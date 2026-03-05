Las autoridades guatemaltecas formalizan la extradición de un presunto líder narco ante cortes estadounidenses

Fotografías: MInisterio de Gobernación

Las autoridades de Guatemala extraditaron este viernes a Elmer Antonio Pacán Barrios, conocido como “Chepio”, a Estados Unidos, donde lo requiere la justicia por delitos de narcotráfico. Debe comparecer ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos vinculados al tráfico internacional de drogas.

La acusación formal detalla dos delitos principales: conspirar para fabricar y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína con intención de enviarla ilegalmente a Estados Unidos, y fabricar y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína sabiendo que sería importada a territorio estadounidense.

De 2017 a 2024, investigaciones señalan que Pacán Barrios operó como uno de los líderes de una organización de tráfico de drogas basada en Guatemala, la cual coordinaba grandes envíos de cocaína hacia Estados Unidos desde su centro de operaciones en Los Amates, Izabal. El detenido se sometió a aceptación de cargos, lo que permitió acelerar el proceso de extradición.

La captura se produjo el 16 de noviembre de 2025 en Santa Cruz del Quiché, Quiché, mediante una orden vigente por delitos relacionados con narcotráfico.

Gobierno guatemalteco concreta siete extradiciones hacia Estados Unidos

Hamilton Josué Paz Fuentes, conocido como La Osa, fue extraditado el 12 de enero, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, informó el Ministerio de Gobernación. Se trata del primer ciudadano que fue trasladado a Estados Unidos bajo estos delitos en 2026, después de que se agotaron todos los recursos legales en territorio guatemalteco.

Posterior a ello, se concretó la extradición de Wenshen “Alex” Xu, nacional de la República Popular China, requerido por acusaciones de tráfico de drogas, blanqueamiento de capitales y apoyo material a una organización terrorista extranjera, específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. También fueron enviados a Estados Unidos Adelfo “Lico” Valdez, Pedro Pablo Oliva y Kelvin “Catracho” Berón por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

En relación con la cooperación binacional, Estados Unidos subrayó los resultados obtenidos mediante la coordinación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation (FBI), el United States Marshals Service y entidades guatemaltecas. Gracias a estos esfuerzos conjuntos fueron detenidos y extraditados Jorge Trujillo, alias “Gonzalo Paiz Pineda”, y Juan Carlo Pixola Lara para responder ante la justicia estadounidense por cargos de homicidio.

Los operativos recientes, que involucraron a organismos como la DEA y #StateINL,evidencian que quienes representan una amenaza para la región podrán ser procesados penalmente, sin importar el lugar desde el que operen.

avanzan en diálogo sobre extradición y seguridad regional

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, sostuvo un encuentro con Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, centrado en impulsar la cooperación bilateral en extradición de criminales, combate al narcotráfico y seguridad regional.

El Organismo Judicial ratificó la voluntad de ampliar la colaboración institucional entre ambos países, resaltando el interés compartido en fortalecer el Estado de Derecho. Durante la reunión, la agenda abordó el efecto de la política estadounidense America First, que posiciona a Estados Unidos como socio clave para promover la libertad y el desarrollo económico en Guatemala y la región. Según la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la visita reflejó un reconocimiento a la relación bilateral existente.