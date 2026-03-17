La Semana Mundial del Dinero reúne a más de 10 mil estudiantes y docentes en Guatemala

(Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

Del 16 al 20 de marzo, más de 10 mil estudiantes y docentes participaran en la Semana Mundial del Dinero 2026 en Guatemala, donde autoridades nacionales han diseñado actividades dinámicas e interactivas para impulsar el aprendizaje financiero entre la niñez y juventud y fortalecer así la formación de una ciudadanía informada y comprometida con la transparencia en la gestión pública.

En este evento, que forma parte de la iniciativa organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 176 países, el Gobierno reafirma su apuesta por la educación financiera como estrategia de desarrollo nacional y prevención de malas prácticas en el uso de recursos estatales, según indicaron fuentes oficiales durante la inauguración, informó el Banco de Guatemala.

Durante la apertura oficial, el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Álvaro González Ricci, subrayó ante los asistentes el objetivo fundamental de la jornada: “Con la realización de la Semana Mundial del Dinero, el Banco de Guatemala reafirma su compromiso con la divulgación de conocimientos económicos y financieros, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones mejor informadas y preparadas para enfrentar los desafíos financieros del futuro”.

González Ricci enfatizó que el conocimiento financiero desde edades tempranas es clave para “formar ciudadanos responsables y mejor preparados para tomar decisiones sobre el manejo del dinero”, de acuerdo con declaraciones reportadas por el Banco de Guatemala.

(Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

Más de 10 mil niños y jóvenes acceden a herramientas de fiscalización y transparencia

A lo largo de los cinco días de la Semana Mundial del Dinero, la sede del Banco de Guatemala se convierte en el punto central de encuentros y talleres donde el Programa Cultura Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas comparte información esencial sobre el presupuesto del Estado, la importancia de los impuestos para el desarrollo en las comunidades y el acceso a herramientas ciudadanas para fiscalizar el uso del dinero público, según detalla Banco de Guatemala.

Las actividades, especialmente diseñadas para estudiantes de nivel primario y básico, están orientadas a hacer accesible la comprensión de conceptos económicos que habitualmente resultan complejos fuera del ámbito adulto.

Durante la inauguración, niñas, niños y adolescentes visitaron diferentes stands informativos y participaron en talleres interactivos enfocados en el impacto de una administración eficiente de los recursos públicos y el rol de la ciudadanía en la vigilancia de estos procesos, detalló el viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Melgar, durante su intervención: “Comprender cómo se administra el dinero público fomenta la participación ciudadana y contribuye a fortalecer la transparencia en la gestión pública”, afirmó según datos difundidos por el Ministerio de Finanzas Públicas.

(Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

Las expectativas de convocatoria posicionan a esta edición entre las más destacadas de su historia: más de 10 mil niños y jóvenes están llamados a participar en la programación lúdica y educativa preparada para la ocasión, de acuerdo con lo anticipado por el Banco de Guatemala. El objetivo declarado es promover una generación informada, capaz de tomar decisiones responsables y potenciar el desarrollo de Guatemala mediante la formación financiera sólida desde la infancia.

Guatemala intensifica el compromiso público-privado con la educación financiera

La ceremonia de apertura no solo contó con la participación de las principales autoridades financieras y educativas, como Carlos Aldana, viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa, sino que reunió también a representantes de la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Economía, algunos bancos del sistema nacional y la Asociación Bancaria de Guatemala, según se informó.

El dato: la Semana Mundial del Dinero se ha consolidado, en sus 14 ediciones, como un escenario clave para promover la educación financiera y la transparencia en más de 176 países, conforme a los objetivos de la OCDE.

El Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas reafirman con este evento su propósito de articular esfuerzos entre sectores públicos y privados, diseñando programas multidisciplinarios y abiertos para integrar a la ciudadanía más joven en el conocimiento de las finanzas estatales y personales.

A través de esta edición, Guatemala profundiza su adhesión a una estrategia global orientada a convertir a la niñez y juventud en actores informados, responsables y activos en la toma de decisiones económicas, un componente esencial para mejorar la gobernanza y el desarrollo social y económico nacional, concluye el Banco de Guatemala.