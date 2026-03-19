El Gobierno de Guatemala intensifica la lucha contra el narcotráfico con un estado de prevención focalizado

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La reciente decisión del presidente Bernardo Arévalo en consejo de ministros de renovar el estado de prevención en departamentos fronterizos responde al auge de la actividad del narcotráfico y busca frenar el ingreso de grupos criminales en regiones clave para el trasiego de drogas. Según el ministro de Gobernación, Marco Villeda, esta medida se concentra en San Marcos, Huehuetenango, Izabal y Petén, áreas señaladas como estratégicas por su ubicación y el aumento de delitos asociados.

Los resultados de las operaciones desplegadas bajo este enfoque superan los registros previos. El viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Víctor Hugo Cruz, indicó que durante el primer trimestre se produjo un aumento del 325 % en incautaciones de cocaína respecto al mismo periodo de 2025, superando las cinco toneladas decomisadas. Las incautaciones de marihuana subieron en un 447 % anual, con 409 kilos interceptados, y la erradicación de arbustos de coca creció un 261 %, alcanzando 1.771 plantas destruidas.

El operativo en Retalhuleu culminó con la incautación de cocaína valorada en 15 millones de quetzales./(PNC de Guatemala)

Durante una conferencia de prensa, Villeda remarcó que la medida “evita el ingreso de grupos criminales relacionados con el narcotráfico”, en reacción al hallazgo reciente de cargamentos y detenciones relevantes en Izabal y Petén. La medida, según el funcionario, no se ampliará de momento a todo el país, aunque podría extenderse si se observa un incremento delictivo en otras regiones.

El avance de incautaciones y capturas marca una nueva dirección oficial

Cruz detalló que los operativos realizados en los primeros tres meses propiciaron un aumento del 32 % en aprehensiones vinculadas con narcotráfico, con más de 5.111 personas detenidas en flagrancia en todo el territorio nacional. Respecto al narcomenudeo, las inspecciones en cárceles y lugares críticos de distribución fueron clave, acompañadas de la presencia coordinada de la policía y el ejército.

Al abordar delitos conexos, Cruz precisó que las capturas por ilícitos aduaneros crecieron un 119 % respecto al año pasado, con más de 200 detenidos. En extradiciones, el país sumó once aprehensiones con orden vinculada al narcotráfico, un 735 % superior al primer trimestre del año anterior. Las autoridades han extraditado a seis personas, el doble que en igual periodo previo, y la destrucción de un laboratorio clandestino supuso un aumento del 100 % respecto a 2025.

El valor de lo incautado por contrabando asciende a más de cuatro millones de quetzales. En defraudación aduanera, el monto rebasa los doce millones, y los delitos contra la propiedad intelectual derivaron en decomisos por más de seiscientos mil quetzales. Estos decomisos, más allá de frenar la economía ilícita, buscan reforzar la trazabilidad de la economía formal a través de la colaboración entre policía, ejército y autoridades aduaneras.

Marcadores forenses amarillos numerados del 6 al 18 señalan un arma, cargadores, teléfonos celulares y un walkie-talkie como evidencia en una escena. (Policía Nacional Civil de Guatemala)

El control fronterizo, eje operativo del estado de prevención

La reestructuración del estado de prevención, aprobada por el Consejo de Ministros, se fundamenta en la presión ejercida por grupos narcotraficantes en los departamentos limítrofes. Villeda explicó que la medida “ya no es aplicable a todos los departamentos de la República, únicamente focalizado en estos departamentos que ya mencioné anteriormente por las razones que ya les he indicado a ustedes”.

La presencia de la fuerza pública se ha reforzado en accesos aéreos, marítimos y terrestres del país, desde controles rutinarios hasta operativos de interdicción en zonas que previamente resultaban inaccesibles para las autoridades. La integración de esfuerzos de la subdirección de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza y las dependencias aduaneras ha sido clave tanto en la detección de cargamentos ilegales como en la desarticulación de rutas tradicionales de tráfico de drogas.

Las autoridades subrayaron que el estado de prevención mantendrá su aplicación limitada en las áreas de mayor impacto, condicionado a la evolución de la situación en otras regiones. Estos datos, avalados por el Ejecutivo guatemalteco, reflejan el impacto de una intervención focalizada respaldada por resultados numéricos notables en comparación con los registros anteriores.