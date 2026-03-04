Guatemala

El gobierno de Guatemala anuncia actualización de política para mujeres hasta 2041

La ceremonia oficial puso de relieve compromisos institucionales para atender desigualdades persistentes y promover la integración de diferentes grupos sociales dentro de las políticas de desarrollo nacional

Guardar

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Guatemala este 8 de marzo marca un hito al anunciar la actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, que busca reducir las brechas estructurales de género y fortalecer la autonomía económica, la participación política y la erradicación de la violencia contra las mujeres, informó el presidente Bernardo Arévalo en un acto oficial celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura.

La apertura de este Mes de la Mujer refleja otro avance reciente: en 2024, por primera vez, el gabinete del gobierno y los gobiernos departamentales alcanzaron la paridad de género en sus designaciones, con siete ministras en un total de 14 cargos ejecutivos y once gobernadoras nombradas en los 22 departamentos, de las cuales cinco son mujeres indígenas. Estos datos muestran un compromiso político renovado con la equidad en los espacios de toma de decisiones, sostuvo Ana López, secretaria Presidencial de la Mujer.

La violencia y la exclusión persisten para las mujeres guatemaltecas

Durante el acto, Arévalo reconoció que la desigualdad, la exclusión y la violencia continúan afectando la vida de más de la mitad de la población. Destacó que enfrentar con decisión estas problemáticas constituye un paso esencial para el futuro del país. Remarcó que la exclusión y el trato injusto contra niñas, jóvenes y adultas mayores representan “un lastre que nos estanca en el pasado”.

La actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres para el periodo 2026-2041 responde a demandas históricas del movimiento de mujeres en Guatemala e incorpora variables de las nuevas dinámicas sociales y políticas. La Secretaría Presidencial de la Mujer será responsable de coordinar y articular el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, consolidando esfuerzos institucionales y sectoriales para que esta política pública se traduzca en beneficios efectivos.

El presidente manifestó: “Nuestro desarrollo va a ser sostenible porque estamos avanzando hacia la autonomía económica de las mujeres. Estamos avanzando hacia la paz porque tomamos medidas para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones”. Subrayó que el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres será la base para una Guatemala más justa.

La paridad de género en el Poder Ejecutivo, un avance sin precedentes en 2024

Representantes de organizaciones de mujeres resaltaron el carácter reivindicativo y político de la fecha, recordando que el 8 de marzo tiene sus raíces en las luchas obreras y feministas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando miles de mujeres en Guatemala y el mundo alzaron la voz contra la explotación laboral y a favor del derecho al voto.

López afirmó que 2024 será recordado como el año en que se logró, por primera vez, la paridad en el gabinete presidencial y en los gobiernos departamentales, así como una representación inédita de mujeres indígenas en puestos de liderazgo territorial. Detalló: “Actualmente, contamos con siete ministras y un total de catorce cargos, lo que refleja un equilibrio en la representación en el organismo ejecutivo. En el ámbito departamental logramos que once mujeres fueran designadas como gobernadoras de los veintidós departamentos”.

Las oradoras remarcaron que la experiencia de ser mujer en Guatemala está determinada por múltiples dimensiones sociales, culturales y territoriales. Mujeres mayas, garífunas, afrodescendientes, xincas, mestizas y ladinas enfrentan situaciones diferenciadas que requieren un abordaje interseccional, centrado en los derechos individuales y colectivos, y que tome en cuenta las particularidades de cada contexto.

El presidente Arévalo destacó: “Cuando las mujeres avanzan, avanza Guatemala”. La actualización de la política pública hasta 2041 busca que niñas y adolescentes crezcan con optimismo y seguridad, mientras el desarrollo social contemple formas de participación plena e igualitaria para toda la sociedad guatemalteca.

El pronunciamiento institucional, realizado durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, define la orientación de la política de igualdad del gobierno de Guatemala para las próximas dos décadas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloPolítica de Desarrollo de las MujeresSecretaría Presidencial de la MujerUnidades de Género

Últimas Noticias

El Salvador: Cámara de lo Penal decidirá continuidad del juicio por la masacre de El Mozote, el mayor crimen de guerra reciente de América Latina

El futuro legal de los exmandos militares vinculados a los hechos de 1981 depende de la inminente resolución del tribunal de San Miguel, que debe definir si el proceso avanza hacia la etapa de juicio oral y sentencia

El Salvador: Cámara de lo

Tasa de desempleo en los hogares hondureños es del 6.10 % revelan organismos

La encuesta revela que el 31.85 % de los hogares reportó una disminución neta en sus ingresos durante 2025, mientras solo un 17.74 % experimentó incrementos

Tasa de desempleo en los

El Salvador acoge por primera vez el Encuentro Anual de Altos Ejecutivos del sector energético regional

La reunión, organizada por la Comisión de Integración Energética Regional, reúne a líderes empresariales y autoridades de Centroamérica y el Caribe para debatir inversiones, tendencias y retos en el mercado energético regional

El Salvador acoge por primera

Dominicanos con enfermedades crónicas no oncológicas tendrán acceso a tratamientos tras ampliación de cobertura

La nueva normativa detallada por el Consejo Nacional de Seguridad Social asegura que personas con lupus, artritis reumatoide y otras patologías recibirán medicamentos de alto costo bajo reglas más claras y procedimientos administrativos unificados

Dominicanos con enfermedades crónicas no

El entrenador José Francisco Molina asume la dirección técnica de la selección de Honduras

La presentación oficial del técnico español destaca un acuerdo centrado en un ciclo a largo plazo, con prioridad en el desarrollo futbolístico y la clasificación al Mundial 2030, según lo expresaron dirigentes y el propio entrenador

El entrenador José Francisco Molina

TECNO

Cuál es el iPhone más

Cuál es el iPhone más barato, más nuevo y qué tiene que ver el 17e

Tu reloj ahora tiene cerebro: Qualcomm lanza el chip que lleva la IA real con Snapdragon

Cómo lograr la mejor calidad de imagen en tus apps de streaming con simples ajustes en tu TV

Apple lanza Studio Display XDR, pantallas con brillo récord y precisión de cine

Descubre las funciones ocultas de Google Wallet más allá de los pagos

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Hailey Bieber pudo perder a su primer hijo con Justin Bieber

Las canciones que Taylor Swift le escribió a Selena Gomez tras más de una década de amistad

El reboot de ‘La familia Ingalls’ es renovado para una segunda temporada antes de su estreno en Netflix

Después de Brad Pitt: Angelina Jolie confesó la decisión que tomó tras más de una década en pareja

El running, el escape mental de Harry Styles ante la fama: “Correr se convirtió en mi lugar para procesarlo todo”

MUNDO

Israel y Estados Unidos afirmaron

Israel y Estados Unidos afirmaron controlar casi todo el espacio aéreo de Irán

El Senado de Paraguay da luz verde al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

El giro nuclear de Macron: Europa frente al reto de su seguridad y la incertidumbre transatlántica

Chefs con estrellas Michelin alertan sobre la inminente extinción de la anguila europea y promueven quitarla del menú

Pakistán intensifica ataques en Afganistán: seis días de enfrentamientos y decenas de muertos