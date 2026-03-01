Guatemala: Policía detiene a pareja india por uso de visas canadienses falsas

La Policía Nacional Civil de Guatemala detuvo a dos ciudadanos indios en el Aeropuerto La Aurora por portar visas canadienses falsas. (Cortesía: PNC de Guatemala)

En un operativo ejecutado este sábado las autoridades guatemaltecas interceptaron a una pareja de ciudadanos de la India que pretendía cruzar fronteras internacionales utilizando documentos falsificados.

El arresto se llevó a cabo en el reconocido Aeropuerto Internacional La Aurora por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC). Los detenidos fueron identificados como Jayeshkumar Laxmanbhai Barot, de 46 años, y su esposa, Nayanaben Jayeshkumar Barot, de 45 años.

Lo que inicialmente parecía un control rutinario de documentos se convirtió en un caso judicial cuando los agentes detectaron anomalías en los pasaportes de la pareja. Según el reporte de la propia PNC, los esposos Barot tenían previsto abordar un vuelo de la aerolínea Copa Airlines con destino a Managua, Nicaragua.

Este itinerario ha encendido las alarmas de los analistas de seguridad migratoria. En los últimos dos años, Nicaragua se ha consolidado como un “puente” clave para la migración irregular proveniente de Asia y África.

Falsificación “rústica”: El error que delató a los viajeros

El detalle que frustró el viaje de los Barot fue la calidad de la falsificación. Según informaron las autoridades guatemaltecas, los pasaportes presentaban etiquetas de visas supuestamente emitidas por el Gobierno de Canadá. Sin embargo, el engaño era evidente incluso para el ojo humano entrenado sin necesidad de tecnología avanzada.

“Las etiquetas no contaban con las medidas de seguridad correspondientes y evidenciaban haber sido adheridas de manera irregular y rústica”, detalló el informe policial.

Y agregan: “Tras las verificaciones, se estableció que los viajeros no contaban con estatus migratorio en ese país, por lo que fueron consignados”.

Las visas canadienses presentadas por los detenidos mostraban etiquetas falsas adheridas de manera irregular y sin medidas de seguridad. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Este método de falsificación “artesanal” sugiere que la pareja podría haber sido estafada por redes de coyotaje (trata de personas) que operan en el sur de Asia, prometiendo tránsito seguro hacia Norteamérica a cambio de miles de dólares, entregando a cambio documentos que no resisten una inspección minuciosa en un aeropuerto internacional.

Tras confirmar con las autoridades migratorias que los pasajeros no contaban con estatus legal ni registros de visas legítimas, la SGAIA procedió a su consignación. La pareja fue trasladada a la torre de tribunales para enfrentar cargos por uso de documentos falsificados.

Este caso subraya la vulnerabilidad de los migrantes ante las redes criminales que, además de cobrar sumas exorbitantes, exponen a los viajeros a penas de cárcel al entregarles documentación fraudulenta incapaz de superar los estándares de seguridad aeroportuaria modernos.

El auge de la migración extracontinental

La captura de los ciudadanos indios no es un hecho aislado. Guatemala se ha convertido en un cuello de botella para la migración extracontinental. Datos de organizaciones internacionales indican un aumento exponencial de ciudadanos de la India, Uzbekistán y China intentando cruzar Centroamérica.

Muchos de estos viajeros optan por rutas aéreas complejas que incluyen escalas en países con controles laxos para evitar los peligros de la selva del Darién en Panamá. Sin embargo, el endurecimiento de los controles en los aeropuertos principales de la región, bajo coordinación con agencias de seguridad estadounidenses, está haciendo que estos intentos terminen frecuentemente en centros de detención.