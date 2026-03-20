Guatemala

Estados Unidos reconoció "la eficaz respuesta de Guatemala" a la reciente violencia relacionada con pandillas

La reunión realizada en Washington abordó estrategias conjuntas contra delitos trasnacionales y consolidó compromisos para mejorar la colaboración regional, con especial atención al combate de redes criminales y al impulso de reformas institucionales

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Líderes de ambos países consolidan
Líderes de ambos países consolidan una alianza clave para combatir amenazas regionales. La coordinación bilateral y los avances técnicos marcan un nuevo capítulo en la seguridad del continente (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se reunió en Washington, D.C. con el canciller guatemalteco Carlos Martínez y el ministro de Defensa Nacional Henry Saenz para consolidar la cooperación bilateral en materia de seguridad, con un foco en el combate al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. La cita, realizada en medio de las recientes reformas impulsadas por el país centroamericano, refuerza el compromiso de ambos gobiernos para promover la prosperidad y el Estado de derecho mediante acciones coordinadas frente a amenazas regionales, según informaron el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Agencia Guatemalteca de Noticias.

En la mesa de diálogo, Landau expresó su respaldo a la política de modernización de la seguridad portuaria impulsada desde Ciudad de Guatemala y elogió la creación del primer centro de intervención centralizado en ese país, una acción reconocida por su impacto inmediato en la respuesta ante la violencia pandillera. El portavoz adjunto principal Tommy Pigott señaló que Landau destacó “los esfuerzos para crear su primer centro de intervención centralizado” y puso énfasis en “modernizar la seguridad portuaria y cooperar en la lucha contra la inmigración ilegal”.

Este encuentro forma parte de una agenda común que se afianzó tras la participación guatemalteca en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, realizada el 5 de marzo en el Comando Sur de Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Estado a través de un comunicado oficial, “socios como Guatemala están desempeñando un papel importante en nuestro trabajo para poner fin a la inmigración ilegal, asegurar la región y aumentar nuestras oportunidades de inversión”. Este pronunciamiento subraya la relevancia de la coordinación con países aliados para enfrentar desafíos de seguridad y migratorios en la región.

La contribución de Guatemala a la Fuerza de Represión de Pandillas fue identificada como clave para la estabilidad regional, especialmente en lo relativo a los programas de asistencia a Haití, donde Guatemala ocupa un lugar relevante en los esfuerzos internacionales. Landau agradeció esta colaboración y remarcó la cooperación canalizada para contener la expansión de la criminalidad organizada y las redes de tráfico.

El país centroamericano suma protagonismo
El país centroamericano suma protagonismo en la región gracias a su apuesta por la estabilidad democrática. Un acercamiento con Washington promete nuevas políticas conjuntas y acciones contra redes delictivas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Ambas delegaciones reafirmaron “la importancia de instituciones democráticas sólidas” y dejaron asentado su compromiso para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y garantizar el Estado de derecho ante desafíos compartidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el diálogo incluyó temas migratorios y estrategias para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, con énfasis en la seguridad ciudadana.

Guatemala refuerza su papel en la seguridad y democracia regional

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la mención al rol de Guatemala en el impulso de la estabilidad regional, en particular a través de su participación en Haití y su apoyo a la Fuerza de Represión de Pandillas. Según detalló Tommy Pigott del Departamento de Estado, Landau subrayó “el importante papel de Guatemala en los esfuerzos regionales para promover la estabilidad en Haití y agradeció a Guatemala su contribución a la Fuerza de Represión de Pandillas”.

La mesa bilateral también abordó prioridades como el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción, el diseño de políticas migratorias conjuntas y el combate a la delincuencia organizada. Las autoridades reiteraron “su compromiso de trabajar juntas para promover la seguridad, la prosperidad y el Estado de derecho para los pueblos de ambos países”, según registró la Agencia Guatemalteca de Noticias. Para las autoridades estadounidenses, esta cooperación se justifica por la amenaza inmediata de las redes delictivas y por la necesidad de reforzar la confianza y la gobernabilidad democrática en la región.

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