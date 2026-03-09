Guatemala

El exilio y la inseguridad marcan la labor de operadores judiciales en América Latina, según audiencias en la CIDH que se realizan en Guatemala

Las nuevas formas de presión, los ataques y los procesos disciplinarios sin fundamento han forzado a jueces de Guatemala, Venezuela y Ecuador a abandonar sus funciones y renunciar a garantías básicas en el ejercicio de la justicia

Guardar
Miembros de la Comisión Interamericana
Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posan con autoridades y representantes en Guatemala City, reiterando su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos. (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos)

En el inicio del 195º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó denuncias sobre el deterioro estructural de la independencia judicial en países como Guatemala, Venezuela y Ecuador, donde recientes reformas, hostigamientos coordinados y crisis de seguridad han generado consecuencias directas sobre la estabilidad y la continuidad de la función judicial. Según exposiciones recogidas en las audiencias públicas que realizadas en ciudad de Guatemala, la instrumentalización del sistema penal y la política disciplinaria han forzado el exilio de jueces íntegros, mientras la ausencia de apoyo estatal agrava la vulnerabilidad de los operadores de justicia.

Representantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) informaron que desde 2022, las reformas aplicadas a la carrera judicial han desplazado al Consejo como ente rector, en contravención de estándares internacionales. Este cambio dificulta la especialización y genera discontinuidad jurisdiccional, lo que puede privar a la ciudadanía de experiencia acumulada y conocimientos técnicos en áreas sensibles. Indicaron además que las campañas de hostigamiento contra jueces independientes han aumentado en sofisticación y coordinación, incluyendo acusaciones falsas y narrativas en redes sociales que buscan desacreditar tanto la función como la esfera personal de los magistrados.

Esta presión digital suele ir acompañada de denuncias penales sin fundamento y de recusaciones infundadas, presentadas con el solo propósito de apartar jueces de casos estratégicos. De acuerdo a la AGJI, este patrón provoca un ambiente de intimidación, obliga a jueces a defenderse personalmente, expone a sus familias y paraliza la administración de justicia. El uso sistemático de denuncias penales estratégicas, procesos disciplinarios y solicitudes de antejuicio sin sustento ha llevado, según la asociación, a que jueces independientes sean forzados al exilio para proteger su integridad y vida, una situación que el Estado de Guatemala aún no ha abordado mediante políticas ni programas de respaldo.

Miembros de la Comisión Interamericana
Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posan con autoridades y representantes en Guatemala City, reiterando su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos. (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos)

Situación de la independencia judicial en Venezuela

Las intervenciones referidas a Venezuela expusieron la inestabilidad generada por los concursos públicos multiregionales y la carencia de estabilidad judicial. Se detalló que los tribunales han facilitado la indefensión de las personas al imponer defensores públicos y negar el acceso a abogados de confianza, un hecho que quedó evidenciado tras las detenciones masivas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024.

La reforma a la Ley de Justicia de Paz de diciembre de 2024, que convocó la elección de treinta mil jueces de paz comunales, fue criticada por falta de transparencia y por su orientación política a cargo del Poder Ejecutivo. No se publicaron los resultados ni las tasas de participación, y los jueces elegidos surgen de estructuras comunales financiadas por el Ejecutivo, lo que suma riesgos de control político y vigilancia social territorial.

Violencia y presión institucional contra la justicia en Ecuador

María Dolores Viño, del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, describió una situación donde la intensa violencia se traduce en amenaza directa para jueces y operadores judiciales. En los últimos cuatro años se registraron al menos cuarenta ataques al sistema de justicia ecuatoriano, incluyendo asesinatos, amenazas y atentados con explosivos. Frente a estos hechos, los protocolos estatales para proteger a jueces bajo amenaza resultan insuficientes por carencias en recursos, efectivos policiales y equipamiento.

Relató el caso de un juez anticorrupción que, tras recibir amenazas de muerte por condenar a un integrante de la mafia serbia en 2005, fue desprotegido y objeto de campañas de desprestigio por el propio Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior, lo que lo obligó al exilio. Un caso similar obligó a otra operadora de justicia a buscar asilo. Estos hechos se vinculan, según Viño, a posibles nexos entre el crimen organizado y el Poder Judicial: una crisis institucional que desembocó en la renuncia del presidente de la Corte Nacional de Justicia en diciembre de 2005 y la censura en juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura en febrero de 2026.

Reclamos regionales por mecanismos internacionales de protección

La Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia (FECAJUD) pidió la creación de una Relatoría de Independencia Judicial en el sistema interamericano para fortalecer la protección regional, debido a que el mandato actual de la relatora de Naciones Unidas abarca al mundo entero, dificultando la atención local. FECAJUD reclamó, además, la revisión de los criterios para establecer medidas cautelares destinadas a funcionarios judiciales perseguidos, con enfoques diferenciados para la criminalización y la estabilidad laboral, señalando: “Esperar a cuando la integridad física o la vida de un operador de justicia está en grave riesgo, ya es demasiado tarde para el juez y para la justicia.”

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaCIDHoperadores de justiciaBernardo Arévalo195 periodo de sesiones de la CIDH

Últimas Noticias

El ejército de Guatemala recibe autorización para comprar armamento estadounidense tras 47 años de embargo

La nueva certificación de Washington permite al país acceder a equipamiento militar de última generación, acuerdo que surge luego de demostrar neutralidad y respeto a los derechos humanos durante el actual gobierno

El ejército de Guatemala recibe

Ministerio de Educación de El salvador recibirá fondos para otorgar becas a estudiantes vulnerables

La transferencia presupuestaria permitirá que una organización aliada conceda apoyo económico a menores de municipios con carencias, facilitando su permanencia en el sistema educativo y en la región de La Libertad

Ministerio de Educación de El

El turismo internacional impulsa la ocupación hotelera en República Dominicana durante febrero

Un aumento sostenido en la llegada de visitantes extranjeros favoreció la hospitalidad del país, alcanzando niveles elevados de llenado y reflejando la preferencia de viajeros por los servicios brindados en distintos destinos dominicanos

El turismo internacional impulsa la

El boletín epidemiológico reporta aumento del 6 % en casos de diarreas y gastroenteritis en El Salvador

Las cifras recientes del Ministerio de Salud muestran que el número de personas afectadas continúa creciendo, con un impacto relevante en niños pequeños y adultos jóvenes mientras las autoridades refuerzan medidas de prevención en áreas de mayor riesgo

El boletín epidemiológico reporta aumento

Complejidades del mercado impiden comercializar madera a través de la bolsa panameña

Las empresas locales prefieren vender en Estados Unidos o Europa, donde los productos forestales son muy apreciados por su calidad

Complejidades del mercado impiden comercializar

TECNO

Por qué no deberías ver

Por qué no deberías ver las películas nominadas al Oscar 2026 en Magis TV o Xuper TV

Xbox quiere que una IA termine los juegos por ti si estás cansado o son difíciles

¿Está tu empleo en riesgo?: Anthropic publica la lista de trabajos más expuestos a la IA

Elon Musk quiere sumar 2.000 millones de clientes a Starlink Mobile como motor económico de SpaceX

Este es el secreto detrás de la supuesta autonomía de los robots domésticos más avanzados

ENTRETENIMIENTO

The Boys pone fecha a

The Boys pone fecha a su adiós: la quinta temporada será el gran final en Prime Video

Ex reina de belleza y cristiana devota: esta es la mujer que disparó a la casa de Rihanna

Tom Cruise recibe el premio Saturn y deja un enigmático mensaje sobre el futuro de Misión Imposible tras su salida

Premios Oscar 2026: los récords históricos que podrían superarse en la próxima edición

Axl Rose y una dura frase sobre Iron Maiden: “No tienen nada que ver con el rock and roll”

MUNDO

Una protesta estudiantil sacude la

Una protesta estudiantil sacude la Universidad de La Habana en medio de la crisis en Cuba

Wall Street cerró con ganancias y el petróleo se derrumbó tras las declaraciones de Donald Trump

Cómo el nuevo líder supremo de Irán construyó un imperio inmobiliario global

Israel lanzó una oleada de bombardeos en Irán y destruyó el cuartel de drones de la Guardia Revolucionaria

Emmanuel Macron anunció el despliegue de buques de guerra para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz