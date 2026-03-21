Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala coordina captura de dos personas por delitos contra una menor

Las diligencias policiales se realizaron en Las Mercedes tras una orden judicial derivada de denuncias sobre agresión física y sexual, según autoridades, quienes buscan resguardar la seguridad y derechos de la víctima durante la investigación

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La Fiscalía contra el Delito
La Fiscalía contra el Delito de Femicidio y la PNC detuvieron a dos personas en Las Mercedes, Barberena, por delitos sexuales y maltrato contra una niña. (Cortesía: Ministerio Público)

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio coordinó con la Policía Nacional Civil la detención de dos personas en la aldea Las Mercedes, Barberena, Santa Rosa, en el marco de una investigación sobre maltrato y delitos sexuales cometidos contra una niña. De acuerdo con información oficial, la acción responde a órdenes emitidas por el Juzgado de Turno de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (MAINA).

Entre los detenidos figura Sindi M., quien enfrenta cargos de maltrato contra personas menores de edad. Según la acusación, la madre de la víctima habría facilitado un entorno que permitió las agresiones contra su hija al incumplir sus deberes de protección y cuidado. Las autoridades señalan que este comportamiento expuso a la menor a riesgos físicos, morales y sexuales, además de poner en peligro su vida.

También fue aprehendido Luis P., quien enfrenta procesos por femicidio en grado de tentativa, violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación, agresión sexual con agravación de la pena y maltrato contra personas menores de edad. De acuerdo con las investigaciones, Luis P. habría cometido estos delitos en una vivienda de la localidad, atentando contra la integridad física y sexual de la niña. Los reportes oficiales indican que sus acciones pusieron en riesgo la vida de la menor en sucesos recientes.

El Código Penal de Guatemala
El Código Penal de Guatemala sanciona los delitos sexuales y el maltrato a menores con penas que alcanzan hasta 28 años de prisión en casos agravados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se encuentra bajo supervisión del Ministerio Público (MP), que enfatizó la importancia de una respuesta judicial efectiva para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia en situaciones de riesgo. Según los registros de la investigación, la intervención de las autoridades buscó frenar de inmediato la exposición de la víctima a situaciones de violencia y abuso.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio reafirmó que mantiene el seguimiento de la causa y, en coordinación con el MAINA y otras entidades estatales, evalúa la situación de la niña para garantizar su protección integral durante el proceso judicial.

Leyes de Guatemala: penas por delitos sexuales y violencia contra menores

En Guatemala, el Código Penal y leyes específicas como: Ley Contra el Femicidio y Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, sancionan con severidad los delitos sexuales y la violencia contra menores. El maltrato físico o psicológico a menores implica de 2 a 5 años de prisión. La violación sexual se castiga con 8 a 12 años, pero la pena puede aumentar hasta 28 años si la víctima es menor de 14 años, existe relación de parentesco o autoridad, o se utiliza violencia extrema.

El Juzgado de Turno de
El Juzgado de Turno de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia emitió las órdenes de captura en el marco de la investigación sobre violencia infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los actos de agresión sexual sin acceso carnal conllevan penas de 5 a 8 años, que también se agravan por las mismas circunstancias. El femicidio en grado de tentativa recibe una pena reducida respecto al delito consumado, que va de 25 a 50 años.

El Código Penal establece agravantes cuando el delito se comete con crueldad o por personas responsables del cuidado del menor. Además, los menores de 14 años se consideran incapaces de consentir, por lo que todo acto sexual hacia ellos constituye delito. Las autoridades destacan que estas penas buscan proteger la integridad y el desarrollo de las víctimas menores de edad.

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