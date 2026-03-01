Foro Guatemala expresa preocupación en el proceso de elección de magistrados del TSE

Foro Guatemala denuncia violación del proceso legal en la selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. (Cortesía: Congreso Guatemala )

El Foro Guatemala, uno de los colectivos de sociedad civil más amplio y representativo del país centroamericano, expresó el viernes preocupación por la que considera falta de transparencia en el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A través de un comunicado oficial, el bloque de organizaciones denunció que la Comisión de Postulación vulneró el debido proceso al omitir la fase de impugnaciones ciudadanas, un paso crítico para garantizar la idoneidad de quienes regirán el sistema democrático guatemalteco.

La inconformidad del colectivo llega tras publicación de la nómina de los 20 candidatos por parte de la Comisión de Postulación el pasado 18 de febrero. Según la normativa vigente y el propio cronograma aprobado por unanimidad, se debía abrir un compás de 72 horas para que cualquier ciudadano presentara objeciones o tachas contra los aspirantes.

Sin embargo, el Foro Guatemala señala que la Comisión ignoró este plazo y remitió el listado de inmediato al Congreso de la República. Para el colectivo, esta acción no es solo un error administrativo, sino una violación directa al artículo 26 de la Ley de Comisiones de Postulación.

“La forma en que se desarrollaron estos hechos, así como la falta de claridad en su manejo, incrementan los cuestionamientos sobre la integridad del procedimiento y afectan la confianza pública en un proceso de especial trascendencia para el sistema democrático del país”, afirma el foro en su pronunciamiento.

De acuerdo con el Foro de Guatemala, la Comisión de Postulación omitió la fase de impugnaciones ciudadanas y envió la lista de aspirantes directamente al Congreso. (Cortesía: Foro Guatemala)

Para la comunidad internacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el árbitro final de la democracia en Guatemala. En un contexto donde la independencia judicial ha sido cuestionada por organismos como la OEA (Organización de los Estados Americanos) y el Departamento de Estado de EE. UU., la integración del TSE para el periodo 2026-2032 es vista como la última línea de defensa para la integridad de los próximos comicios generales.

La omisión de las impugnaciones impide que salgan a la luz posibles conflictos de interés, falta de preparación académica o vínculos con estructuras de corrupción de los candidatos.

Pese a esto, el proceso sigue su marcha y la Junta Directiva del Congreso, actualmente bajo la presidencia del diputado Luis Contreras, ha tomado la batuta. Como parte de la hoja de ruta parlamentaria, la directiva entrevistará a los 20 candidatos a magistrados del TSE que integran la nómina remitida.

Foro pide medidas para garantizar la legalidad y legitimidad del proceso electoral

El Foro Guatemala exhortan al Congreso de la República a que, en uso de sus facultades, adopte medidas para restaurar la certeza jurídica del proceso. La advertencia es clara: una elección basada en un procedimiento viciado carecerá de la legitimidad necesaria para que la población confíe en los resultados electorales de los próximos años.

“La legitimidad de las instituciones democráticas depende de procesos transparentes, apegados a la ley y abiertos al escrutinio público”, concluye el documento firmado en la Ciudad de Guatemala.

La Junta Directiva del Congreso entrevistará a los candidatos a magistrados del TSE. (Congreso de la República)

Un bloque de paso nacional

La relevancia de esta denuncia radica en la diversidad y el peso de las instituciones que conforman el Foro Guatemala. Entre los firmantes se encuentran:

Sector Académico: Universidad Rafael Landívar.

Sector Religioso: Conferencia Episcopal de Guatemala.

Sector Civil y Empresarial: Fundación Libertad y Desarrollo, ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales) y Guatemala Visible.

Juventud y Grupos Sociales: Jóvenes por Guatemala y Madres Angustiadas.