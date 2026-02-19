Guatemala

El Organismo Judicial en Guatemala define proceso para elegir representantes ante la Corte de Constitucionalidad

La convocatoria para participar como candidato se abre entre el 23 y el 27 de febrero, mientras que el proceso de elección final se realizará el 3 de marzo bajo estrictos requisitos documentales

Fotografía: Organismo Judicial de Guatemala
Fotografía: Organismo Judicial de Guatemala

El pleno del Organismo Judicial en Guatemala definió el procedimiento para elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad (CC), estableciendo que la convocatoria para quienes aspiren a una magistratura estará abierta del 23 al 27 de febrero, con la elección programada para el 3 de marzo.

De acuerdo con el artículo 156 de la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad, el proceso interno que utiliza la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para designar magistrados no admite impugnaciones, advierte la publicación del OJ. Este marco convierte a la CSJ en uno de los últimos espacios disponibles para postulantes que no lograron asegurar puestos en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ni en el Consejo Superior Universitario de la USAC.

La convocatoria pública, publicada este jueves, exige la entrega de 12 documentos indispensables por parte de los candidatos: formulario de solicitud, currículum, fotografía, certificaciones académicas, certificación de nacimiento, fotocopia legalizada del DPI, constancia que demuestre colegiación activa, certificación de tiempo de graduación expedida por el CANG, constancia de no haber enfrentado sanciones por el Tribunal de Honor, antecedentes penales y policiales, y finiquito. Si falta alguno o se presenta fuera del orden requerido, el expediente será rechazado de inmediato.

La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala emite una convocatoria pública para la designación de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031. (Organismo Judicial de Guatemala)

El escenario para la próxima Corte se mantiene competitivo

Figuras como el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera y la magistrada Dina Ochoa destacan entre quienes buscan mantenerse en la Corte de Constitucionalidad. Ambas candidaturas buscan la reelección en una etapa de definiciones clave para la integración del órgano.

Las elecciones internas del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC) ya han definido a parte de los próximos integrantes del pleno. El CANG aseguró los puestos de Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, mientras la USAC optó por Julia Rivera y José Aguirre Pumay. Con ello, Leyla Lemus y Consuelo Porras quedaron excluidas de la carrera.

A pesar de no lograr la reelección vía CANG, el magistrado Nester Vásquez analiza esta oportunidad como último recurso, apoyado por miembros allegados a su plataforma ASPA dentro del bloque mayoritario. La definición de los representantes del Ejecutivo, Legislativo y la CSJ todavía está pendiente, aunque la disputa más reñida se concentra en la propia Corte Suprema de Justicia.

El Congreso también elegirá el 3 de marzo

El Congreso de Guatemala ha establecido el 3 de marzo como la fecha en la que se realizará la elección de los magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), avanzando con un proceso que determinará la composición del máximo órgano constitucional del país.

El cierre de la recepción de expedientes dependerá de que todos los aspirantes hayan presentado la documentación solicitada, que será evaluada antes de la votación en el pleno parlamentario. Este proceso, que corresponde al período2026-2031, es seguido de cerca por sectores políticos y jurídicos nacionales.

Diversos delegados y líderes participan
Diversos delegados y líderes participan en una convención formal, sentados alrededor de mesas en forma de U en una sala adornada con grandes murales históricos que narran pasajes importantes. (Organismo Legislativo)

Tres magistrados en funciones—Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Roberto Molina Barreto y Luis Alfonso Rosales Marroquín—, designados en enero de 2021tras el Acuerdo Legislativo 3-2021, han oficializado su interés en permanecer en la CC y acudieron al Congreso para registrarse como candidatos.

La Comisión Mixta, creada por orden del presidente del Congreso, Luis Contreras, recibirá la documentación el 20de febrero y, tras la próxima reunión de Jefes de Bloque, iniciará el análisis de los perfiles y la verificación de requisitos legales y constitucionales de los aspirantes.

La comisión será responsable de revisar los expedientes y presentar sus propuestas al pleno del Congreso, definiendo así los nombres que asumirán los cargos de magistrados titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad.

