Guatemala

Asociaciones de aerolíneas rechazan cobro propuesto a pasajeros extranjeros en Guatemala

Un grupo de organismos señaló que la iniciativa de gravar con un dólar a cada extranjero que llegue al país podría encarecer los boletos de avión y afectar la economía nacional, según un comunicado conjunto

Guardar
Guatemalan migrants are assisted at
Guatemalan migrants are assisted at La Aurora Air Base after arriving on a deportation flight from the United States, in Guatemala City, Guatemala, on September 2, 2025. REUTERS/Cristina Chiquin

Varias asociaciones de aerolíneas expresaron el lunes su rechazo a la propuesta de imponer un USD 1 (un dólar) a cada pasajero extranjero que aterrice en Guatemala, medida contemplada en el proyecto de ley para crear el Instituto Guatemalteco de Cine, según publicaciones de medios locales.

De acuerdo con un comunicado firmado por la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la aviación genera 62,000 empleos y USD 740 millones (740,000,000 de dólares) anuales para la economía de Guatemala.

Las organizaciones recordaron que, conforme a los principios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de la ONU, los cobros relacionados con la aviación deben estar directamente vinculados a la prestación de servicios para aerolíneas y pasajeros y destinarse a infraestructura aeronáutica, evitando su utilización para otros fines.

Impacto económico y argumentos legales

Las asociaciones advirtieron que la aprobación del artículo 32 de la Ley de Cine provocaría un aumento en el precio de los vuelos, motivo por el cual solicitaron un análisis del impacto de la medida. La iniciativa se encuentra actualmente en su segunda de tres lecturas requeridas en el Congreso de Guatemala para ser aprobada.

Las entidades que manifestaron su oposición —la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA)— sostienen que estas cargas adicionales se suman a otros conceptos no relacionados con el sector aéreo incluidos en los boletos, lo que debilita la posición de Guatemala como destino y afecta la conectividad aérea, publicó La Hora.

Fotografía de archivo del Aeropuerto
Fotografía de archivo del Aeropuerto La Aurora de la Ciudad de Guatemala. EFE/Esteban Biba

El proyecto de Ley de Cine condiciona el costo del boleto aéreo para extranjeros

La propuesta, identificada como proyecto 5906, avanzó con dictamen favorable tanto en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología como en la Comisión de Cultura del Congreso. El texto recomienda la creación de una contribución obligatoria de un dólar estadounidense para los pasajes aéreos vendidos a turistas y visitantes extranjeros con destino Guatemala, indica la publicación.

La Comisión de Cultura destacó en el dictamen que “existe una contribución específica destinada al financiamiento del Instituto Guatemalteco de Cine, consistente en el cobro de un dólar estadounidense (USD 1.00) por cada boleto aéreo vendido a un extranjero que tenga como destino el territorio guatemalteco, permitiendo viabilizar su funcionamiento y efectividad”. Añadió que “el monto recaudado se destinará exclusivamente para apoyar y desarrollar la industria cinematográfica nacional”. Estos detalles están especificados en los artículos 32 y 33 del Capítulo VIII de la iniciativa, bajo el título “Contribución al Cine”.

El dictamen justifica que el Instituto Guatemalteco de Cine “brindará apoyo financiero a todos los agentes de la industria cinematográfica. Este fondo es vital para el desarrollo de proyectos cinematográficos que de otra manera no podrían llevarse a cabo, fomentando así la producción y el crecimiento del cine guatemalteco”.

La iniciativa es resultado de una modificación realizada durante el trámite legislativo: la propuesta original planteaba un impuesto de dos quetzales (Q2.00) por entrada a salas de exhibición físicas o por usuario en plataformas virtuales, opción descartada en la fase de discusión.

El proyecto de ley, tras incorporar las modificaciones, superó la segunda lectura en el pleno del Congreso el pasado 10 de febrero.

Temas Relacionados

Asociación Guatemalteca de Líneas AéreasGuatemalaOrganización de Aviación Civil InternacionalCongreso de GuatemalaImpuesto a Pasajeros ExtranjerosImpacto Económico Aviación

Últimas Noticias

El programa Google Launchpad for Women amplía acceso a entrenamiento en tecnología

La edición regional de Google Launchpad facilitará certificaciones en tecnologías cloud para mujeres guatemaltecas

El programa Google Launchpad for

Mulino descarta expropiación de puertos y el Gabinete aprueba contratación millonaria de APM Terminals y TIL Panamá S.A.

El Ejecutivo asegura que la utilización temporal de las terminales permitirá mantener operaciones mientras se define su valoración.

Mulino descarta expropiación de puertos

El Salvador busca digitalización de procesos públicos con fondos de préstamo externo

El refuerzo financiero, orientado a modernizar diversos procedimientos y servicios ofrecidos por instituciones estatales, se enmarca dentro de un programa estratégico para mejorar la competitividad y eficiencia administrativa del país

El Salvador busca digitalización de

Guatemala y República Dominicana exhiben mayor capacidad automática de recaudación tributaria que Honduras, según la SECMCA

Las estimaciones para la elasticidad de los impuestos sobre el ingreso en 2025 muestran sistemas más dinámicos en Guatemala y República Dominicana, con valores superiores a uno, frente a las limitaciones observadas en Honduras

Guatemala y República Dominicana exhiben

La comisión mixta del Congreso de Guatemala excluye a ocho candidatos en proceso de selección para la Corte de Constitucional

La depuración inicial, realizada con apoyo técnico y con base en requisitos jurídicos estrictos, dio como resultado que solo los expedientes completos y en regla continuarán a la siguiente fase de evaluación y votación

La comisión mixta del Congreso

TECNO

¿Instalaste Magis TV?: descubre los

¿Instalaste Magis TV?: descubre los permisos que solicita y los riesgos para tu privacidad

Xbox tiene nueva líder global: Asha Sharma, una mujer que garantiza juegos con ‘alma’ y menos IA

Steam sorprende con 8 títulos gratuitos para sumar a tu biblioteca hoy mismo

El móvil te quita el sueño: descubre lo que dicen los estudios sobre dormir con el teléfono cerca

Top 5 de agentes IA que hacen tareas por ti sin instalaciones largas ni enredos

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘Project Runway’,

La estrella de ‘Project Runway’, Tim Gunn, revela la razón por la que ha mantenido el celibato durante 43 años

Las últimas palabras que Eric Dane le dedicó a su esposa Rebecca Gayheart antes de fallecer por esclerosis lateral amiotrófica

La historia detrás del supuesto auto maldito de James Dean en el que murió a los 24 años tras un accidente

MrBeast y una confesión inesperada sobre un problema visual que despertó el apoyo de miles en redes

La razón por la que Tom Welling no deseba pasar tanto tiempo con sus compañeros de ‘Smallville’ fuera del set

MUNDO

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán en medio de la represión del régimen y la tensión con Estados Unidos

Estados Unidos afirmó que China ha “ampliado masivamente” su arsenal nuclear

Ucrania afirma que recuperó 400 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del país

Reza Pahlavi llama a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatollahs aprovechando la amenaza de una intervención de Estados Unidos

¿Cita o amistad? Así es la singular app de Stanford que revoluciona la vida universitaria