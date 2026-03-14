La vicepresidencia lanza nueva convocatoria del programa Oportunidades para Jóvenes Líderes en Guatemala

Un grupo de jóvenes participantes del Programa Oportunidades Jóvenes Líderes en Guatemala posa sonriente junto a su instructor en una cocina industrial. (Vicepresidencia de Guatemala)

La Vicepresidencia de la República ha puesto en marcha la segunda convocatoria de su programa de Oportunidades para Jóvenes Líderes, con el objetivo de impulsar el liderazgo y el desarrollo profesional de jóvenes de entre 18 y 29 años, especialmente en zonas rurales y fronterizas. Este esfuerzo no solo busca enriquecer la formación técnica y profesional de los participantes, sino que apunta de forma directa a reducir la migración irregular al ofrecer alternativas de crecimiento y empleo dentro del país, informó la Vicepresidencia a través de sus redes oficiales.

<b>El programa acoge a jóvenes de siete departamentos y extiende las prácticas laborales</b>

Podrán postularse jóvenes originarios de Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, El Progreso, Izabal, Chiquimula y Suchitepéquez. La estructura del programa incluye capacitación en oficios como cocina, asesoría en ventas y asistencia administrativa, junto con talleres orientados a fortalecer habilidades personales como la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Los participantes desarrollan su experiencia profesional a través de pasantías en empresas y organizaciones aliadas provenientes del sector privado, así como con el respaldo de la Fundación Carlos F. Novella y Children’s Emergency Relief International.

50 jóvenes completaron la primera cohorte en septiembre de 2025

La primera cohorte concluyó en septiembre de 2025, momento en que 50 jóvenes culminaron exitosamente su proceso de formación y pasantía. Para la nueva etapa, aquellos que deseen integrarse pueden registrarse de manera directa en el portal habilitado.

Este enfoque refuerza la apuesta del Estado por generar un entorno donde la juventud sea protagonista del cambio social, tenga acceso a educación, capacitación técnica y apoyo emocional, y pueda acceder a verdaderas oportunidades de empleo en su propia comunidad.

Jóvenes del programa 'Oportunidades para Jóvenes Líderes' en Guatemala participan activamente en un taller de preparación de alimentos, fortaleciendo sus habilidades prácticas. (Vicepresidencia de Guatemala)

Barreras para el empleo juvenil y la respuesta institucional

Entre los principales desafíos que enfrentan los jóvenes líderes para acceder al mundo laboral se encuentran el limitado acceso a la educación, la desigualdad geográfica, barreras de género y la falta de experiencia previa.

El programa responde a estas dificultades a través de una combinación de formación laboral técnica, pasantías y fortalecimiento humano y social. De este modo, brinda las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar su talento y acceder a mejores oportunidades laborales, fomentando el arraigo y contribuyendo al desarrollo local y nacional.

El programa Oportunidades para jóvenes líderes busca frenar migración irregular

El programa Oportunidades para jóvenes líderes, destinado a brindar formación y experiencia laboral a jóvenes de 18 a 29 años en áreas rurales y fronterizas. Con este proyecto, se apunta a facilitar el acceso al mercado laboral nacional e internacional y fortalecer el desarrollo comunitario, en un esfuerzo por disminuir la migración irregular.

Entre las principales barreras para la contratación juvenil, el Estudio Brechas de Talento 2023-2024, en el contexto de Guatemala no se Detiene, identificó la falta de habilidades técnicas específicas (66,18%), expectativas salariales elevadas (50%) y carencia de experiencia o habilidades blandas (45,59%) como los mayores desafíos para los empleadores.

La iniciativa busca otorgar oportunidades equitativas a hombres y mujeres, favoreciendo su crecimiento personal y profesional para reducir la dependencia económica y ampliar las opciones laborales. Al ofrecer estas herramientas, el programa pretende contribuir de manera directa a la reducción de la migración irregular e impulsar el avance de las comunidades de origen juvenil.

El Programa Oportunidades para Jóvenes líderes, facilita el acceso a capacitaciones y pasantías laborales, principalmente a jóvenes del área rural y fronteriza, que fortalecen sus capacidades técnicas, habilidades blandas y les proporciona experiencia de manera que facilite su inserción al mercado laboral nacional o internacional