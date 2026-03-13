Guatemala

El modelo penitenciario de Querétaro sería tomado como referencia por autoridades guatemaltecas

Las prácticas aplicadas en centros estatales queretanos, incluyendo programas integrales de formación y ausencia de incidentes violentos, fueron el foco principal de la visita oficial que busca modernizar la gestión en Guatemala

Funcionarios del ministerio de Gobernación, conocen Modelo penitenciario de Querétaro, México(Ministerio de Gobernación en Guatemala )

Una delegación encabezada por Roberto Solórzano, viceministro de Seguridad de Guatemala, realizó una visita técnica en los centros penitenciarios de Querétaro para identificar prácticas de reinserción social y protocolos de seguridad que sirvan como modelo en el proceso de reforma penitenciaria que impulsa el gobierno guatemalteco.

La misión oficial, integrada también por Jorge López, director del Sistema Penitenciario de Guatemala, y Juan Carlos Corzo, director de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, analizó la experiencia queretana, reconocida por su enfoque en el respeto a los derechos humanos y su continuidad sin motines ni fugas durante siete años.

El sistema penitenciario de Querétaro recibió recientemente una evaluación de 9.10 puntos, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acreditación que lo posiciona como uno de los más eficaces de México.

Funcionarios del ministerio de Gobernación, conocen Modelo penitenciario de Querétaro, México (Ministerio de Gobernación en Guatemala )

Querétaro: referencia internacional en gestión penitenciaria con siete años sin incidentes

La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro (CESPQ), fundada en 2017, administra las instalaciones de los centros denominados CP1 a CP4, tanto masculinos como femeninos, todos avalados por la Asociación Americana de Correccionales (ACA). A este reconocimiento se suma la obtención del Global Eagle Award, un distintivo que respalda la gestión en estándares internacionales de seguridad, administración y trato digno a personas privadas de libertad. Según el reporte de El Universal, la ausencia de motines y fugas durante siete años fue uno de los indicadores que la delegación guatemalteca estudió durante su recorrido por el sistema estatal.

La visita, que incluyó reuniones técnicas y recorridos por la infraestructura penitenciaria, permitió a los funcionarios guatemaltecos conocer de primera mano las estrategias operativas implementadas, así como los programas de formación laboral, educativa, deportiva y artística orientados a la reinserción social. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, recibió a la comitiva, reafirmando la vocación del sistema local como laboratorio de políticas innovadoras de integración social.

Funcionarios del ministerio de Gobernación, conocen Modelo penitenciario de Querétaro, México (Ministerio de Gobernación en Guatemala )

El modelo queretano y su impacto en la reforma penitenciaria guatemalteca

El enfoque integral del sistema de Querétaro, que incorpora módulos especializados para la rehabilitación y módulos de seguridad optimizados tanto para internos como para personal penitenciario, fue identificado por los funcionarios guatemaltecos como un referente para la revisión y actualización de sus propias políticas institucionales.

Los programas observados abarcan campos sociales, académicos y artísticos, y se consolidan como herramientas clave para reducir la reincidencia y favorecer la integración efectiva de las personas una vez que recobran su libertad. Estos ejes son impulsados desde Querétaro como parte de un modelo transversal que prioriza el desarrollo humano, destacado también en evaluaciones tanto nacionales como internacionales.

Según informó el mismo ministerio de Gobernación en Guatemala, la experiencia de consolidar un modelo sin incidentes violentos y con altos indicadores en derechos humanos forma parte del proceso de modernización que el Ministerio de Gobernación de Guatemala, bajo la dirección del ministro Marco Antonio Villeda, busca aplicar a su propia administración penitenciaria.

Guatemala aspira a replicar los logros de Querétaro en reinserción social

El resultado central de la visita fue la identificación de aquellas prácticas que han permitido a Querétaro mantener altos estándares de seguridad y eficiencia en la gestión penitenciaria, cifrados en una evaluación de 9,10 puntos según la CNDH. Los funcionarios guatemaltecos señalaron que la integración sistemática de actividades formativas, deportivas, artísticas y académicas es fundamental para la reinserción social y constituye un modelo replicable para el resto de la región.

El objetivo de la misión, según confirmó Solórzano en declaraciones publicadas en redes oficiales de agencias de gobierno, es adaptar estos logros para fortalecer el sistema penitenciario guatemalteco y posicionar a Guatemala en el desarrollo de nuevas prácticas sustentadas en estándares internacionales comprobados.

