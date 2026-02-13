Guatemala

El gobierno de Guatemala y Taiwán acuerdan construir hospital especializado en cáncer

La alianza establece una infraestructura pública que integrará tecnología avanzada en radioterapia, diagnóstico y formación profesional, con el objetivo de mejorar el acceso al tratamiento oncológico y reducir barreras históricas en el sistema de salud

Guardar
Vista de arch9ivo de la
Vista de arch9ivo de la fachada del Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE /Esteban Biba /Archivo

La firma del convenio entre Guatemala y Taiwán para la construcción de un hospital especializado contra el cáncer marca un nuevo capítulo en la atención de esta enfermedad en el país, al concretar la primera infraestructura pública que integrará radioterapia de última generación, atención diagnóstica y capacitación profesional.

La colaboración, oficializada durante una ceremonia en la que participaron el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social Joaquín Barnoya y la embajadora de Taiwán en Guatemala Vivia Chang, responde a una larga demanda del sistema nacional de salud y a una brecha histórica en el acceso al tratamiento.

La aprobación de la Ley de Atención Integral del Cáncer en marzo de 2024 fijó un rumbo estatal para fortalecer la respuesta ante una de las enfermedades que más afecta a la población guatemalteca.

La alianza establece una infraestructura
La alianza establece una infraestructura pública que integrará tecnología avanzada en radioterapia, diagnóstico y formación profesional.

Con este convenio, el compromiso asumido por el gobierno se materializa en “acción concreta”, al transformar legislación en obras y servicios, según destacó el presidente Arévalo durante el acto.

Desde la perspectiva oficial, el hospital “representa esperanza, dignidad y justicia para miles de familias guatemaltecas” y se convertirá en un centro de prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación y acompañamiento social.

De acuerdo con el ministro Joaquín Barnoya, el acceso a la radioterapia estaba entre los principales obstáculos que enfrentaban los pacientes con cáncer: “En Guatemala, a la fecha, no existe un solo acelerador lineal. Este es el equipo que se utiliza para dar radioterapia, que es fundamental que los pacientes y las pacientes lo reciban cuanto antes”.

La colaboración, oficializada durante una
La colaboración, oficializada durante una ceremonia en la que participaron el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social Joaquín Barnoya y la embajadora de Taiwán en Guatemala Vivia Chang,

Estudios recientes realizados por la Organización Internacional de Energía Atómica tras aplicar el estudio IMPACT, confirmaron que el atraso en la disponibilidad de radioterapia era el principal problema de tratamiento en el país.

La importancia de la colaboración con Taiwán se evidenció a lo largo del proceso, especialmente para cerrar esa brecha y permitir, por primera vez, que Guatemala disponga de radioterapia en el sistema público.

El proyecto hospitalario se estructura en tres ejes principales: diseño y construcción, equipamiento avanzado y formación de personal en oncología.

Según explicó Vivia Chang al oficializar la alianza, la infraestructura será moderna, funcional y construida bajo estándares internacionales, adaptada a las demandas nacionales para asegurar “espacios adecuados para el diagnóstico, tratamiento y atención digna a los pacientes”.

El equipamiento estará centrado en el área de radioterapia, con la instalación inicial de dos aceleradores lineales y tecnología de alto nivel, lo que supondrá una reducción significativa de las listas de espera. Además, la cooperación prevé la capacitación de técnicos, enfermeros y médicos, que accederán a programas impulsados junto al Ministerio de Salud y entidades especializadas de Taiwán.

Esta asociación bilateral forma parte de una historia de más de 90 años de amistad entre Taiwán y Guatemala, reflejada anteriormente en proyectos como la construcción del área de neonatología del Hospital General San Juan de Dios y la capacitación de aproximadamente treinta profesionales guatemaltecos y mexicanos en salud materno neonatal en Taiwán, quienes, de retorno, han multiplicado ese conocimiento en beneficio de unos 900 trabajadores del sistema local de salud.

En palabras de la embajadora Chan, el nuevo hospital “representará esperanza, vida y mejores oportunidades de atención para miles de guatemaltecos y sus familias”.

El ministro Barnoya insistió en la trascendencia de la cooperación: “Con la firma de este convenio, por fin Guatemala tendrá acceso a radioterapia en el sistema público.

Esto, además de reducir esas largas listas de espera que actualmente padecen nuestros pacientes de cáncer, garantizará radioterapia de alto nivel, de calidad y humana para todo el país”. La firma del acuerdo, indicó, no es un cierre sino el comienzo de un proceso que continuará en una segunda fase, con expansión de capacidades y fortalecimiento de la atención integral.

La unión entre Guatemala y Taiwán queda plasmada en este proyecto que, además de tecnología y equipamiento, aporta programas de transferencia de conocimiento y constituye, como enfatizó el presidente Arévalo, una muestra concreta de que “cuando la cooperación internacional se articula visión estratégica y compromiso institucional se generan transformaciones reales y sostenibles”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Salud Pública y Asistencia SocialJoaquín BarnoyaChina-Taiwan

Últimas Noticias

Desarticulan red internacional de narcotráfico en El Salvador con vínculos en Guatemala

Un operativo coordinado permitió la captura de diez personas acusadas de integrar una organización que trasladaba drogas, incautando dinero, vehículos y medicamentos usados para adulterar estupefacientes

Desarticulan red internacional de narcotráfico

El Salvador prepara su camino internacional: amistosos en México y República Dominicana

Marzo marcará el inicio de una etapa estratégica para la Selección Mayor de El Salvador, que disputará amistosos internacionales en dos países y contará con su plantel completo, buscando afinar detalles para el ciclo clasificatorio.

El Salvador prepara su camino

Laura Fernández exige al fiscal general de Costa Rica acelerar la resolución de casos emblemáticos ante el Ministerio Público

Mandataria señala demoras en expedientes judiciales y pide encontrar soluciones para procesos de alto impacto que llevan años sin respuesta definitiva

Laura Fernández exige al fiscal

Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica justifica eliminación del puesto del diputado Óscar Izquierdo

La administración del instituto afirma que la estructura fue creada sin los procedimientos habituales ni evaluaciones correspondientes, argumento respaldado por declaraciones de la presidenta ejecutiva y el gerente general

Acueductos y Alcantarillados de Costa

Aduanas en Honduras: aumento sostenido de ingresos, pero con fallas logísticas sin resolver

El incremento en los recursos captados por el Estado contrasta con las complicaciones que afectan las terminales portuarias y la falta de equipos tecnológicos de inspección.

Aduanas en Honduras: aumento sostenido

TECNO

Ni en Hollywood: un fan

Ni en Hollywood: un fan de Star Trek creó el panel de mando definitivo y el nivel de detalle es irreal

Juegos de PlayStation Plus Extra y Premium de febrero 2026: Spider-Man 2 y Wall-E encabezan la lista

Dile adiós al llavero: Cómo funcionan las nuevas llaves digitales que abren tu auto desde el celular

Google Docs cambia para siempre: ahora añade audio para leer con IA resúmenes

La concentración de poder, la desaparición de empleos de oficina y la velocidad de los cambios ponen en jaque a gobiernos y profesionales en todo el mundo

ENTRETENIMIENTO

“En este álbum, el punto

“En este álbum, el punto de partida fueron las palabras”: Rosalía y el fenómeno Lux, el álbum que rompió récords y lidera Billboard

El emotivo adiós de Mary-Margaret Hume a James Van Der Beek conmueve a los fans de ‘Dawson’s Creek’: “Luchaste con fortaleza y dignidad”

El caballero de los Siete Reinos apuesta por capítulos cortos y sin relleno: así lo explican Ira Parker y George R.R. Martin

Idris Elba explicó por qué interpretar a Man-At-Arms en “Amos del Universo” marca un antes y un después en su carrera

“Me atraen los personajes que son complejos y contradictorios”: Joaquin Phoenix explicó cómo elige sus papeles en el cine

MUNDO

Suiza hará un referéndum para

Suiza hará un referéndum para limitar su población a 10 millones de habitantes

Imágenes aéreas muestran la magnitud de las inundaciones y los daños en el centro de Portugal

Detienen a Melitón Cordero, supervisor de la DEA en República Dominicana

Irán anunció la creación de una comisión de investigación sobre las protestas que dejaron más de 7 mil muertos

Ucrania confirmó nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra