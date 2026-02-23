Guatemala y República Dominicana exhiben mayor capacidad automática de recaudación tributaria que Honduras, según la SECMCA

Fotografía de archivo del 26 de marzo de 2024 de una placa del sitio reservado a Guatemala durante una sesión protocolar del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en la sede del organismo en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

Un estudio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano revela variaciones significativas en las proyecciones fiscales de la región, en particular en la respuesta de los impuestos al crecimiento económico.

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) difundió un informe técnico que analiza la capacidad de los sistemas tributarios de Guatemala, Honduras y República Dominicana para adaptarse a los cambios en el Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con Reuters, el documento utiliza modelos de elasticidad para prever la recaudación fiscal y evalúa el rendimiento de las reformas tributarias y administrativas adoptadas en la región.

El informe técnico de la SECMCA indica una alta precisión en las estimaciones de los ingresos fiscales totales. Durante los primeros tres trimestres de 2025, el error porcentual absoluto medio (MAPE) en los impuestos totales fue de 1.3% en Guatemala, 0.6% en Honduras y 1.8% en República Dominicana. Según datos divulgados por AP, el desempeño de las proyecciones en los impuestos sobre bienes y servicios fue notable, con un MAPE inferior al 5% en la mayoría de los casos.

El estudio incorpora dos conceptos fundamentales para el ámbito fiscal: la boyanza y la elasticidad tributaria. La boyanza mide la variación total de la recaudación con respecto al crecimiento del PIB nominal, e incluye el efecto de reformas y cambios administrativos. La elasticidad, en cambio, cuantifica la reacción automática de los ingresos tributarios ante el aumento del PIB real, excluyendo efectos de reformas y sucesos extraordinarios.

Para el caso de Guatemala los resultados muestran un desempeño global aceptable. Para el agregado de los impuestos (impuestos totales), el error de pronóstico dentro de muestra para el acumulado de los trimestres I al III de 2025 es de-1.3%, lo que indica una subestimación, pero dentro de márgenes aceptables para ejercicios de proyección fiscal de corto plazo. Este resultado sugiere que en el agregado las elasticidades estimadas capturan adecuadamente la relación entre la actividad económica y la recaudación total (Tabla cortesía SECMCA)

En Guatemala, la elasticidad de los impuestos sobre el ingreso para 2025 se ubica en 1,170; en Honduras disminuye a 0,878, y en República Dominicana alcanza 1,318. Respecto de los impuestos sobre bienes y servicios, la elasticidad es de 1,095 en Guatemala, 0,910 en Honduras y 0,973 en República Dominicana, según la SECMCA.

El informe explica que valores de elasticidad superiores a 1 reflejan un sistema tributario dinámico, capaz de aumentar la recaudación en un porcentaje mayor al crecimiento económico. En contraste, valores por debajo de 1 pueden señalar debilidades estructurales o restricciones en la capacidad del sistema fiscal para captar ingresos adicionales.

Entre las innovaciones metodológicas, la SECMCA resalta la detección automática de quiebres estructurales, lo que permite identificar el impacto de reformas o eventos extraordinarios sin depender solo de premisas previas. Esta mejora, sostiene el organismo regional, impulsa la trazabilidad y la transparencia de los modelos aplicados.

El informe también señala que, en rubros más volátiles como los impuestos sobre la propiedad y otros ingresos no recurrentes, la precisión de las proyecciones disminuye. Además, la insuficiencia de series estadísticas extendidas en algunos países limita la posibilidad de establecer relaciones a largo plazo, por lo que los resultados deben interpretarse con precaución.

La aplicación de este marco a los casos de Guatemala, Honduras y República Dominicana muestra que el enfoque ofrece un desempeño aceptable para el total de los ingresos tributa rios y sus principales rubros, mientras que las mayores desviaciones se concentran en partidas de baja recaudación o alta volatilidad. Fotografía de archivo en donde se ve la bandera de Honduras. EFE/ STR

La SECMCA sostiene que el marco metodológico propuesto brinda insumos valiosos para la planificación fiscal y fortalece la comparabilidad y oportunidad de los análisis sobre ingresos públicos en la región. El informe, citado por Reuters y AP, remarca la importancia de perfeccionar la calidad de los datos y la armonización estadística entre los países de Centroamérica y República Dominicana.