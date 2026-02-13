Guatemala

La diversidad productiva de Guatemala se exhibirá en el Agroencuentro Nacional de AGRITRADE en Antigua Guatemala

El evento servirá como plataforma para asociaciones de varios departamentos, que presentarán una cartera variada de frutas, vegetales y productos diferenciados con enfoque en el acceso a nuevos mercados globales

El Agroencuentro Nacional, que se celebrará en el marco de AGRITRADE en Antigua Guatemala, busca consolidar a Guatemala como un actor clave en el comercio internacional de productos agrícolas y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo rural.

De acuerdo con información publicada por el periódico digital del sector exportador guatemalteco, este evento reunirá a 22 asociaciones productivas provenientes de 10 departamentos, con el propósito de fortalecer los lazos comerciales y ampliar la presencia del país en los mercados globales.

Entre las entidades participantes destacan productores de Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, El Progreso, Izabal, Jalapa, Quiché, Sacatepéquez, Sa Marcos y Suchitepéquez. El encuentro fue diseñado como una plataforma que no solo pretenderá promover la oferta exportable, sino también facilitar la generación de nuevos negocios y abrir mercados adicionales para la agricultura guatemalteca.

La solidez de la propuesta se evidencia en la capacidad productiva proyectada por las asociaciones asistentes. Según el medio citado, el sector de frutas estima una producción de 737.920 quintales en 1.881 manzanas cultivadas, mientras que para los vegetales se proyectan 75.635 quintales en 493 manzanas.

En la categoría de productos diferenciados destacan 11.292 quintales en 878 manzanas, cifras que reflejan el volumen y la diversificación de la producción guatemalteca.

La diversidad de la oferta destaca por su potencial exportador. En el segmento de frutas se incluyen limón criollo, limón persa, banano, rambután, piña, pulpa de maracuyá, aguacate hass y mora. Los vegetales abarcan ejote francés, okra, espárragos, arveja china, elote blanco, elotín, brócoli y col de Bruselas, todos reconocidos en mercados internacionales por la calidad y los altos estándares de producción.

Por otra parte, el Agroencuentro dará un impulso especial a los productos diferenciados, entre los que figuran el cacao y la semilla de marañón. Ambos son valorados por su creciente aporte de valor agregado y el acceso a nichos especializados de consumo.

La convocatoria de productores organizados y la exposición de una cartera de productos agrícola sólida y diversa no solo potenciarán la competitividad del sector en Guatemala, sino que reforzarán la posición del país como proveedor confiable de productos frescos y diferenciados en el mercado internacional.

Edición AGRITRADE DEL 18 AL 20 DE marzo

La proyección internacional del sector agrícola guatemalteco encuentra un impulso relevante con la próxima edición de AGRITRADE, una feria que aglutina innovación y negocios en un solo escenario. Organizada por el Sector Agrícola de AGEXPORT, la cita tendrá lugar del 18 al 20 de marzo en Antigua Guatemala y buscará afianzar la posición del país como proveedor confiable y competitivo en los mercados globales, según datos difundidos en la etapa final de la organización.

En esta edición, el evento anticipa la llegada de más de 100compradores internacionales, incluyendo representantes de Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania y España, además de participantes de otros puntos de América Latina y Europa. La alta afluencia internacional —anunciada horas antes del inicio— pone de relieve, de acuerdo con Eddy Martínez, presidente del Comité Organizador, la fortaleza de Guatemala en lo agrícola gracias a “condiciones agroclimáticas privilegiadas, disponibilidad de producción durante todo el año y una creciente profesionalización del sector exportador”.

Martínez subrayó para el periódico digital del sector exportador guatemalteco: "Guatemala no solo vende productos; ofrece confiabilidad, trazabilidad y relaciones comerciales de largo plazo“. Añadió que la consistencia en el suministro, la diversificación y la comprensión de las dinámicas logísticas y regulatorias de cada mercado han convertido al país en un proveedor relevante en el competitivo entorno global.

La feria estructurará su propuesta a través de pabellones especializados que expondrán la diversidad agrícola nacional. Destacan áreas dedicadas a arveja y vegetales, mango, plantas ornamentales, follajes y flores, cacao, miel y aguacate. La plataforma Coffee Trade sumará dieciocho stands, subastas y degustaciones, mientras que otro espacio estará destinado a alimentos y bebidas.

