La Junta Monetaria en Guatemala recorta la tasa de interés líder a 3.50% tras baja inflación

Foto de Archivo: El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci ECONOMIA BANGUAT

La Junta Monetaria redujo la tasa de interés líder de política monetaria en Guatemala a 3,50%, una decisión adoptada tras constatar que la inflación en enero de 2026 continuó por debajo del límite inferior de la meta oficial de 4% +/- 1 punto porcentual, debido a choques de oferta internos favorables e inferiores precios de combustibles. Esta medida, anunciada en conferencia de prensa al concluir la sesión del miércoles 18 de febrero, busca mantener ancladas las expectativas de inflación y alinear la trayectoria futura de precios con el objetivo central establecido por la autoridad monetaria.

El compromiso de la Junta Monetaria se mantiene firme en observar la evolución de los indicadores económicos clave del entorno externo e interno de manera permanente. El organismo reiteró que continuará adoptando las acciones necesarias para preservar la inflación dentro del rango meta. En este contexto, las proyecciones oficiales indican que la inflación se mantendrá por debajo del valor central del objetivo en 2026.

Contexto internacional y factores externos

Durante la sesión, la Junta ponderó el escenario internacional, donde la actividad económica mundial en 2025 superó las expectativas, alimentada por el dinamismo del comercio global, la resiliencia del consumo privado y la mejora de las condiciones financieras internacionales. Este último factor se explica por los recortes en las tasas de interés de política monetaria decididos por diversos bancos centrales, una tendencia relevante para las economías emergentes.

El pronóstico para 2026 mantiene una visión positiva, aunque se mantienen riesgos descendentes vinculados a tensiones comerciales y geopolíticas que podrían afectar la estabilidad global. En materia inflacionaria, la tendencia internacional señala una moderación generalizada; pese a esto, en algunas economías de peso la inflación persiste por encima de los objetivos oficiales.

Respecto al petróleo, la Junta evaluó que en 2026 el precio internacional del crudo permanecerá levemente por debajo de los niveles del año previo. Esta estimación se apoya en que la oferta mundial continúa superando la demanda, lo que ejerce presión a la baja sobre el precio e impacta de forma favorable en el costo de vida en países como Guatemala.

Dinámica de la economía interna y estimaciones de crecimiento

En el ámbito doméstico, la economía de Guatemala presentó un dinamismo consistente, con un crecimiento estimado de 4,1% en 2025, según los indicadores de corto plazo monitoreados por la Junta Monetaria. La previsión para 2026 se mantiene en terreno favorable, con un rango proyectado de entre 3,1% y 5,1%, tomando como referencia un valor central del 4,1%.

Persisten riesgos potenciales que podrían desacelerar el ritmo de expansión, aunque estos se ven reducidos gracias al acuerdo comercial alcanzado entre Guatemala y Estados Unidos, lo que refuerza la confianza en la estabilidad económica y el flujo de inversiones.

Un profesional revisa informes financieros y gráficos de desempeño en dos monitores en una oficina contemporánea. La imagen muestra un entorno de trabajo organizado, con gráficos de barras, líneas y diagramas circulares que reflejan el análisis de datos y la toma de decisiones empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decisión de política monetaria y sus efectos esperados

El ajuste unánime de 25 puntos básicos en la tasa de interés, ubicándola en 3,50%, responde al análisis actualizado de las condiciones macroeconómicas y al equilibrio de riesgos inflacionarios realizado por la Junta Monetaria. Esta reducción, aprobada el 18 de febrero, se enmarca en la tendencia global de relajamiento monetario e intenta sostener el crecimiento económico manteniendo el control de precios.

Al presentar la medida, la Junta remarcó: “La inflación en enero de 2026 permaneció bajo el límite inferior del objetivo de 4,0% +/- 1 punto porcentual, principalmente como consecuencia de choques de oferta internos favorables en algunos alimentos y combustibles más económicos que los de 2025”.

Expectativas y vigilancia futura

La autoridad monetaria guatemalteca señaló que las previsiones y expectativas apuntan a una inflación que seguirá ubicándose bajo el valor central de la meta para 2026. Esta proyección sustenta la decisión de reducir la tasa de referencia, con el fin de consolidar condiciones estables para el consumo y la inversión.

Al mismo tiempo, la Junta Monetaria ratificó su compromiso de actuar con oportunidad ante cualquier señal de desviación, supervisando de cerca tanto los factores externos como el desempeño económico interno, determinantes para el nivel general de precios y las expectativas inflacionarias.