenta el civismo y las prácticas ciudadanas”. Según su visión, esta tercera edición afianza una política institucional de puertas abiertas y fortalece la formación en derecho parlamentario para los universitarios.

Las solicitudes se pueden enviar desde hoy. Para consultas, los organizadores han dispuesto el correo oficial mootlegislativogt@congreso.gob.gt y herramientas audiovisuales que se publicarán en redes sociales y medios de comunicación del Congreso de la República.

El Moot Legislativo de Guatemala, en esta edición 2026, canaliza sus esfuerzos para que la juventud universitaria tenga incidencia en la construcción del marco jurídico nacional. Los participantes recibirán la oportunidad de incidir directamente en la legislación guatemalteca, experimentando cada paso del proceso, desde la elaboración de su propuesta en el ámbito académico hasta su presentación en el pleno parlamentario.

Fotografías: Congreso de la República de Guatemala

El Moot Legislativo para jóvenes universitarios

El Congreso de la República de Guatemala impulsa el “Moot Legislativo”, una simulación en la que estudiantes universitarios participan en la elaboración y defensa de proyectos de ley, orientados a resolver desafíos de interés nacional. La edición 2024 ya permitió que una de estas propuestas, la iniciativa 6443**, avanzara como proyecto formal, según datos del propio Congreso.

Esta iniciativa interuniversitaria se dirige a fomentar la participación juvenil en el proceso parlamentario. El programa de la X Legislatura indica que el simulacro abre la posibilidad de que ideas desarrolladas durante el Moot Legislativo tengan un impacto real en la legislación guatemalteca.

A través de la experiencia, los participantes cuentan con el acompañamiento de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa (DEIL), entidad que guía el proceso durante todas sus etapas. El formato reproduce las dinámicas parlamentarias mediante ejercicios de redacción técnica y debates en el Hemiciclo. Los temas tratados son desarrollo sostenible, empleo, innovación, salud y educación, seleccionados por su relevancia a nivel nacional.