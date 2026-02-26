Guatemala

La caída de ceniza volcánica activa monitoreo especial en el aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala

Un operativo supervisado por el Centro de Operaciones de Emergencias evalúa cada media hora la evolución del fenómeno mientras se emiten reportes para que las aerolíneas ajusten sus decisiones en función de la situación actual

La caída de ceniza volcánica en el sector norte del Aeropuerto Internacional La Aurora llevó a la activación del Centro de Operaciones de Emergencias, según el protocolo vigente, tras la reciente actividad del volcán de Fuego.

Ante este escenario, los pasajeros recibieron la recomendación de consultar únicamente los canales oficiales de la DGAC Guatemala y permanecer en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos. Además, el monitoreo de la situación se realiza cada 30 minutos, estableciéndose una coordinación constante con las aerolíneas a través de la notificación ASHTAM sobreactividad volcánica.

Cada compañía aérea decidirá sus acciones en función de la información proporcionada por el Centro de Operaciones de Emergencias. Las autoridades insisten en mantener la calma mientras se evalúa la evolución de la ceniza en el aeropuerto.

El volcán de Fuego incrementa explosiones y moviliza medidas de prevención

El volcán de Fuego ha presentado entre 9 y 14 explosiones débiles a moderadas por hora, mostrando columnas de ceniza de hasta 4.500 metros sobre el nivel del mar, según el último boletín del INSIVUMEH. Estas emisiones se han desplazado hacia el Este y Noreste, mientras que durante la noche y la madrugada se observaron episodios de desgasificación débil a moderada.

Como respuesta a este comportamiento, la SE-CONRED mantiene el monitoreo de las rutas de evacuación y promueve la autoevacuación preventiva ante posibles incrementos en la actividad volcánica. Las autoridades recomiendan a la población identificar rutas de salida, preparar una mochila de 72 horas, proteger los depósitos de agua y usar mascarilla si ocurre caída de ceniza.

Para cualquier emergencia relacionada con la situación del volcán de Fuego, se solicita activar el Sistema CONRED comunicándose con los cuerpos de socorro, autoridades locales o llamando al 119 de la CONRED. Las acciones preventivas incluyen la socialización de recomendaciones entre integrantes de las Coordinadoras para la Reducción de Desastres a nivel departamental, municipal y local, buscando que la población esté adecuadamente informada y lista para una eventual evacuación.

La actividad explosiva del volcán de Fuego llevó a las autoridades de Guatemala a mantener la alerta anaranjada en el departamento de Sacatepéquez e instruir medidas de prevención ante la persistente emisión de columnas de gas y ceniza que alcanzan hasta cinco mil metros sobre el nivel del mar, según la información oficial difundida el 25 de febrero de 2026 por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Este escenario implica riesgos aumentados para las comunidades cercanas por la posibilidad de lahares, incendios forestales y daños a la salud y la agricultura en un radio de 15 kilómetros alrededor del complejo volcánico, advierte el boletín especial BEFGO0012026 de INSIVUMEH citado por la CONRED.

