Asociaciones de aerolíneas rechazan cobro propuesto a pasajeros extranjeros en Guatemala

Guatemalan migrants are assisted at La Aurora Air Base after arriving on a deportation flight from the United States, in Guatemala City, Guatemala, on September 2, 2025. REUTERS/Cristina Chiquin

Varias asociaciones de aerolíneas expresaron el lunes su rechazo a la propuesta de imponer un USD 1 (un dólar) a cada pasajero extranjero que aterrice en Guatemala, medida contemplada en el proyecto de ley para crear el Instituto Guatemalteco de Cine, según publicaciones de medios locales.

De acuerdo con un comunicado firmado por la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la aviación genera 62,000 empleos y USD 740 millones (740,000,000 de dólares) anuales para la economía de Guatemala.

Las organizaciones recordaron que, conforme a los principios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de la ONU, los cobros relacionados con la aviación deben estar directamente vinculados a la prestación de servicios para aerolíneas y pasajeros y destinarse a infraestructura aeronáutica, evitando su utilización para otros fines.

Impacto económico y argumentos legales

Las asociaciones advirtieron que la aprobación del artículo 32 de la Ley de Cine provocaría un aumento en el precio de los vuelos, motivo por el cual solicitaron un análisis del impacto de la medida. La iniciativa se encuentra actualmente en su segunda de tres lecturas requeridas en el Congreso de Guatemala para ser aprobada.

Las entidades que manifestaron su oposición —la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA)— sostienen que estas cargas adicionales se suman a otros conceptos no relacionados con el sector aéreo incluidos en los boletos, lo que debilita la posición de Guatemala como destino y afecta la conectividad aérea, publicó La Hora.

Fotografía de archivo del Aeropuerto La Aurora de la Ciudad de Guatemala. EFE/Esteban Biba

El proyecto de Ley de Cine condiciona el costo del boleto aéreo para extranjeros

La propuesta, identificada como proyecto 5906, avanzó con dictamen favorable tanto en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología como en la Comisión de Cultura del Congreso. El texto recomienda la creación de una contribución obligatoria de un dólar estadounidense para los pasajes aéreos vendidos a turistas y visitantes extranjeros con destino Guatemala, indica la publicación.

La Comisión de Cultura destacó en el dictamen que “existe una contribución específica destinada al financiamiento del Instituto Guatemalteco de Cine, consistente en el cobro de un dólar estadounidense (USD 1.00) por cada boleto aéreo vendido a un extranjero que tenga como destino el territorio guatemalteco, permitiendo viabilizar su funcionamiento y efectividad”. Añadió que “el monto recaudado se destinará exclusivamente para apoyar y desarrollar la industria cinematográfica nacional”. Estos detalles están especificados en los artículos 32 y 33 del Capítulo VIII de la iniciativa, bajo el título “Contribución al Cine”.

El dictamen justifica que el Instituto Guatemalteco de Cine “brindará apoyo financiero a todos los agentes de la industria cinematográfica. Este fondo es vital para el desarrollo de proyectos cinematográficos que de otra manera no podrían llevarse a cabo, fomentando así la producción y el crecimiento del cine guatemalteco”.

La iniciativa es resultado de una modificación realizada durante el trámite legislativo: la propuesta original planteaba un impuesto de dos quetzales (Q2.00) por entrada a salas de exhibición físicas o por usuario en plataformas virtuales, opción descartada en la fase de discusión.

El proyecto de ley, tras incorporar las modificaciones, superó la segunda lectura en el pleno del Congreso el pasado 10 de febrero.