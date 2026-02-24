Guatemala

El simulacro nacional en Guatemala activa protocolos de emergencia por sismo en El Progreso

La jornada del 24 de febrero de 2026 sirvió para medir la capacidad de distintas entidades ante un terremoto hipotético de magnitud 6.4, permitiendo analizar la respuesta gubernamental coordinada durante la declaratoria de Alerta Roja Nacional

Autoridades municipales y de emergencia
Autoridades municipales y de emergencia se reúnen en Villa Canales durante un simulacro de sismo donde se declaró alerta roja para evaluar protocolos de respuesta. (Conred Guatemala)

Un sismo de magnitud 6.4 fue registrado en el departamento de El Progreso a las 04:01:43 del martes 24 de febrero de 2026. El evento formó parte del simulacro nacional organizado por las autoridades para evaluar la capacidad de respuesta frente a emergencias sísmicas.

Como consecuencia directa, se declaró Alerta Roja Nacional, medida que permitió coordinar, en tiempo real, acciones de prevención y respuesta entre distintos niveles de Gobierno, desde lo local hasta lo nacional, manteniendo comunicación permanente con alcaldes y gobernadores departamentales.

El simulacro incluye la activación de protocolos de emergencia y evacuaciones preventivas en edificios públicos, buscando medir los tiempos de reacción institucional y fortalecer la coordinación interinstitucional en situaciones de gran magnitud.

Según los datos del ejercicio, el movimiento telúrico —con epicentro localizado en la latitud 14.888N, longitud -90.184O y a una profundidad de 5.0kilómetros— se enmarcó en un escenario completamente hipotético dirigido a comprobar la preparación ciudadana e institucional.

Como parte del simulacro, posterior al primer movimiento telúrico se registró una réplica de sismo de magnitud 7.5 sacudió a las 07:31:14 hora local una zona ubicada en las coordenadas 15.291° de latitud norte y -89.148° de longitud oeste. El fenómeno fueregistrado a 5,0 km de profundidad en la madrugadadel martes 24 de febrero de 2026.

Coordinación para simulacro nacional

Más de mil seiscientas edificaciones en todo el país se preparan para participar en el simulacro nacional por sismo programado para el 24 de febrero, dirigido a probar y fortalecer los planes de respuesta ante emergencias en empresas, instituciones públicas, escuelas y hogares. Simulacro que se ejecuta en conmemoración de los 50 años del terremoto ocurrido el 4 de febrero de 1976.

La participación escolar se ampliará respecto al último ejercicio, ya que el sector académico, que en la prueba anterior apenas iniciaba el ciclo lectivo, ahora estará plenamente integrado, permitiendo que alumnos y maestros realicen simulacros junto con el resto de la comunidad, informan autoridades gubernamentales, en medios locales.

Este mapa ilustra el movimiento
Este mapa ilustra el movimiento del suelo simulado de un sismo de magnitud 6.4 con epicentro cerca de la Ciudad de Guatemala, lo que llevó a la declaración de alerta roja durante el simulacro del 24 de febrero de 2026. (Conred Guatemala)

La población está llamada a preparar sus planes familiares de emergencia y a familiarizarse con los procedimientos internos de sus lugares de trabajo, con el objetivo de actuar con rapidez y seguridad durante el simulacro.

El sector privado, las instituciones públicas y los cuerpos de socorro también formarán parte de este ejercicio, mientras que la Secretaría Ejecutiva de la CONRED supervisará las acciones para garantizar una respuesta coordinada.

Para recibir notificaciones y actualizaciones, los organizadores recomiendan descargar la aplicación del Insivumhe, que informará oportunamente sobre el desarrollo del simulacro a todos los participantes.

Días anteriores, la secretaria ejecutiva de la CONRED, Claudine Ogalde, daba detalles respecto al simulacro que debió ser reprogramado por el Estado de Sitio implementado el presidente Bernardo Arévalo. El Simulacro Nacional por Sismos movilizará a miles de guatemaltecos el 24 de febrero para poner a prueba la efectividad del Plan Nacional de Respuesta, los protocolos locales y la preparación individual y familiar en todo el país.

Ogalde, explicó que el ejercicio, coordinado por la CONRED, simulará un temblor de gran magnitud con epicentro en Los Amates, replicando las condiciones del devastador evento de 1976. El propósito es evaluar a fondo la capacidad de reacción de las instituciones, la claridad de la comunicación y la disposición real de recursos humanos y logísticos ante una emergencia de gran escala.

