Guatemala: la SAT registra un superávit de Q39.4 millones en recaudación fiscal a febrero de 2026

El ente tributario alcanzó al segundo mes del año una ejecución superior a la meta establecida, impulsado por estrategias digitales, fiscalización intensiva y la incorporación de nuevas funcionalidades en sus plataformas de servicios electrónicos

Superintendente de Administración Tributaria
Superintendente de Administración Tributaria presenta los avances en la administración tributaria durante una conferencia de prensa. (Superintendencia de Administración Tributaria)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha logrado un superávit de Q39.4 millones en la recaudación fiscal al cierre de febrero de 2026, superando su meta proyectada y alcanzando una ejecución del 100.2 %. Este desempeño, informado en conferencia de prensa por Werner Ovalle Ramírez, superintendente de la SAT, se atribuye al fortalecimiento de las plataformas digitales y a nuevas medidas de fiscalización, orientadas a facilitar el cumplimiento para los contribuyentes y afianzar la transformación institucional, según detalló el medio gubernamental en su último reporte.

A febrero de 2026, la SAT reportó un recaudo de Q18,467.2 millones, lo que representa Q39.4 millones por encima de la meta que era de Q18,427.80 millones. Este resultado implica un incremento relativo del 6.4 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la meta fue de Q17,358.8 millones, lo que equivale a Q1,108.4 millones adicionales.

En la composición de la recaudación, los tributos de comercio exterior contribuyeron con Q5,217.4 millones (28.3 %) y los tributos internos aportaron Q13,249.8 millones (71.7 %). Ovalle remarcó que estos datos reflejan un crecimiento sostenido, impulsado por la digitalización de los servicios y la automatización de procesos fiscales.

Fiscalización intensiva para Semana Santa 2026 y fortalecimiento del control tributario

En marzo y abril, la SAT desplegará su Plan de Fiscalización nacional, que prevé 30,672 presencias fiscales en diferentes sectores económicos, con énfasis en hotelería, restaurantes y comercios de temporada. El personal auditor de la SAT tendrá acceso en tiempo real a las transacciones de los contribuyentes y podrá realizar análisis integrales sobre compras, importaciones y comportamientos tributarios.

Ovalle explicó que el uso de sistemas como FISEL permite determinar acciones in situ y aplicar modelos de riesgo basados en cruces de información. De las fiscalizaciones efectuadas, las infracciones más frecuentes detectadas han sido la no facturación, la no inscripción de contribuyentes y el incumplimiento de los deberes formales.

Para facilitar la regularización, la SAT habilitó el recibo SAT-0860 que permite a los contribuyentes resolver incidencias desde su Agencia Virtual. Además, Ovalle instó a la ciudadanía a colaborar denunciando la no facturación y la existencia de negocios no inscritos mediante el portal institucional o el Contact Center 1550. Durante 2025 se recibieron más de 1,700 denuncias, y a febrero de 2026 se ha dado seguimiento a 396 denuncias.

Nuevas funcionalidades digitales para una gestión tributaria más eficiente

Durante la presentación institucional, Ovalle anunció la incorporación de nuevas herramientas en la app FEL, incluyendo la habilitación de la consulta y el envío de formularios de declaraciones de los últimos cuatro años.

Asimismo, la SAT proyecta la inhabilitación escalonada del llenado de formularios en el portal Declaraguate. La medida iniciará el 2 de junio de 2026 para 6,438 contribuyentes especiales y continuará el 1 de septiembre para el padrón de 310,499 contribuyentes del Régimen General. Para utilizar estos servicios, será obligatorio contar con usuario registrado en Agencia Virtual. La obtención de este usuario se facilita a través de los servicios electrónicos disponibles o de forma presencial en las oficinas y agencias tributarías de todo el país.

Ovalle explicó que hasta febrero de 2026, la declaración sugerida preelaborada de Pequeño Contribuyente en la app FEL ya cuenta con 162,502 usuarios y ha permitido la recepción de más de 1.4 millones de declaraciones de diversos regímenes simplificados, consolidando un recaudo de Q176 millones.

Por otra parte, desde 2025 se avanza en la migración gradual de los formularios para el pago de impuestos. Ya se trasladaron 13 formularios al entorno digital, abarcando impuestos como el IVA General, ISR Anual, ISR Trimestral, ISR Opcional Mensual e ISO. En 2026, se planea incorporar seis formularios adicionales. Todo este proceso prioriza la personalización de la información y la autenticación segura del usuario.

Automatización y aceptación de declaraciones: un salto en eficiencia administrativa

Desde la Agencia Virtual, la SAT ha introducido validaciones automatizadas para el formulario SAT-2237 del IVA General. Al 31 de enero de 2026 se presentaron 23,937 declaraciones, de las cuales 21,329 incluyen monto y 2,608 están en valor cero. El 89 % de estas declaraciones ha sido aceptado automáticamente, mientras que el resto fue rechazado por diferencias en los montos base o el IVA crédito.

El superintendente Ovalle destacó el compromiso de la SAT con la promoción de una administración tributaria apoyada en la innovación tecnológica, el control de riesgos y la protección de la información, “marcando la ruta para priorizar la seguridad, automatizar procesos y facilitar el cumplimiento voluntario, contribuyendo juntos por Guatemala”.

La OTAN derribó otro misil lanzado desde Irán sobre territorio de Turquía