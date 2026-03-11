Guatemala

El Congreso de Guatemala elige nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032

El Organismo legislativo guatemalteco celebró una sesión extendida que incluyó largas negociaciones y una relevante participación mayoritaria, validando la designación de los funcionarios que integrarán el organismo encargado de dirigir los comicios nacionales

Guardar
En cumplimiento con el cronograma
En cumplimiento con el cronograma de elección para el período 2026-2032, el Congreso de la República procede a la votación de los nuevos Magistrados Titulares del ente electoral. (Cortesía: Órgano Legislativo)

Los diputados del Congreso de la República de Guatemala lograron este martes los consensos necesarios para elegir a los nuevos magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032, en una votación marcada por una participación abrumadora: entre 153 y 155 votos a favor validaron la designación de cada candidato, un dato que refleja la amplia mayoría obtenida tras horas de negociaciones. El proceso tuvo lugar al cabo de una intensa jornada legislativa que había sido anticipada.

La sesión que culminó con la elección de los magistrados comenzó a las 14:00 horas, pero tras aprobar la agenda legislativa, se suspendió cerca de cuatro horas para facilitar el diálogo entre las bancadas. El pleno se reanudó finalmente a las 19:10, cuando con la presencia de 155 diputados, se procedió a votar candidato por candidato, iniciando por los titulares. El tiempo dispuesto para la votación de cada aspirante fue de un minuto y medio, en un procedimiento excepcionalmente ágil dadas las circunstancias.

El Congreso designó como magistrados titulares a Mario Alexander Velásquez Pérez, Roberto Estuardo Morales Gómez, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, Karin Virginia Romero Figueroa y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta. En calidad de suplentes quedaron Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Francisco Javier Puac Choz y Sergio Amadeo Pineda Castañeda.

Los magistrados electos, deberán presentar juramento ante el pleno del Congreso de la República, previo a tomar posesión el 20 de marzo próximo.

Diputados eligen a magistrados titulares
Diputados eligen a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral. (Cortesía: Congreso de la República)

Diputados reconoce acuerdos alcanzados

La renovación del Tribunal Supremo Electoral fue celebrada por el diputado Boris España, quien destacó la importancia del consenso alcanzado por el Congreso tras la elección.

Durantesu intervención, España remarcó la necesidad de evitar la confrontación y demantener el respeto hacia cada diputado einstitución involucrada en estos procesos, señalando que el acuerdo representa “unpaso importante para fortalecer la democracia de nuestro país”.

Ellegislador de la bancada Vamos presentósus agradecimientos al pleno del Organismo Legislativo, al considerar que lasesión reflejó “responsabilidadde transparentar y de garantizar la renovación” encumplimiento con la ley y los valores de la democracia en Guatemala. “Asídebe funcionar el Organismo Legislativo, mediante acuerdos, con responsabilidady pensando primero en nuestro país”, afirmó España.

ara el diputado oficialista Carlos Sanabria, “cuando hay voluntad política, podemos alcanzar acuerdos”, un mensaje que quedó plasmado al concretar una elección que requería el respaldo de más de ciento siete votos en el Congreso.

En su intervención, Sanabria remarcó la necesidad de que los próximos magistrados posean “un compromiso fuerte con la democracia, con la institucionalidad y con el sistema electoral guatemalteco”. Subrayó el reto central que enfrentarán: “deben de recuperar la confianza y la credibilidad que lamentablemente, por acciones espurias del Ministerio Público, fueron pisoteadas en la elección pasada”.

De acuerdo con el legislador, este contexto obliga a que el nuevo organismo “desarrolle un proceso electoral que cumpla con todas las condiciones democráticas para quesean los votantes quienes elijan, no las personas que han tratado de instrumentalizar a las instituciones”. Al referirse al papel que deberá asumir el TSE, Sanabria advirtió que su tarea es “fortalecerla institucionalidad democrática de los partidos políticos”, enfatizando que el país necesita “instituciones democráticas representativas y no necesitamos un tribunal que se dedique a cancelar partidos políticos o a bloquear candidaturas”.

En el desarrollo del proceso los legisladores recordaron que el nuevo Tribunal Supremo Electoral, tendrá dentro de sus funciones ocuparse de los próximos dos eventos electorales 2027 y 2032-

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCongreso de la Repúblicaeligen magistrados del TSEelecciones 2027

Últimas Noticias

El FMI recomienda una reforma fiscal y flexibilización monetaria en Costa Rica

La sugerencia proveniente del organismo internacional llega tras un periodo prolongado de inflación baja, en el que se enfatizó la importancia de ajustar el régimen tributario y modificar la política aplicada por el ente emisor local

El FMI recomienda una reforma

Panamá adelanta semana de vacunación para reforzar protección y prevenir casos de sarampión

El Ministerio de Salud coordina con las agencias de viajes la aplicación opcional de la vacuna a personas que viajarán a los países sede del Mundial de Fútbol 2026, Estados Unidos, México y Canadá

Panamá adelanta semana de vacunación

Avalancha de hojas de vida satura sistemas del proyecto ferroviario en Panamá

El tren está diseñado para transportar pasajeros y carga, con trenes que podrían cubrir la ruta Panamá–David en cerca de tres horas.

Avalancha de hojas de vida

El Tribunal condena a seis integrantes de pandilla por expulsar a una familia en el occidente de El Salvador

La resolución judicial se emitió después de comprobar que los sujetos armados presionaron a los habitantes para desocupar la vivienda, luego de acusarlos de colaborar con agentes estatales y bajo amenazas persistentes de represalia

El Tribunal condena a seis

República Dominicana lidera el índice de libertad de prensa

El informe divulgado por la Sociedad Interamericana de Prensa subraya que, aunque el país encabeza la clasificación, enfrenta desafíos internos relacionados con presiones económicas, iniciativas regulatorias y riesgos para el ejercicio periodístico

República Dominicana lidera el índice

TECNO

Estudio de Harvard revela que

Estudio de Harvard revela que la inteligencia artificial está dejando a los trabajadores mentalmente fatigados

A modo de protesta, miles de escritores publican un libro vacío para que la IA no robe su contenido

Cómo hacer que tu Smart TV sea más fluida y eficiente

Sony podría lanzar la PS6 antes de 2029 con soporte para juegos en 4K y 120 FPS

Así es el gimnasio de Alemania donde se entrena a cientos de robots humanoides para hacer tareas cotidianas

ENTRETENIMIENTO

‘Heated Rivalry’: Hudson Williams y

‘Heated Rivalry’: Hudson Williams y Francois Arnaud denuncian ataques racistas y homófobos de fans

Valerie Bertinelli reveló las últimas palabras que le dijo a Eddie Van Halen antes de su muerte

Keanu Reeves regresa a la música con Dogstar y una gira que copará los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos

“El récord de escenas de acción es solo el comienzo”, promete Alan Ritchson sobre la temporada 4 de Reacher

Dr. Dre cruza el umbral de los mil millones tras la venta de Beats a Apple

MUNDO

El régimen de Irán lanzó

El régimen de Irán lanzó otra ola de ataques contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak

Dinamarca ordenó cerrar su embajada en Irán y evacuó a su personal por la escalada militar en Medio Oriente

El nuevo líder de Irán, quien aún guarda silencio, fue impuesto por la Guardia Revolucionaria

Estados Unidos refuerza su despliegue militar con bombarderos B-52 y B-1 en una base militar del Reino Unido

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán