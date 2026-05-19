Honduras: Volcamiento de rastra deja tres personas muertas en Jesús de Otoro, Intibucá

Dos de los fallecidos fueron identificados como José Ángel Alfaro y Milton Alfaro. (FOTO: El Heraldo)

Un fatal accidente de tránsito dejó al menos tres personas fallecidas en el sector de Las Piñeras, municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, informaron autoridades policiales y cuerpos de socorro.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas se encontraban realizando trabajos de mantenimiento sobre la carretera cuando fueron embestidas por una rastra que perdió el control y terminó volcándose sobre la zona donde laboraban.

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Las autoridades identificaron a dos de los fallecidos como José Ángel Alfaro y Milton Alfaro, mientras que una tercera víctima aún no ha sido reconocida oficialmente debido a que quedó atrapada entre el amasijo de hierro generado por el fuerte impacto.

La tragedia provocó consternación entre familiares y pobladores de Jesús de Otoro.(FOTO: El Heraldo)

El accidente ocurrió en horas recientes y provocó escenas de dolor y desesperación entre familiares, compañeros de trabajo y pobladores del sector, quienes llegaron rápidamente al lugar tras escuchar el estruendo provocado por el volcamiento de la pesada unidad.

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Según las primeras investigaciones, el conductor de la rastra habría perdido el control del vehículo debido al exceso de velocidad, situación que ocasionó el volcamiento y posteriormente el atropellamiento de las víctimas.

Las autoridades también manejan la hipótesis de que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, extremo que será confirmado mediante las pruebas correspondientes realizadas por Medicina Forense y agentes de investigación.

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“El conductor ya se encuentra a disposición de la Policía Nacional para continuar con el proceso investigativo”, indicaron preliminarmente miembros de las autoridades presentes en la escena.

El accidente ocurrió mientras las víctimas realizaban labores de mantenimiento en la carretera. (FOTO: El Heraldo)

Equipos del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y comenzar las diligencias necesarias para esclarecer completamente las circunstancias de la tragedia.

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Imágenes captadas en la zona muestran la magnitud del accidente, con la rastra completamente volcada y daños severos en el área donde se encontraban los trabajadores realizando labores sobre la vía.

Familiares de las víctimas llegaron consternados hasta la escena mientras esperaban información oficial sobre los fallecidos y el proceso de recuperación de los cuerpos.

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Las autoridades informaron que el tercer fallecido permanece parcialmente atrapado entre los restos metálicos de la unidad pesada, situación que complicó las labores de rescate y reconocimiento.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) recordó que el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol continúan siendo dos de las principales causas de accidentes mortales en Honduras.

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Las tres víctimas mortales del accidente fueron identificadas como José Ángel Alfaro, Milton Alfaro y Javier Pineda Sánchez. (FOTO: El Heraldo)

Los accidentes de tránsito representan actualmente la segunda causa de muerte en el país, según estadísticas oficiales divulgadas por organismos de seguridad y salud pública.

Cada año cientos de personas fallecen en carreteras hondureñas debido a imprudencias al volante, malas condiciones viales y el incumplimiento de normas básicas de seguridad.

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Autoridades hicieron un llamado urgente a los conductores del transporte pesado y particulares para respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo efectos de bebidas alcohólicas.

“Este tipo de tragedias enlutan a familias hondureñas y pueden prevenirse con responsabilidad y respeto a la ley”, expresaron elementos policiales que participaron en el operativo.

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Mientras tanto, Medicina Forense realizará en las próximas horas el informe oficial para determinar con precisión las causas de muerte y confirmar si el conductor efectivamente manejaba en estado de ebriedad.

El caso continuará bajo investigación y las autoridades no descartan presentar requerimientos fiscales contra el responsable si se comprueba negligencia o conducción temeraria.

La tragedia ha generado conmoción entre habitantes de Intibucá y usuarios de redes sociales, quienes lamentaron la muerte de los trabajadores y exigieron sanciones severas contra quienes conduzcan irresponsablemente.