Las autoridades de Guatemala intensifican la estrategia nacional para desarticular redes de extorsión en 2026

Foto de acrhivo para ilustrar: Capturas estado de sitio. (Foto: PNC de Guatemala)

Durante el primer trimestre de 2026, las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron a 272 presuntos extorsionistas como parte de una estrategia nacional para combatir las redes criminales que han impactado a comerciantes, transportistas y ciudadanos.

Esta política, conducida por el Ministerio de Gobernación (Mingob), apunta a la desarticulación de grupos como la mara Salvatrucha, el Barrio 18 y organizaciones imitadoras, mediante operativos dirigidos tanto a detenciones masivas como a investigaciones sostenidas, según datos oficiales publicados por la propia cartera.

El lunes más reciente, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó un despliegue simultáneo en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Santa Rosa y Suchitepéquez. En estos operativos, se arrestó a once personas bajo acusaciones de extorsión, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito, detalló el Ministerio de Gobernación a través de su informe oficial.

La lista de personas detenidas incluye a Sugehidy N (37 años), José N (44), Marilyn N (41), Sandra N (25), tres mujeres de nombre María N (de 22, 58 y 20 años, respectivamente), Gilma N (20), Dulce N (26), Carlos N (25) y Ángela N (27).

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio de Gobernación, todos los arrestados estarían relacionados directamente con delitos de extorsión. Estos procedimientos también llevaron a la captura de dos personas más por portar drogas para consumo personal, como informó la propia fuente oficial.

Foto ilustrativa: La detención de 'Barby del Sur' fue realizada en un centro comercial, tras un seguimiento de la DIP-PNC y una orden judicial emitida en diciembre de 2025. (Cortesía: PNC Guatemala)

La estrategia del Ministerio de Gobernación en el combate a la extorsión criminal

Desde la oficina central del Mingob, se hizo énfasis en que la persecución de la extorsión representa una de las prioridades dentro del plan de seguridad para 2026.

Los operativos combinan tareas de inteligencia, investigación policial y cooperación interinstitucional, con el fin de identificar a integrantes clave, proceder con detenciones y desmantelar estructuras criminales organizadas.

El Ministerio de Gobernación atribuyó a la mara Salvatrucha y al Barrio 18 la autoría de la mayoría de extorsiones, e incluyó a organizaciones imitadoras cuyas prácticas replican los mecanismos de intimidación y amenazas sobre sectores económicos vulnerables.

El saldo operativo acumulado en el primer trimestre, con 272 personas arrestadas por delitos vinculados a la extorsión, marca un incremento respecto a otros años, según cifras del Ministerio de Gobernación. Esta estrategia nacional se estructura en múltiples fases: inicia con acciones de inteligencia para identificar y localizar sospechosos, continúa con operativos coordinados como el realizado el lunes reciente, y termina con la remisión de los detenidos a la justicia, intervención en la que también participan investigadores fiscales.

El combate a estas redes criminales responde a una problemática persistente que afecta a los distintos sectores productivos de Guatemala, especialmente en los departamentos mencionados. En consecuencia, las fuerzas de seguridad han reafirmado su compromiso de mantener operativos y ampliar las investigaciones con el fin de ubicar e imputar a un mayor número de implicados, según la información oficial.

A lo largo de abril, el Mingob ha recalcado que las diligencias y pesquisas continuarán hasta lograr una reducción significativa de este tipo de delitos en el territorio nacional. Con información de la AGN.

En los últimos las autoridades de gobierno, insisten en que, la ofensiva desplegada bajo el estado de sitio y estado de prevención en Guatemala ha dejado resultados tangibles en materia de seguridad y control penitenciario.

Entre los efectos más notables, las autoridades reportaron una disminución del 5% en los homicidios respecto al mismo periodo del año anterior y una reducción del 32% en las extorsiones en comparación con el mismo periodo de 2025.