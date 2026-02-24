Guatemala

El programa Google Launchpad for Women amplía acceso a entrenamiento en tecnología

La edición regional de Google Launchpad facilitará certificaciones en tecnologías cloud para mujeres guatemaltecas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, cinco mil mujeres guatemaltecas podrán acceder a una certificación gratuita en inteligencia artificial y tecnologías cloud, a través de una edición especial para América Latina del programa global Google Launchpad for Women. La capacitación se realizará los días 4 y 5 de marzo, con el respaldo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y su Comité de Mujeres Exportadoras.

Esta formación, de acceso sin costo, incluye contenidos sobre tecnologías de nube, inteligencia artificial y ofrece vales para certificarse como Generative AI Leader, una acreditación de alta demanda en la industria tecnológica.

El proyecto busca reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico y potenciar el talento femenino en Guatemala, impulsando su integración en el ecosistema digital de la región. La convocatoria de ITO AGEXPORT está abierta e invita a todas las interesadas a inscribirse en el evento, que dispone de 5,000 cupos.

El programa Google Launchpad for Women ofrece entrenamiento sin costo a mujeres de todo el mundo para fortalecer habilidades en computación en la nube e inteligencia artificial. Entre los beneficios principales se encuentran el acceso a expertos de Google, sesiones de preparación para certificaciones y la creación de comunidades diversas dentro del sector tecnológico.

La inscripción, disponible gratuitamente para clientes de Google Cloud de América, Europa, Oriente Medio, África y Japón, permite acceder a entrenamientos intensivos con instructores especializados en conceptos clave y mejores prácticas en la nube, así como a paneles enfocados en temas como IA generativa y un cupón que cubre el costo para rendir el examen de certificación Cloud Digital Leader.

La iniciativa está dirigida a mujeres de todos los niveles de experiencia y roles profesionales. Según el Foro Económico Mundial, actualmente solo el 14 % de la fuerza laboral global en la nube corresponde a mujeres, por lo que el programa busca acortar esta brecha de talento y fomentar redes de apoyo entre participantes.

El lanzamiento de Google Launchpad for Women suele coincidir con el Día Internacional de la Mujer y está orientado a impulsar el desarrollo de habilidades digitales y el crecimiento profesional de más mujeres en tecnología.

Registro: https://forms.gle/LdbdThdvcByHzxdu9

Más información: ito@agexport.org.gt

La empresa ITO Guatemala impulsa la transformación digital de compañías en diversos sectores a nivel global, con un enfoque en optimizar procesos y aumentar ventas a través de soluciones diseñadas para cada cliente. Su portafolio abarca automatización, digitalización, ciberseguridad, conectividad, consultoría, auditoría, entre otros servicios, destacándose en ofrecer soluciones bajo el modelo as a service y recursos especializados de staffing.

Reconocida como referente en tecnología intangible, la compañía sobresale por su cuerpo de expertos digitales, dominio del idioma inglés, atención en horarios internacionales y un servicio que prioriza la calidad. Esto ha permitido que ITO Guatemala se consolide como aliado estratégico para empresas que buscan adaptarse a entornos digitales.

El compromiso del equipo se refleja en la integración de tecnología avanzada para todo tipo de industrias, afianzando su posición como actor clave en el desarrollo tecnológico global. Más de 60 empresas digitales guatemaltecas con productos y servicios de la más alta calidad en soluciones, servicio, horario, idioma y expertise forman parte de Information Technology Outsourcing -ITO-como el aliado estratégico de toda organización.

