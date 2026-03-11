El Congreso de Guatemala elige nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032

En cumplimiento con el cronograma de elección para el período 2026-2032, el Congreso de la República procede a la votación de los nuevos Magistrados Titulares del ente electoral. (Cortesía: Órgano Legislativo)

Los diputados del Congreso de la República de Guatemala lograron este martes los consensos necesarios para elegir a los nuevos magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032, en una votación marcada por una participación abrumadora: entre 153 y 155 votos a favor validaron la designación de cada candidato, un dato que refleja la amplia mayoría obtenida tras horas de negociaciones. El proceso tuvo lugar al cabo de una intensa jornada legislativa que había sido anticipada.

La sesión que culminó con la elección de los magistrados comenzó a las 14:00 horas, pero tras aprobar la agenda legislativa, se suspendió cerca de cuatro horas para facilitar el diálogo entre las bancadas. El pleno se reanudó finalmente a las 19:10, cuando con la presencia de 155 diputados, se procedió a votar candidato por candidato, iniciando por los titulares. El tiempo dispuesto para la votación de cada aspirante fue de un minuto y medio, en un procedimiento excepcionalmente ágil dadas las circunstancias.

El Congreso designó como magistrados titulares a Mario Alexander Velásquez Pérez, Roberto Estuardo Morales Gómez, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, Karin Virginia Romero Figueroa y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta. En calidad de suplentes quedaron Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Francisco Javier Puac Choz y Sergio Amadeo Pineda Castañeda.

Los magistrados electos, deberán presentar juramento ante el pleno del Congreso de la República, previo a tomar posesión el 20 de marzo próximo.

Diputados reconoce acuerdos alcanzados

La renovación del Tribunal Supremo Electoral fue celebrada por el diputado Boris España, quien destacó la importancia del consenso alcanzado por el Congreso tras la elección.

Durantesu intervención, España remarcó la necesidad de evitar la confrontación y demantener el respeto hacia cada diputado einstitución involucrada en estos procesos, señalando que el acuerdo representa “unpaso importante para fortalecer la democracia de nuestro país”.

Ellegislador de la bancada Vamos presentósus agradecimientos al pleno del Organismo Legislativo, al considerar que lasesión reflejó “responsabilidadde transparentar y de garantizar la renovación” encumplimiento con la ley y los valores de la democracia en Guatemala. “Asídebe funcionar el Organismo Legislativo, mediante acuerdos, con responsabilidady pensando primero en nuestro país”, afirmó España.

ara el diputado oficialista Carlos Sanabria, “cuando hay voluntad política, podemos alcanzar acuerdos”, un mensaje que quedó plasmado al concretar una elección que requería el respaldo de más de ciento siete votos en el Congreso.

En su intervención, Sanabria remarcó la necesidad de que los próximos magistrados posean “un compromiso fuerte con la democracia, con la institucionalidad y con el sistema electoral guatemalteco”. Subrayó el reto central que enfrentarán: “deben de recuperar la confianza y la credibilidad que lamentablemente, por acciones espurias del Ministerio Público, fueron pisoteadas en la elección pasada”.

De acuerdo con el legislador, este contexto obliga a que el nuevo organismo “desarrolle un proceso electoral que cumpla con todas las condiciones democráticas para quesean los votantes quienes elijan, no las personas que han tratado de instrumentalizar a las instituciones”. Al referirse al papel que deberá asumir el TSE, Sanabria advirtió que su tarea es “fortalecerla institucionalidad democrática de los partidos políticos”, enfatizando que el país necesita “instituciones democráticas representativas y no necesitamos un tribunal que se dedique a cancelar partidos políticos o a bloquear candidaturas”.

En el desarrollo del proceso los legisladores recordaron que el nuevo Tribunal Supremo Electoral, tendrá dentro de sus funciones ocuparse de los próximos dos eventos electorales 2027 y 2032-