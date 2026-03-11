El gobierno de Guatemala inicia actividades en escuelas para fomentar la denuncia de violencia infantil

Un banner informativo sobre la campaña "Actúa con empatía y respeto" contra el acoso escolar se exhibe en un evento público, donde adultos y niños interactúan en el fondo. (Procuraduría General de la Nación)

Diversas instituciones estatales han puesto en marcha la campaña “1510 Cuéntalo” en centros escolares con actividades lúdicas y educativas dirigidas a prevenir la violencia en menores. El lanzamiento coincide con el Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez y Adolescencia, que se conmemora el 13 de marzo.

Uno de los objetivos destacados consiste en estimular el uso de la línea telefónica 1510,herramienta de denuncia segura y confidencial para informar sobre casos de violencia que involucren a menores. Con estas acciones, se busca fortalecer la prevención y fomentar la cultura de denuncia en el entorno escolar.

La campaña es impulsada de manera conjunta por la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio de Gobernación (Mingob) —mediante la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) y la Subdirección General de Prevención del Delito—, el Ministerio de Educación (Mineduc), la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito.

La primera jornada tendrá lugar el viernes 13 de marzo de 2026 a las 10:30horas en la Escuela Normal para Varones, situada en la Ciudad de Guatemala. Posteriormente, se planea extender las jornadas a otros departamentos como Petén, Jalapa, San Marcos, Huehuetenango, Sololá y Chimaltenango.

Representantes distribuyen folletos de la Campaña "1510 Cuéntalo" a estudiantes en escuelas, promoviendo la prevención de la violencia y el acoso entre niños y adolescentes. (Procuraduría General de la Nación)

El programa contempla espacios de aprendizaje dentro de la comunidad educativa para identificar señales de alerta, reforzar la participación de estudiantes, docentes y familias, y promover la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

El país recuerda el Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez

Guatemala conmemora cada 13 de marzo el Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez, una jornada dedicada a prevenir abusos y promover entornos seguros para los menores, según lo establece el Decreto 37-2005. Esta fecha recuerda el caso de Naamán Carmona, un niño en situación de calle que falleció en 1990 tras ser víctima de una agresión letal.

Las actividades de la jornada incluyen campañas como “1510 Cuéntalo”, orientadas a la prevención y protección infantil en centros educativos. La conmemoración impulsa la denuncia de la violencia física, emocional y sexual, así como la restitución de derechos vulnerados.

El propósito central es sensibilizar a la población sobre la necesidad de una vida libre de abuso y temor para la infancia guatemalteca, reafirmando la responsabilidad conjunta de la sociedad y el Estado en la protección de los derechos fundamentales de los menores.

Jóvenes se involucran en una sesión informativa, revisando materiales educativos sobre desarrollo infantil y estrategias de protección para la comunidad. (Procuraduría General de la Nación)

La PGN recomienda reforzar la prevención infantil durante vacaciones

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia y la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, también emitió un llamado a fortalecer la prevención durante los periodos de vacaciones o descansos prolongados, al detectar un incremento en la activación de alertas en estos lapsos.

Entre las recomendaciones para padres, madres y responsables legales destaca la importancia de supervisar de forma constante a los menores en espacios públicos y proporcionarles indicaciones claras sobre cómo actuar si se separan del grupo familiar. Para adolescentes, la PGN señala la necesidad de fomentarla confianza en el hogar, mantener comunicación abierta, conocer su círculo de amistades y vigilar responsablemente el uso de redes sociales y plataformas digitales, identificadas también como fuentes potenciales de riesgo.

Las autoridades subrayan que reforzar la supervisión durante los períodos mencionados puede contribuir a reducir el número de casos que requieren la intervención del sistema Alba-Keneth.