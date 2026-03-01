Guatemala

Guatemala: Policía detiene a pareja india por uso de visas canadienses falsas

Agentes guatemaltecos interceptaron a los ciudadanos extranjeros cuando intentaban abordar un vuelo internacional en el aeropuerto La Aurora, donde la revisión de documentos reveló irregularidades

Guardar
La Policía Nacional Civil de
La Policía Nacional Civil de Guatemala detuvo a dos ciudadanos indios en el Aeropuerto La Aurora por portar visas canadienses falsas. (Cortesía: PNC de Guatemala)

En un operativo ejecutado este sábado las autoridades guatemaltecas interceptaron a una pareja de ciudadanos de la India que pretendía cruzar fronteras internacionales utilizando documentos falsificados.

El arresto se llevó a cabo en el reconocido Aeropuerto Internacional La Aurora por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC). Los detenidos fueron identificados como Jayeshkumar Laxmanbhai Barot, de 46 años, y su esposa, Nayanaben Jayeshkumar Barot, de 45 años.

Lo que inicialmente parecía un control rutinario de documentos se convirtió en un caso judicial cuando los agentes detectaron anomalías en los pasaportes de la pareja. Según el reporte de la propia PNC, los esposos Barot tenían previsto abordar un vuelo de la aerolínea Copa Airlines con destino a Managua, Nicaragua.

Este itinerario ha encendido las alarmas de los analistas de seguridad migratoria. En los últimos dos años, Nicaragua se ha consolidado como un “puente” clave para la migración irregular proveniente de Asia y África.

Falsificación “rústica”: El error que delató a los viajeros

El detalle que frustró el viaje de los Barot fue la calidad de la falsificación. Según informaron las autoridades guatemaltecas, los pasaportes presentaban etiquetas de visas supuestamente emitidas por el Gobierno de Canadá. Sin embargo, el engaño era evidente incluso para el ojo humano entrenado sin necesidad de tecnología avanzada.

“Las etiquetas no contaban con las medidas de seguridad correspondientes y evidenciaban haber sido adheridas de manera irregular y rústica”, detalló el informe policial.

Y agregan: “Tras las verificaciones, se estableció que los viajeros no contaban con estatus migratorio en ese país, por lo que fueron consignados”.

Las visas canadienses presentadas por
Las visas canadienses presentadas por los detenidos mostraban etiquetas falsas adheridas de manera irregular y sin medidas de seguridad. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Este método de falsificación “artesanal” sugiere que la pareja podría haber sido estafada por redes de coyotaje (trata de personas) que operan en el sur de Asia, prometiendo tránsito seguro hacia Norteamérica a cambio de miles de dólares, entregando a cambio documentos que no resisten una inspección minuciosa en un aeropuerto internacional.

Tras confirmar con las autoridades migratorias que los pasajeros no contaban con estatus legal ni registros de visas legítimas, la SGAIA procedió a su consignación. La pareja fue trasladada a la torre de tribunales para enfrentar cargos por uso de documentos falsificados.

Este caso subraya la vulnerabilidad de los migrantes ante las redes criminales que, además de cobrar sumas exorbitantes, exponen a los viajeros a penas de cárcel al entregarles documentación fraudulenta incapaz de superar los estándares de seguridad aeroportuaria modernos.

El auge de la migración extracontinental

La captura de los ciudadanos indios no es un hecho aislado. Guatemala se ha convertido en un cuello de botella para la migración extracontinental. Datos de organizaciones internacionales indican un aumento exponencial de ciudadanos de la India, Uzbekistán y China intentando cruzar Centroamérica.

Muchos de estos viajeros optan por rutas aéreas complejas que incluyen escalas en países con controles laxos para evitar los peligros de la selva del Darién en Panamá. Sin embargo, el endurecimiento de los controles en los aeropuertos principales de la región, bajo coordinación con agencias de seguridad estadounidenses, está haciendo que estos intentos terminen frecuentemente en centros de detención.

Temas Relacionados

Jayeshkumar Laxmanbhai BarotGuatemalaPolicía Nacional CivilSubdirección General de Análisis de Información AntinarcóticaFalsificación de VisasMigración Irregular

Últimas Noticias

Honduras eleva a USD 100,000 el monto de divisas libre de documentación para empresas y ciudadanos

El plan gradual elimina varios controles previos y eleva el tope permitido en operaciones cambiarias, con la meta de mejorar la disponibilidad de dólares y agilizar la movilización de recursos

Honduras eleva a USD 100,000

El tribunal panameño concluye el juicio por sobornos de empresa brasileña

La audiencia finalizó tras la presentación de los últimos argumentos defensivos y será la jueza Baloisa Marquínez quien emita su fallo después de un periodo de deliberación extendido por la complejidad del expediente

El tribunal panameño concluye el

Foro Guatemala expresa preocupación en el proceso de elección de magistrados del TSE

El grupo advierte que al no permitir impugnaciones durante la selección de aspirantes facilita la opacidad y puede generar situaciones de conflicto de interés en la integración de magistrados

Foro Guatemala expresa preocupación en

El Salvador: Fesfut separa a tres jugadores por indisciplina en pleno torneo Sub-20

El comunicado oficial de la federación salvadoreña confirmó la separación inmediata de tres integrantes, quienes no retornarán para el resto del torneo

El Salvador: Fesfut separa a

El Salvador registra más de 25,000 inmuebles inscritos en el primer bimestre de 2026 y mantiene dinamismo en la creación de empresas

La inscripción de más de 25,000 inmuebles en lo que va del año confirma la continuidad de la reactivación inmobiliaria, apoyada por mejoras en seguridad y el interés de inversionistas nacionales, extranjeros y salvadoreños en el exterior.

El Salvador registra más de

TECNO

Lista de los artistas más

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Argentina

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Ranking de YouTube en Chile: la lista de los 10 videos musicales en tendencia hoy

Youtube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos de este sábado

Cómo configurar tu celular para mejorar los selfies nocturnos

ENTRETENIMIENTO

De qué trata ‘Beso de

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

MUNDO

El gobierno dominicano condena los

El gobierno dominicano condena los ataques de Irán en Medio Oriente

Irán lanzó ataques con drones contra los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái: al menos un muerto y 11 heridos

La Guardia Revolucionaria iraní cerró “de facto” el Estrecho de Ormuz tras los ataques de EEUU e Israel

Decenas de iraníes se movilizaron en Teherán para volver a exigir libertad tras la muerte de Khamenei

Trump mantuvo contactos directos con líderes de Medio Oriente y la OTAN tras los ataques contra el régimen de Irán