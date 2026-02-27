Guatemala

Encargado de negocios John Barrett se reúne en Guatemala con autoridades judiciales para abordar temas de seguridad y extradición

El diálogo permitió abordar el impacto de las políticas exteriores de Estados Unidos sobre la relación entre ambos países y reafirmó la disposición de continuar fortaleciendo los acuerdos existentes en materia legal y de desarrollo económico

Guardar
Encargado de Negocios de EEUU
Encargado de Negocios de EEUU visita a la presidenta del OJ (Organismo Judicial de Guatemala)

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, se reunió con la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia Claudia Lucrecia Paredes Castañeda para impulsar la cooperación en extradición de criminales, combate al narcotráfico y fortalecimiento de la seguridad regional.

Durante el encuentro, las conversaciones abordaron el impacto de la política estadounidense America First, que otorga a Estados Unidos un rol central como socio en la promoción de la libertad y la prosperidad económica en Guatemala y el resto de la región.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia señaló que la visita representó un reconocimiento a la amistad bilateral y confirmó el interés en reforzar el Estado de Derecho. El Organismo Judicial reiteró su disposición a ampliar la colaboración institucional existente.

Barrett enfatizó que la continuidad de este tipo de diálogo contribuye a reforzar los compromisos entre ambas naciones y expresó la expectativa de lograr avances efectivos en las prioridades compartidas por Estados Unidos y Guatemala.

En relación con la cooperación bilateral, Estados Unidos manifestó la voluntad de sostener el diálogo activo y de trabajar en acciones coordinadas que apunten a consolidar los lazos entre los dos países.

Fotografías: PNCdeGuatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fotografías: PNCdeGuatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capturan a 14 personas solicitadas en extradición en 2026

Las autoridades de la Policía Nacional Civil informaron que catorce personas han sido detenidas en Guatemala en lo que va de 2026, todas ellas solicitadas para extradición por Estados Unidos por cargos graves.

Entre los últimos detenidos figuran Hugo Francisco Sandoval Yanes, de 50años, capturado el miércoles en el barrio Alegre, zona 3 de Jutiapa, requerido por dos cargos de violación; y Eduardo Francisco Vélez de León —también identificado como Edgardo Luis Pérez, de 43años—, arrestado en la 3ª avenida y 7ª calle A de la zona 10, acusado de robo o retención no autorizada de dispositivo de transacción financiera y de tres cargos de homicidio.

Ocho de los extraditables aprehendidos durante 2026 están vinculados a procesos por narcotráfico; los seis restantes enfrentan distintas acusaciones, como violación y homicidio.

Agentes de la DEA y
Agentes de la DEA y oficiales de la SGAIA de Guatemala posan junto a aeronaves en una pista de aterrizaje tras una exitosa operación antinarcóticos conjunta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala entrega a EEUU a presuntos miembros de redes criminales

Estados Unidos concretó la extradición de varios individuos buscados por delitos graves, tras una operación coordinada con Guatemala en las últimas semanas.

La colaboración internacional permitió el traslado de cuatro personas solicitadas por cargos relacionados con tráfico de drogas. Entre ellos figura Wenshen “Alex” Xu, ciudadano de la República Popular China, acusado de lavado de dinero, tráfico de drogas y apoyo a una organización terrorista extranjera, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación. A Xu se suman Adelfo “Lico” Valdez, Pedro Pablo Oliva y Kelvin “Catracho” Berón, quienes también fueron entregados a la justicia estadounidense por delitos vinculados al narcotráfico.

En este mismo proceso, Jorge Trujillo, apodado “Gonzalo Paiz Pineda”, y JuanCarlo Pixola Lara resultaron detenidos en Guatemala gracias a la coordinación entre el United States Department of Justice, el Federal Bureau of Investigation (FBI), el United States Marshals Service y las autoridades guatemaltecas, para posteriormente ser extraditados y enfrentar cargos de homicidio ante la justicia estadounidense.

Agentes de la DEA y
Agentes de la DEA y oficiales de la SGAIA de Guatemala posan junto a aeronaves en una pista de aterrizaje tras una exitosa operación antinarcóticos conjunta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colaboración entre el Drug Enforcement Administration (DEA), el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el #StateINL y las autoridades de Guatemala fue clave para asegurar que “no importa dónde se escondan: los criminales enfrentarán la justicia”, remarcaron los responsables del operativo.

Estas extradiciones, según recalcaron las autoridades involucradas, refuerzan la seguridad regional y demuestran que quienes amenacen a las comunidades en la región deberán rendir cuentas ante la ley.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloOrganismo JudicialextraditablesEEUUUS Embassy Guatemala

Últimas Noticias

Congreso Nacional en Honduras aprueba moción para que diputados se realicen examen de dopaje

Según Mario Segura, diputado liberal, considerando que los representantes del pueblo en el Congreso Nacional deben ser un ejemplo de integridad, ética y sobriedad, y que la confianza de la ciudadanía es el pilar fundamental de la democracia.

Congreso Nacional en Honduras aprueba

El FMI condiciona su evaluación anual a avances en infraestructura vial en Guatemala

La organización internacional comunicó que será determinante observar resultados verificables en la aplicación de la normativa sobre proyectos viales prioritarios, al tiempo que mantiene diálogo con autoridades y representantes empresariales para examinar el estado de la economía local

El FMI condiciona su evaluación

Nasry Asfura se reúne con autoridades del BCIE y reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del país

El encuentro se da en un contexto marcado por la necesidad de resultados tangibles en crecimiento económico, generación de empleo y mejora en la calidad de vida.

Nasry Asfura se reúne con

El presidente de Panamá pide a Costa Rica agilizar procesos fronterizos en Paso Canoas

La reunión solicitada para el 24 de abril incluiría a la futura presidenta costarricense con el propósito de acelerar la puesta en marcha de un sistema aduanero conjunto que favorezca el flujo comercial y migratorio en la región centroamericana

El presidente de Panamá pide

Presidente de Honduras Nasry Asfura, promete cambiar la historia del país en cuatro años

En las primeras semanas, el gobierno debió gestionar demandas de pago por casi 4 mil millones de lempiras, situación que obligó a priorizar la estabilidad salarial del Estado y a definir una estrategia con resultados inmediatos.

Presidente de Honduras Nasry Asfura,

TECNO

¿Qué lámparas pueden afectar tu

¿Qué lámparas pueden afectar tu señal Wi-Fi?: lo que debes evitar en casa

Japón presenta un robot sacerdote entrenado con las escrituras budistas

Tres inteligencias artificiales jugaron a la guerra: casi todas optaron por ataques nucleares

La escasez de memoria RAM podría provocar la mayor caída en los envíos de smartphones en más de una década

Cada vez más argentinos confían más en creadores de contenido educativo que en otros influencers

ENTRETENIMIENTO

Pink hace frente a los

Pink hace frente a los rumores sobre su separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio

La verdadera razón por la que Lindsay Lohan se mudó a Dubai

Otro hijo sin el apellido Pitt: Maddox deja atrás el nombre de Brad y elige solo Jolie en los créditos de “Couture”

Pokémon cumple 30 años: el ranking de las mejores películas y dónde verlas en streaming

Dos costillas rotas, una cirugía y fractura de rodilla: las graves lesiones que sufrió Nicole Kidman en el set de Moulin Rouge

MUNDO

El secretario general de Naciones

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Pakistán y Afganistán que frenen la escalada militar

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Ucrania enfrenta un estancamiento económico hasta 2027 por los ataques rusos a la infraestructura energética

Pakistán le declaró la guerra a los talibanes en Afganistán: bombardeó Kabul tras una serie de ataques cruzados en la frontera

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial