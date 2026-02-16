El presidente de Guatemala decreta un Estado de Prevención tras finalizar el Estado de Sitio

El presidente Bernardo Arévalo se dirige a la nación para compartir los éxitos rotundos logrados durante el Estado de Sitio, reafirmando el compromiso del gobierno con la protección de las familias guatemaltecas.

El presidente Bernardo Arévalo anunció este domingo en cadena nacional medidas excepcionales de seguridad frente al crimen organizado en Guatemala, al decretar Estado de Prevención a partir del 17 de febrero. Ante los últimos ataques del narcotráfico y la violencia carcelaria, el mandatario defendió la continuidad de una ofensiva estatal que, según afirmó, no dará pasos atrás en la protección de las familias guatemaltecas.

Al referirse a la escalada de violencia de las últimas semanas, Bernardo Arévalo subrayó la necesidad de actuar con determinación: “Los momentos difíciles requieren decisiones extraordinarias. Y cuando las familias guatemaltecas requieren protección y control, nosotros respondemos de manera firme y contundente”, sostuvo el presidente en su mensaje oficial.

El mandatario rememoró el momento en que, hace un mes, “narcocriminales intentaron sembrar terror entre la población”, asegurando que estos grupos “al sentirse acorralados por las acciones que emprendimos para el control en cárceles y ver que este gobierno no cede y no negocia con criminales, intentaron amotinarse en centros carcelarios”. Sobre el resultado del operativo, enfatizó: “Fracasaron y en menos de veinticuatro horas retomamos el control de dichas cárceles”.

Arévalo lamentó las represalias violentas contra las fuerzas de seguridad: “Como represalia, estas estructuras criminales atacaron cobardemente a miembros de la Policía Nacional Civil que dieron su vida en defensa de los guatemaltecos”, pero reiteró la inmediata reacción del gobierno: “Como Gobierno, respondimos nuevamente y reforzamos el control declarando el estado de sitio que termina el día de mañana”.

Resultados e impacto del estado de sitio

Las cifras oficiales muestran una caída en delitos, pero el nuevo decreto permite decisiones excepcionales. Cuáles son los límites y controversias que surgen, entre derechos restringidos y demandas de seguridad ciudadana (Foto cortesía Bernardo Arévalo)

El presidente presentó un balance de las medidas implementadas durante el estado de sitio, destacando su efectividad: “El Estado de Sitio ha sido implementado con un plan efectivo que permite perseguir con firmeza a los criminales sin afectar la vida cotidiana y protegiendo la libertad de las familias guatemaltecas”. Arévalo confirmó que la estrategia ha incluido “control de las cárceles, ruptura de la comunicación dentro de las cárceles y entre estas y la calle, y operaciones conjuntas de control territorial entre Policía y Ejército, incluyendo operativos de inteligencia integrados”.

Sobre los logros concretos, detalló: “Cortamos los sistemas de comunicación dentro de las cárceles y desbaratamos la coordinación que tenían con las maras y pandillas en las calles. Capturamos además ochenta y tres pandilleros de alta peligrosidad. Incautamos casi cinco toneladas de cocaína en el decomiso de droga más grande de los últimos doce años. Desmantelamos un laboratorio de producción de cocaína en Izabal. Redujimos las extorsiones en un treinta y tres por ciento. Extraditamos a siete criminales buscados internacionalmente. Redujimos a la mitad el número de homicidios comparado con el mismo periodo del año pasado. Y concluimos el cien por ciento del censo penitenciario que nos da por primera vez una poderosa herramienta para aumentar el control en las cárceles”.

Arévalo adelantó la próxima fase: “El estado de sitio termina mañana, pero el combate al crimen organizado y los operativos quirúrgicos que hemos desarrollado continúan. Por eso, y para garantizar la continuidad de este trabajo, decretaré el estado de prevención en todo el país a partir del martes 17 de febrero”.

El presidente señaló que la vigilancia no disminuirá: “Continuaremos con el control de las cárceles, el corte de comunicación de los criminales y la implementación de operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil y el Ejército”. Sobre el alcance territorial de la nueva estrategia, precisó: “Desplegaremos el plan Centinela Metropolitano. Ampliaremos los operativos que han demostrado ser exitosos en meses anteriores, ahora con un enfoque territorial en todo el departamento de Guatemala.

19/01/2026 Agentes del Grupo Élite del Sistema Penitenciario de Guatemala y fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil en el marco de una intervención para retomar el control del Preventivo de la zona 18 tras uno de los tres motines simultáneos POLITICA CENTROAMÉRICA GUATEMALA INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA MINISTERIO DE GOBERNACIÓN DE GUATEMALA EN X

Se trata de operativos de fuerzas combinadas entre el Ejército y la Policía, con intervenciones barriales y resultados medibles”. Arévalo remarcó la dirección de su gobierno al declarar: “Estas acciones permitirán seguir el camino exitoso de nuestra lucha. Una lucha que protege a la población, protege las libertades fundamentales y que usa las herramientas de seguridad con contundencia en la lucha contra los criminales”.

El compromiso oficial: no retroceder en la lucha contra el crimen

El mensaje final del mandatario reafirma la postura del Ejecutivo frente a la inseguridad: “Pueblo de Guatemala, mantener el control, librarnos del miedo y brindar tranquilidad es nuestra prioridad. Cuando se trata de proteger a la población, el Estado no retrocede. Continuaremos tomando las decisiones que sean necesarias. Consolidaremos los resultados que ya hemos alcanzado, porque un país sin miedo es un país libre y hacia ese país seguiremos avanzando”, concluyó Arévalo.