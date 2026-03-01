Guatemala

Foro Guatemala expresa preocupación en el proceso de elección de magistrados del TSE

El grupo advierte que al no permitir impugnaciones durante la selección de aspirantes facilita la opacidad y puede generar situaciones de conflicto de interés en la integración de magistrados

Guardar
Foro Guatemala denuncia violación del
Foro Guatemala denuncia violación del proceso legal en la selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. (Cortesía: Congreso Guatemala )

El Foro Guatemala, uno de los colectivos de sociedad civil más amplio y representativo del país centroamericano, expresó el viernes preocupación por la que considera falta de transparencia en el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A través de un comunicado oficial, el bloque de organizaciones denunció que la Comisión de Postulación vulneró el debido proceso al omitir la fase de impugnaciones ciudadanas, un paso crítico para garantizar la idoneidad de quienes regirán el sistema democrático guatemalteco.

La inconformidad del colectivo llega tras publicación de la nómina de los 20 candidatos por parte de la Comisión de Postulación el pasado 18 de febrero. Según la normativa vigente y el propio cronograma aprobado por unanimidad, se debía abrir un compás de 72 horas para que cualquier ciudadano presentara objeciones o tachas contra los aspirantes.

Sin embargo, el Foro Guatemala señala que la Comisión ignoró este plazo y remitió el listado de inmediato al Congreso de la República. Para el colectivo, esta acción no es solo un error administrativo, sino una violación directa al artículo 26 de la Ley de Comisiones de Postulación.

“La forma en que se desarrollaron estos hechos, así como la falta de claridad en su manejo, incrementan los cuestionamientos sobre la integridad del procedimiento y afectan la confianza pública en un proceso de especial trascendencia para el sistema democrático del país, afirma el foro en su pronunciamiento.

De acuerdo con el Foro
De acuerdo con el Foro de Guatemala, la Comisión de Postulación omitió la fase de impugnaciones ciudadanas y envió la lista de aspirantes directamente al Congreso. (Cortesía: Foro Guatemala)

Para la comunidad internacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el árbitro final de la democracia en Guatemala. En un contexto donde la independencia judicial ha sido cuestionada por organismos como la OEA (Organización de los Estados Americanos) y el Departamento de Estado de EE. UU., la integración del TSE para el periodo 2026-2032 es vista como la última línea de defensa para la integridad de los próximos comicios generales.

La omisión de las impugnaciones impide que salgan a la luz posibles conflictos de interés, falta de preparación académica o vínculos con estructuras de corrupción de los candidatos.

Pese a esto, el proceso sigue su marcha y la Junta Directiva del Congreso, actualmente bajo la presidencia del diputado Luis Contreras, ha tomado la batuta. Como parte de la hoja de ruta parlamentaria, la directiva entrevistará a los 20 candidatos a magistrados del TSE que integran la nómina remitida.

Foro pide medidas para garantizar la legalidad y legitimidad del proceso electoral

El Foro Guatemala exhortan al Congreso de la República a que, en uso de sus facultades, adopte medidas para restaurar la certeza jurídica del proceso. La advertencia es clara: una elección basada en un procedimiento viciado carecerá de la legitimidad necesaria para que la población confíe en los resultados electorales de los próximos años.

“La legitimidad de las instituciones democráticas depende de procesos transparentes, apegados a la ley y abiertos al escrutinio público”, concluye el documento firmado en la Ciudad de Guatemala.

La Junta Directiva del Congreso
La Junta Directiva del Congreso entrevistará a los candidatos a magistrados del TSE. (Congreso de la República)

Un bloque de paso nacional

La relevancia de esta denuncia radica en la diversidad y el peso de las instituciones que conforman el Foro Guatemala. Entre los firmantes se encuentran:

  • Sector Académico: Universidad Rafael Landívar.
  • Sector Religioso: Conferencia Episcopal de Guatemala.
  • Sector Civil y Empresarial: Fundación Libertad y Desarrollo, ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales) y Guatemala Visible.
  • Juventud y Grupos Sociales: Jóvenes por Guatemala y Madres Angustiadas.

Temas Relacionados

Foro GuatemalaCiudad de GuatemalaComisión de PostulaciónCongreso de la RepúblicaIndependencia JudicialTransparencia Electoral

Últimas Noticias

El Salvador: Fesfut separa a tres jugadores por indisciplina en pleno torneo Sub-20

El comunicado oficial de la federación salvadoreña confirmó la separación inmediata de tres integrantes, quienes no retornarán para el resto del torneo

El Salvador: Fesfut separa a

El Salvador registra más de 25,000 inmuebles inscritos en el primer bimestre de 2026 y mantiene dinamismo en la creación de empresas

La inscripción de más de 25,000 inmuebles en lo que va del año confirma la continuidad de la reactivación inmobiliaria, apoyada por mejoras en seguridad y el interés de inversionistas nacionales, extranjeros y salvadoreños en el exterior.

El Salvador registra más de

República Dominicana: Abinader inaugura muelle y da inicio a construcción de un club de playa en Isla Catalina

La puesta en marcha de nuevas infraestructuras marítimas y recreativas forma parte de una estrategia para elevar la competitividad turística de la región Este y consolidar el liderazgo dominicano en el Caribe

República Dominicana: Abinader inaugura muelle

Pareja es capturada tras confesar asesinato por motivos pasionales en El Salvador

La captura de José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios tras la confesión de la mujer sobre el asesinato de una víctima por motivos pasionales ha permitido a las autoridades localizar el cuerpo enterrado en una zona de difícil acceso

Pareja es capturada tras confesar

Costa Rica busca un hito en la ONU: Grynspan aspira a ser la primera mujer latinoamericana al frente del organismo

San José inicia una ofensiva diplomática sin precedentes. Tras dejar oficialmente su cargo al frente de la UNCTAD, la economista Rebeca Grynspan se lanza de lleno a la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU)

Costa Rica busca un hito

TECNO

Lista de los artistas más

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Argentina

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Ranking de YouTube en Chile: la lista de los 10 videos musicales en tendencia hoy

Youtube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos de este sábado

Cómo configurar tu celular para mejorar los selfies nocturnos

ENTRETENIMIENTO

De qué trata ‘Beso de

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

MUNDO

El gobierno dominicano condena los

El gobierno dominicano condena los ataques de Irán en Medio Oriente

Irán lanzó ataques con drones contra los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái: al menos un muerto y 11 heridos

La Guardia Revolucionaria iraní cerró “de facto” el Estrecho de Ormuz tras los ataques de EEUU e Israel

Decenas de iraníes se movilizaron en Teherán para volver a exigir libertad tras la muerte de Khamenei

Trump mantuvo contactos directos con líderes de Medio Oriente y la OTAN tras los ataques contra el régimen de Irán