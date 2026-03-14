Guatemala

La vicepresidencia lanza nueva convocatoria del programa Oportunidades para Jóvenes Líderes en Guatemala

El llamado actual busca que jóvenes de siete departamentos reciban formación en oficios y habilidades sociales, realizando prácticas laborales en empresas del sector privado y con el apoyo de organizaciones aliadas

Guardar
Un grupo de jóvenes participantes
Un grupo de jóvenes participantes del Programa Oportunidades Jóvenes Líderes en Guatemala posa sonriente junto a su instructor en una cocina industrial. (Vicepresidencia de Guatemala)

La Vicepresidencia de la República ha puesto en marcha la segunda convocatoria de su programa de Oportunidades para Jóvenes Líderes, con el objetivo de impulsar el liderazgo y el desarrollo profesional de jóvenes de entre 18 y 29 años, especialmente en zonas rurales y fronterizas. Este esfuerzo no solo busca enriquecer la formación técnica y profesional de los participantes, sino que apunta de forma directa a reducir la migración irregular al ofrecer alternativas de crecimiento y empleo dentro del país, informó la Vicepresidencia a través de sus redes oficiales.

<b>El programa acoge a jóvenes de siete departamentos y extiende las prácticas laborales</b>

Podrán postularse jóvenes originarios de Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, El Progreso, Izabal, Chiquimula y Suchitepéquez. La estructura del programa incluye capacitación en oficios como cocina, asesoría en ventas y asistencia administrativa, junto con talleres orientados a fortalecer habilidades personales como la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Los participantes desarrollan su experiencia profesional a través de pasantías en empresas y organizaciones aliadas provenientes del sector privado, así como con el respaldo de la Fundación Carlos F. Novella y Children’s Emergency Relief International.

50 jóvenes completaron la primera cohorte en septiembre de 2025

La primera cohorte concluyó en septiembre de 2025, momento en que 50 jóvenes culminaron exitosamente su proceso de formación y pasantía. Para la nueva etapa, aquellos que deseen integrarse pueden registrarse de manera directa en el portal habilitado.

Este enfoque refuerza la apuesta del Estado por generar un entorno donde la juventud sea protagonista del cambio social, tenga acceso a educación, capacitación técnica y apoyo emocional, y pueda acceder a verdaderas oportunidades de empleo en su propia comunidad.

Jóvenes del programa 'Oportunidades para
Jóvenes del programa 'Oportunidades para Jóvenes Líderes' en Guatemala participan activamente en un taller de preparación de alimentos, fortaleciendo sus habilidades prácticas. (Vicepresidencia de Guatemala)

Barreras para el empleo juvenil y la respuesta institucional

Entre los principales desafíos que enfrentan los jóvenes líderes para acceder al mundo laboral se encuentran el limitado acceso a la educación, la desigualdad geográfica, barreras de género y la falta de experiencia previa.

El programa responde a estas dificultades a través de una combinación de formación laboral técnica, pasantías y fortalecimiento humano y social. De este modo, brinda las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar su talento y acceder a mejores oportunidades laborales, fomentando el arraigo y contribuyendo al desarrollo local y nacional.

El programa Oportunidades para jóvenes líderes busca frenar migración irregular

El programa Oportunidades para jóvenes líderes, destinado a brindar formación y experiencia laboral a jóvenes de 18 a 29 años en áreas rurales y fronterizas. Con este proyecto, se apunta a facilitar el acceso al mercado laboral nacional e internacional y fortalecer el desarrollo comunitario, en un esfuerzo por disminuir la migración irregular.

Entre las principales barreras para la contratación juvenil, el Estudio Brechas de Talento 2023-2024, en el contexto de Guatemala no se Detiene, identificó la falta de habilidades técnicas específicas (66,18%), expectativas salariales elevadas (50%) y carencia de experiencia o habilidades blandas (45,59%) como los mayores desafíos para los empleadores.

La iniciativa busca otorgar oportunidades equitativas a hombres y mujeres, favoreciendo su crecimiento personal y profesional para reducir la dependencia económica y ampliar las opciones laborales. Al ofrecer estas herramientas, el programa pretende contribuir de manera directa a la reducción de la migración irregular e impulsar el avance de las comunidades de origen juvenil.

El Programa Oportunidades para Jóvenes líderes, facilita el acceso a capacitaciones y pasantías laborales, principalmente a jóvenes del área rural y fronteriza, que fortalecen sus capacidades técnicas, habilidades blandas y les proporciona experiencia de manera que facilite su inserción al mercado laboral nacional o internacional

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloVicepresidencia de GuatemalaKarin HerreraPrograma Oportunidades para Jóvenes

Últimas Noticias

Galería de CEOs en el Coffee Networking Party: El futuro de los negocios y Bitcoin en las mujeres salvadoreñas

El corazón de la colonia San Benito, en San Salvador se convirtió en el epicentro de la innovación y el liderazgo femenino. En una noche marcada por el aroma del café y la visión tecnológica

Galería de CEOs en el

Las mujeres tienen un mayor riesgo de glaucoma y pérdida irreversible de visión, advierte especialista salvadoreño

Especialistas destacan que el glaucoma afecta particularmente a las mujeres mayores de 40 años, quienes deben realizar exámenes oftalmológicos regulares para detectar a tiempo la enfermedad y prevenir una discapacidad visual permanente según datos internacionales recientes

Las mujeres tienen un mayor

Denuncian irregularidades y alzas injustificadas de combustibles en Guatemala

Las denuncias, interpuestas por el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, responden a incrementos injustificados detectados en diversas estaciones de servicio en el marco del Plan Centinela.

Denuncian irregularidades y alzas injustificadas

Capturados en alta mar: condenan a 13 años a dos colombianos por tráfico de marihuana y cocaína

Procesos en Chiriquí y Herrera terminaron con sentencias por tráfico internacional, venta de cocaína y posesión de sustancias ilícitas.

Capturados en alta mar: condenan

Guatemala: El sector hospitalidad proyecta un crecimiento de empleo del 80%

La nación centroamericana vive una explosión laboral sin precedentes: el sector de hoteles y restaurantes lidera las expectativas de empleo, de acuerdo con los datos de una reciente encuesta

Guatemala: El sector hospitalidad proyecta

TECNO

Llamadas con voces creadas por

Llamadas con voces creadas por IA: cómo identificarlas y evitar caer en estafas

Archivos, fotos y apps que saturan tu celular: así puedes recuperar espacio fácilmente

Battlefield 6 pierde más de 650 mil jugadores y Electronic Arts lanza una prueba gratuita para recuperar usuarios

Alerta en Perú: el país ya concentra el 6% de ataques ‘ClickFix’ y así es como intentan robar tus datos

El combo perfecto: todo lo que se sabe sobre instalar Windows en la nueva y barata MacBook Neo

ENTRETENIMIENTO

Doja Cat admite que padece

Doja Cat admite que padece un trastorno mental: “Llevo años en terapia”

Bella Hadid dejó atrás el perfeccionismo y encontró autenticidad con su debut actoral

Daniel Radcliffe recuerda una de las escenas más intensas que filmó en ‘Harry Potter’

Brooklyn Beckham celebró el cumpleaños de su suegra en medio del mediático distanciamiento con sus padres

Escándalos, recaídas y encuentros con la realeza: la biografía más íntima de Liza Minnelli

MUNDO

El secreto mejor guardado del

El secreto mejor guardado del sur de África: cascadas, baobabs y costumbres milenarias

El régimen de Irán advirtió que Ucrania se convirtió en un “objetivo legítimo” por enviar a sus expertos en drones a Medio Oriente

Expertos alertan sobre un despliegue inédito de la flota pesquera china en el Pacífico

Donald Trump instó a otros países a enviar barcos para asegurar el estrecho de Ormuz

El Ejército de EEUU aseguró que en el ataque contra la isla iraní de Kharg fueron destruidos más de 90 objetivos militares