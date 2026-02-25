Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala detiene a dos personas solicitadas en extradición por Estados Unidos

Las capturas realizadas en operativos simultáneos en Jutiapa y zona 10 elevan a 14 el número de personas requeridas por autoridades estadounidenses y arrestadas durante este año, en su mayoría por causas relacionadas con delitos federales

Guardar
Agentes de la DEIC escoltan
Agentes de la DEIC escoltan a uno de los dos individuos capturados con fines de extradición hacia Estados Unidos en una operación reciente. (Policía Nacional Civil de Guatemala)

Las autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de dos extraditables en Guatemala, ambos requeridos por la justicia de Estados Unidos por delitos graves. Con estos operativos, la cifra de extraditables detenidos en lo que va de este año asciende a 14 personas.

La mayoría de las capturas realizadas durante 2026 —ocho de los extraditados— corresponden a investigaciones por hechos vinculados al narcotráfico, mientras que seis enfrentan procesos por diferentes delitos, entre ellos violación y homicidio.

En el barrio Alegre, zona 3 de Jutiapa, agentes de la Sección de Investigación de Delitos Económicos y Financieros de la#DEIC hicieron efectiva una orden de aprehensión contra Hugo Francisco Sandoval Yanes, de 50 años, requerido por dos cargos de violación.

De forma paralela, en la 3ª avenida y 7ª calle A de la zona 10, investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (#CAT) detuvieron a Eduardo Francisco Vélez de León y/o Edgardo Luis Pérez, de 43años, solicitado por cuatro cargos: robo/retención o autorizada de un dispositivo de transacción financiera, homicidio en primer grado con premeditación, homicidio en segundo grado y homicidio bajo forma legal abreviada.

La Policía Nacional Civil mantiene la búsqueda activa de más personas con procesos de extradición pendientes.

Aprehensiones simultáneas por delitos transfronterizos

El caso más reciente corresponde a Alex Javier Cardona Estrada, conocido como Chele Peña, de 43 años, capturado en Zacapa y requerido por conspiración para fabricar y distribuir grandes volúmenes de cocaína con destino a Estados Unidos. Según informes de la Policía Nacional Civil, Cardona Estrada es considerado “especialmente peligroso”, lo que motivó un despliegue coordinado por la UNAGOB. Tras su aprehensión, fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de Guatemala. Esta extradición, la primera originada en Zacapa en 2026 según los registros oficiales, incrementa la presión sobre los grupos latinoamericanos con operaciones binacionales.

En la zona 10 de la capital, las autoridades capturaron a Erick Neftalí Medina García, ciudadano mexicano de 34 años solicitado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La acusación lo vincula con conspiración para importar, fabricar, distribuir y poseer cocaína con fines de tráfico internacional. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, se trata de la segunda captura con fines de extradición en el mes, lo que señala la persistencia y velocidad de la colaboración judicial con Estados Unidos.

(PNCdeGuatemala)
(PNCdeGuatemala)

Horas antes, en Gualán, Zacapa, tuvo lugar la detención de Julio César Peralta Vargas, también solicitado por cargos de narcotráfico en territorio estadounidense. Durante el operativo, la policía decomisó una pistola Glock, una carabina, cinco tolvas, 126 municiones de varios calibres, dos teléfonos móviles, Q1.900 y un vehículo pick-up. El volumen de armas y recursos incautados demuestra la complejidad logística y los vínculos de estos detenidos con redes criminales amplias.

Guatemala: consolidación como aliado estratégico en la lucha contra el crimen organizado

Las operaciones han sido ejecutadas de manera coordinada por agentes de la comisaría 41 y divisiones especializadas de la Policía Nacional Civil, con apoyo de la SGAIA-PNC y la interpol local, conforme a los datos recopilados por Infobae. Estas detenciones no solo intensifican el cumplimiento de órdenes internacionales de extradición, sino que ratifican a Guatemala como un pivote clave en los acuerdos de cooperación judicial para la contención de redes transnacionales.

El incremento en el número y diversidad de extraditables capturados, sumado al volumen de recursos incautados y la rapidez en la detención, prueba el avance sistemático de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en 2025 y el peso renovado del país como socio estratégico de Estados Unidos y México en la lucha contra el crimen organizado.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaEstados UnidosextraditablesBernardo ArévaloPNCdeGuatemalaministerio de Gobernaciónestado de prevenciónseguridad ciudadana

Últimas Noticias

Productores en Honduras urgen reactivación del sector agrario para fortalecer seguridad alimentaria

Este sector, responsable de sostener el empleo, el consumo interno y la generación de divisas exportadoras, considera urgentes los cambios para impedir la pérdida de tierras y la disminución de la producción nacional

Productores en Honduras urgen reactivación

Gobierno panameño propone penas de hasta seis años por ocultar el rostro con mascaras en manifestaciones

La iniciativa genera cuestionamientos de organizaciones civiles sobre posibles efectos en la libertad de expresión

Gobierno panameño propone penas de

Centro Histórico será escenario de la boda colectiva más grande en la historia de El Salvador

La municipalidad de San Salvador informó que una masiva celebración civil tendrá lugar en la Plaza Gerardo Barrios, donde numerosos ciudadanos formalizarán sus lazos matrimoniales en un evento que busca fortalecer la convivencia y el entorno familiar

Centro Histórico será escenario de

Juramentados los peritos para juicio de “Delta Teams” por desaparición de Angie Peña desde hace cuatro años en Roatán

Los días 23 al 27 de marzo han sido asignados para el juicio oral y público en el que el Ministerio Público presentará pruebas técnicas, análisis forenses, pericias digitales y testimonios, con el objetivo de sostener la acusación contra los señalados.

Juramentados los peritos para juicio

ETESAL mantiene expansión y modernización eléctrica para sostener el histórico auge turístico en El Salvador

La Empresa Transmisora de El Salvador busca responder al incremento en la demanda de servicios en áreas vinculadas con el turismo, ampliando la cobertura y robusteciendo la infraestructura eléctrica salvadoreña

ETESAL mantiene expansión y modernización

TECNO

La función oculta de WhatsApp

La función oculta de WhatsApp para evitar espías en tu cuenta y mantener seguras las conversaciones

Cómo acompañar a los niños y jóvenes frente al fenómeno viral de los Therian en redes sociales

Nuevas MacBook Pro integrarían pantalla OLED táctil con Dynamic Island como el iPhone

Alerta Spam: la frase exacta que debes decir para que dejen de llamarte hoy mismo

Todos los códigos de Free Fire para este miércoles 25 de febrero de 2025 y cómo canjearlos

ENTRETENIMIENTO

Pies sucios y flatulencias: Benny

Pies sucios y flatulencias: Benny Blanco desata críticas entre los fanáticos de Selena Gomez

Katherine, hija de Martin Short, recibió apoyo de un “perro de asistencia” años antes de morir

El pasado de Westeros: los personajes que conocieron a Dunk y Egg y conectan “Game of Thrones” con “El caballero de los 7 reinos”

Shakira, Mariah Carey y Oasis lideran la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock 2026

El Agente Secreto estrena en Argentina tras conquistar Cannes y los Globos de Oro

MUNDO

El primer ministro de India,

El primer ministro de India, Narendra Modi, inició su segunda visita oficial a Israel

Murió Jordan James Parke, el influencer conocido como el “Rey de los labios” que se quería parecer a Kim Kardashian

Zelensky anunció que los negociadores ucranianos se reunirán con el equipo estadounidense este jueves

Tamar Eilam Gindin y el mito del “gran enemigo” en Irán: “Israel es la excusa para arrestar a cualquier disidente”

El primer ministro australiano fue evacuado de su residencia tras una amenaza de bomba vinculada a China