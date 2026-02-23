La comisión mixta del Congreso de Guatemala excluye a ocho candidatos en proceso de selección para la Corte de Constitucional

Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

El Congreso de la República de Guatemala ha iniciado la evaluación formal de los 55 expedientes de profesionales que aspiran a ocupar cargos de magistrados titulares y suplentes en la Corte de Constitucionalidad, proceso en el que ocho aspirantes han sido excluidos tras una revisión inicial por no cumplir con los requisitos legales establecidos.

Esta depuración marca la primera fase de un procedimiento estructurado que busca garantizar la transparencia y la objetividad en la selección, según informó el medio el Congreso de la República tras la constitución en comisión mixta de la instancia de jefes de bloque.

Al concluir esta criba preliminar, se elaborará una lista definitiva de postulantes, que será sometida a votación y, eventualmente, presentada al pleno para la elección final de los nuevos magistrados. La metodología de evaluación, consensuada y avalada por mayoría en la comisión, contempla que los diputados contarán con apoyo técnico y listados de observaciones para fundamentar la calificación final de cada candidato.

El Congreso establece un procedimiento escalonado y estricto para la revisión

El proceso fue delineado con una metodología dividida en grupos, propuesta por Luis Contreras, presidente del Legislativo, y aprobada en sesión de comisión mixta. Cada grupo está compuesto por un integrante de la Junta Directiva —con excepción del presidente— y dos jefes de bloque, o los suplentes respectivos en caso de ausencia.

Cada tramo de expedientes, dividido en bloques, fue asignado según la estructura interna del Congreso, involucrando al primer al quinto secretario y los distintos bloques parlamentarios.

Así, por ejemplo, el primer vicepresidente y los bloques Azul y Bien revisan del expediente uno al siete, mientras que el quinto secretario junto con los bloques Vos y Winaq evalúan del cuarenta y nueve al cincuenta y cinco.

Para todas las etapas, el personal de la Dirección Legislativa o de Asuntos Jurídicos brinda asesoría técnica, asegurando la correcta verificación de documentos y la interpretación de los requisitos legales.

Los criterios legales y documentales para los aspirantes a magistrados

Todo aspirante debe cumplir las condiciones estipuladas en el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 151 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Entre los elementos imprescindibles figuran: ser guatemalteco de origen, abogado colegiado, poseer reconocida honorabilidad y acreditar al menos quince años de ejercicio profesional.

De igual forma, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 4-2026, cada candidato debe presentar manifestación de interés firmada, currículum vitae, fotografía reciente, títulos que acrediten la formación académica y trayectoria profesional, partida de nacimiento certificada y pruebas de colegiado activo.

La acreditación de los años de graduación y la constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala son requisitos excluyentes. Es obligatoria la entrega de constancias de carencia de antecedentes penales y policiales, así como finiquito de la Contraloría de Cuentas.

Un aspecto fundamental es la vigencia de la documentación: todos los documentos deben estar en original y con una antigüedad que no supere los seis meses desde su emisión.

El proceso avanza en los otros Organismos de Estado

El Organismo Ejecutivo prevé que la revisión de los 76 expedientes presentados por abogados que buscan integrarse como magistrados titulares o suplentes en la Corte de Constitucionalidad (CC) concluya en un plazo de dos semanas.

Entre los postulantes figura Dina Josefina Ochoa Escribá, quien entregó su expediente como candidata a magistrada de la CC para el período 2026-2031 ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ochoa, actual magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad electa por el Congreso en 2021,también presentó su candidatura ante el Congreso de la República.

La Presidencia de la República confirmó que la revisión de los documentos se realizará del23 de febrero al 6 de marzo, de acuerdo con el cronograma oficial para la elección de los representantes de la CC. Durante una conferencia de prensa reciente, el presidente Bernardo Arévalo indicó que el equipo legal de la Presidencia será el encargado de la revisión inicial de los expedientes entregados en la Secretaría General.

Una vez finalizado ese proceso, está previsto un nuevo análisis de los expedientes para seleccionar a los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos.