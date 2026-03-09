Guatemala

El gobierno de Guatemala refuerza medidas para mejorar calificación crediticia

La reciente reunión de la Mesa Interinstitucional trazó una hoja de ruta para fortalecer la estabilidad macroeconómica, impulsar las inversiones y optimizar la política fiscal, en vísperas de la evaluación de la calificadora Moody’s

Reunión de la Mesa Interinstitucional
Reunión de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País (Ministerio de Finanzas Públicas)

Guatemala prepara su economía ante la próxima visita de la calificadora internacional Moody’s, en un contexto de crecimiento sostenido y con el objetivo de alcanzar el grado de inversión, según el balance presentado en la primera reunión del año de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País (Minapa). Actualmente, la nación mantiene una calificación Ba1 con perspectiva estable, una posición que refleja estabilidad macroeconómica y endeudamiento manejable, pero que la mantiene justo por debajo del nivel requerido para ingresar al selecto grupo de países con grado de inversión, según información del Ministerio de Finanzas Públicas.

Durante la sesión, analistas y funcionarios revisaron las cifras más recientes. El desempeño macroeconómico previsto para 2025 apunta a un crecimiento del 4.1%, tendencia que se espera permanezca en los próximos meses. El Índice de Confianza de la Actividad Económica alcanzó en febrero los 62.21 puntos, dato considerado representativo de las expectativas favorables en el sector productivo, según registros del organismo.

En paralelo, la inversión pública ya representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), consolidando una tendencia iniciada en 2023 y en concordancia con la estrategia de expansión fiscal dictada por el gobierno. Esta proporción marca una pauta positiva para la modernización de la infraestructura y el sostenimiento del crecimiento.

La llegada de analistas de Moody’s será clave para evaluar la calidad crediticia del país y los cambios implementados en la política fiscal y de gestión pública.

Estrategias y reformas para mejorar el perfil crediticio

El subdirector de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, Alejandro García, indicó que Guatemala implementa una estrategia transversal de riesgo país con la meta de obtener el grado de inversión. Este plan abarca la administración de los ingresos y egresos estatales, el control del endeudamiento público y la profundización de la transparencia.

Dentro de esta hoja de ruta, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) exhibió los avances de su plan estratégico 2026-2030, armonizado con las proyecciones fiscales de mediano plazo. Además, la denominada Iniciativa 6688 propone modernizar la Ley de Contrataciones para agilizar la inversión pública, mientras que el proyecto de Finanzas Públicas Inteligentes, impulsado de manera conjunta con el Banco Mundial, busca optimizar la administración del sistema financiero estatal.

Competitividad y clima para la inversión

El manejo de la deuda pública se mantiene dentro de límites prudentes, lo que permite controlar los riesgos presupuestarios y asegura el financiamiento para nuevas políticas de desarrollo. La viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Valeria Prado, señaló que las perspectivas de competitividad mejoran con iniciativas como la creación de la Ventanilla Única de Comercio e Inversión. Esta herramienta promueve, según Prado, la llegada de capital nacional y extranjero, facilita el comercio exterior y reduce la carga burocrática, fortaleciendo la transparencia y la eficiencia institucional.

La implementación de una estrategia de transformación digital en la administración pública acompaña estos esfuerzos, con el objetivo de modernizar los procesos estatales y facilitar el ambiente de negocios en Guatemala.

Crecimiento de la inversión extranjera directa y consolidación regional

Durante 2025, la inversión extranjera directa (IED) acumulada hasta septiembre fue de USD 1.416,2 millones. Los principales sectores destinatarios fueron actividades financieras y de seguros con el 45,1% (USD 639,1 millones), industrias manufactureras con el 15,7% (USD 222,5 millones), comercio y reparación de vehículos con el 14,6% (USD 206,5 millones), e información y comunicaciones con el 14,3% (USD 202,7 millones).

Por procedencia, la mayor parte de la IED provino de Centroamérica y República Dominicana, lo que confirma el peso estratégico de los socios regionales en el desarrollo económico nacional.

La viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, afirmó durante la reunión que Guatemala presenta “resultados significativos en materia de crecimiento económico y resiliencia fiscal”. Joachín subrayó que el plan fiscal implementado en estos dos años de gobierno se orientó tanto a promover la inversión como a fortalecer el desarrollo humano, consolidando la confianza en la estabilidad y las perspectivas económicas del país.

La Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País (Minapa) continuará coordinando acciones entre sector público y privado para fortalecer la calificación crediticia y acercar a Guatemala al grado de inversión reconocido por las agencias internacionales.

