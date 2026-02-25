La Policía Nacional Civil de Guatemala detiene a dos personas solicitadas en extradición por Estados Unidos

Agentes de la DEIC escoltan a uno de los dos individuos capturados con fines de extradición hacia Estados Unidos en una operación reciente. (Policía Nacional Civil de Guatemala)

Las autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de dos extraditables en Guatemala, ambos requeridos por la justicia de Estados Unidos por delitos graves. Con estos operativos, la cifra de extraditables detenidos en lo que va de este año asciende a 14 personas.

La mayoría de las capturas realizadas durante 2026 —ocho de los extraditados— corresponden a investigaciones por hechos vinculados al narcotráfico, mientras que seis enfrentan procesos por diferentes delitos, entre ellos violación y homicidio.

En el barrio Alegre, zona 3 de Jutiapa, agentes de la Sección de Investigación de Delitos Económicos y Financieros de la#DEIC hicieron efectiva una orden de aprehensión contra Hugo Francisco Sandoval Yanes, de 50 años, requerido por dos cargos de violación.

De forma paralela, en la 3ª avenida y 7ª calle A de la zona 10, investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (#CAT) detuvieron a Eduardo Francisco Vélez de León y/o Edgardo Luis Pérez, de 43años, solicitado por cuatro cargos: robo/retención o autorizada de un dispositivo de transacción financiera, homicidio en primer grado con premeditación, homicidio en segundo grado y homicidio bajo forma legal abreviada.

La Policía Nacional Civil mantiene la búsqueda activa de más personas con procesos de extradición pendientes.

Aprehensiones simultáneas por delitos transfronterizos

El caso más reciente corresponde a Alex Javier Cardona Estrada, conocido como Chele Peña, de 43 años, capturado en Zacapa y requerido por conspiración para fabricar y distribuir grandes volúmenes de cocaína con destino a Estados Unidos. Según informes de la Policía Nacional Civil, Cardona Estrada es considerado “especialmente peligroso”, lo que motivó un despliegue coordinado por la UNAGOB. Tras su aprehensión, fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de Guatemala. Esta extradición, la primera originada en Zacapa en 2026 según los registros oficiales, incrementa la presión sobre los grupos latinoamericanos con operaciones binacionales.

En la zona 10 de la capital, las autoridades capturaron a Erick Neftalí Medina García, ciudadano mexicano de 34 años solicitado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La acusación lo vincula con conspiración para importar, fabricar, distribuir y poseer cocaína con fines de tráfico internacional. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, se trata de la segunda captura con fines de extradición en el mes, lo que señala la persistencia y velocidad de la colaboración judicial con Estados Unidos.

(PNCdeGuatemala)

Horas antes, en Gualán, Zacapa, tuvo lugar la detención de Julio César Peralta Vargas, también solicitado por cargos de narcotráfico en territorio estadounidense. Durante el operativo, la policía decomisó una pistola Glock, una carabina, cinco tolvas, 126 municiones de varios calibres, dos teléfonos móviles, Q1.900 y un vehículo pick-up. El volumen de armas y recursos incautados demuestra la complejidad logística y los vínculos de estos detenidos con redes criminales amplias.

Guatemala: consolidación como aliado estratégico en la lucha contra el crimen organizado

Las operaciones han sido ejecutadas de manera coordinada por agentes de la comisaría 41 y divisiones especializadas de la Policía Nacional Civil, con apoyo de la SGAIA-PNC y la interpol local, conforme a los datos recopilados por Infobae. Estas detenciones no solo intensifican el cumplimiento de órdenes internacionales de extradición, sino que ratifican a Guatemala como un pivote clave en los acuerdos de cooperación judicial para la contención de redes transnacionales.

El incremento en el número y diversidad de extraditables capturados, sumado al volumen de recursos incautados y la rapidez en la detención, prueba el avance sistemático de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en 2025 y el peso renovado del país como socio estratégico de Estados Unidos y México en la lucha contra el crimen organizado.