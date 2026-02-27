Encargado de negocios John Barrett se reúne en Guatemala con autoridades judiciales para abordar temas de seguridad y extradición

Encargado de Negocios de EEUU visita a la presidenta del OJ (Organismo Judicial de Guatemala)

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, se reunió con la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia Claudia Lucrecia Paredes Castañeda para impulsar la cooperación en extradición de criminales, combate al narcotráfico y fortalecimiento de la seguridad regional.

Durante el encuentro, las conversaciones abordaron el impacto de la política estadounidense America First, que otorga a Estados Unidos un rol central como socio en la promoción de la libertad y la prosperidad económica en Guatemala y el resto de la región.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia señaló que la visita representó un reconocimiento a la amistad bilateral y confirmó el interés en reforzar el Estado de Derecho. El Organismo Judicial reiteró su disposición a ampliar la colaboración institucional existente.

Barrett enfatizó que la continuidad de este tipo de diálogo contribuye a reforzar los compromisos entre ambas naciones y expresó la expectativa de lograr avances efectivos en las prioridades compartidas por Estados Unidos y Guatemala.

En relación con la cooperación bilateral, Estados Unidos manifestó la voluntad de sostener el diálogo activo y de trabajar en acciones coordinadas que apunten a consolidar los lazos entre los dos países.

Fotografías: PNCdeGuatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capturan a 14 personas solicitadas en extradición en 2026

Las autoridades de la Policía Nacional Civil informaron que catorce personas han sido detenidas en Guatemala en lo que va de 2026, todas ellas solicitadas para extradición por Estados Unidos por cargos graves.

Entre los últimos detenidos figuran Hugo Francisco Sandoval Yanes, de 50años, capturado el miércoles en el barrio Alegre, zona 3 de Jutiapa, requerido por dos cargos de violación; y Eduardo Francisco Vélez de León —también identificado como Edgardo Luis Pérez, de 43años—, arrestado en la 3ª avenida y 7ª calle A de la zona 10, acusado de robo o retención no autorizada de dispositivo de transacción financiera y de tres cargos de homicidio.

Ocho de los extraditables aprehendidos durante 2026 están vinculados a procesos por narcotráfico; los seis restantes enfrentan distintas acusaciones, como violación y homicidio.

Agentes de la DEA y oficiales de la SGAIA de Guatemala posan junto a aeronaves en una pista de aterrizaje tras una exitosa operación antinarcóticos conjunta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala entrega a EEUU a presuntos miembros de redes criminales

Estados Unidos concretó la extradición de varios individuos buscados por delitos graves, tras una operación coordinada con Guatemala en las últimas semanas.

La colaboración internacional permitió el traslado de cuatro personas solicitadas por cargos relacionados con tráfico de drogas. Entre ellos figura Wenshen “Alex” Xu, ciudadano de la República Popular China, acusado de lavado de dinero, tráfico de drogas y apoyo a una organización terrorista extranjera, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación. A Xu se suman Adelfo “Lico” Valdez, Pedro Pablo Oliva y Kelvin “Catracho” Berón, quienes también fueron entregados a la justicia estadounidense por delitos vinculados al narcotráfico.

En este mismo proceso, Jorge Trujillo, apodado “Gonzalo Paiz Pineda”, y JuanCarlo Pixola Lara resultaron detenidos en Guatemala gracias a la coordinación entre el United States Department of Justice, el Federal Bureau of Investigation (FBI), el United States Marshals Service y las autoridades guatemaltecas, para posteriormente ser extraditados y enfrentar cargos de homicidio ante la justicia estadounidense.

La colaboración entre el Drug Enforcement Administration (DEA), el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el #StateINL y las autoridades de Guatemala fue clave para asegurar que “no importa dónde se escondan: los criminales enfrentarán la justicia”, remarcaron los responsables del operativo.

Estas extradiciones, según recalcaron las autoridades involucradas, refuerzan la seguridad regional y demuestran que quienes amenacen a las comunidades en la región deberán rendir cuentas ante la ley.