El gobierno de Guatemala anuncia actualización de política para mujeres hasta 2041

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Guatemala este 8 de marzo marca un hito al anunciar la actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, que busca reducir las brechas estructurales de género y fortalecer la autonomía económica, la participación política y la erradicación de la violencia contra las mujeres, informó el presidente Bernardo Arévalo en un acto oficial celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura.

La apertura de este Mes de la Mujer refleja otro avance reciente: en 2024, por primera vez, el gabinete del gobierno y los gobiernos departamentales alcanzaron la paridad de género en sus designaciones, con siete ministras en un total de 14 cargos ejecutivos y once gobernadoras nombradas en los 22 departamentos, de las cuales cinco son mujeres indígenas. Estos datos muestran un compromiso político renovado con la equidad en los espacios de toma de decisiones, sostuvo Ana López, secretaria Presidencial de la Mujer.

La violencia y la exclusión persisten para las mujeres guatemaltecas

Durante el acto, Arévalo reconoció que la desigualdad, la exclusión y la violencia continúan afectando la vida de más de la mitad de la población. Destacó que enfrentar con decisión estas problemáticas constituye un paso esencial para el futuro del país. Remarcó que la exclusión y el trato injusto contra niñas, jóvenes y adultas mayores representan “un lastre que nos estanca en el pasado”.

La actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres para el periodo 2026-2041 responde a demandas históricas del movimiento de mujeres en Guatemala e incorpora variables de las nuevas dinámicas sociales y políticas. La Secretaría Presidencial de la Mujer será responsable de coordinar y articular el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, consolidando esfuerzos institucionales y sectoriales para que esta política pública se traduzca en beneficios efectivos.

El presidente manifestó: “Nuestro desarrollo va a ser sostenible porque estamos avanzando hacia la autonomía económica de las mujeres. Estamos avanzando hacia la paz porque tomamos medidas para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones”. Subrayó que el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres será la base para una Guatemala más justa.

La paridad de género en el Poder Ejecutivo, un avance sin precedentes en 2024

Representantes de organizaciones de mujeres resaltaron el carácter reivindicativo y político de la fecha, recordando que el 8 de marzo tiene sus raíces en las luchas obreras y feministas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando miles de mujeres en Guatemala y el mundo alzaron la voz contra la explotación laboral y a favor del derecho al voto.

López afirmó que 2024 será recordado como el año en que se logró, por primera vez, la paridad en el gabinete presidencial y en los gobiernos departamentales, así como una representación inédita de mujeres indígenas en puestos de liderazgo territorial. Detalló: “Actualmente, contamos con siete ministras y un total de catorce cargos, lo que refleja un equilibrio en la representación en el organismo ejecutivo. En el ámbito departamental logramos que once mujeres fueran designadas como gobernadoras de los veintidós departamentos”.

Las oradoras remarcaron que la experiencia de ser mujer en Guatemala está determinada por múltiples dimensiones sociales, culturales y territoriales. Mujeres mayas, garífunas, afrodescendientes, xincas, mestizas y ladinas enfrentan situaciones diferenciadas que requieren un abordaje interseccional, centrado en los derechos individuales y colectivos, y que tome en cuenta las particularidades de cada contexto.

El presidente Arévalo destacó: “Cuando las mujeres avanzan, avanza Guatemala”. La actualización de la política pública hasta 2041 busca que niñas y adolescentes crezcan con optimismo y seguridad, mientras el desarrollo social contemple formas de participación plena e igualitaria para toda la sociedad guatemalteca.

El pronunciamiento institucional, realizado durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, define la orientación de la política de igualdad del gobierno de Guatemala para las próximas dos décadas.