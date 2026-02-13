El gobierno de Guatemala y Taiwán acuerdan construir hospital especializado en cáncer

Vista de arch9ivo de la fachada del Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE /Esteban Biba /Archivo

La firma del convenio entre Guatemala y Taiwán para la construcción de un hospital especializado contra el cáncer marca un nuevo capítulo en la atención de esta enfermedad en el país, al concretar la primera infraestructura pública que integrará radioterapia de última generación, atención diagnóstica y capacitación profesional.

La colaboración, oficializada durante una ceremonia en la que participaron el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social Joaquín Barnoya y la embajadora de Taiwán en Guatemala Vivia Chang, responde a una larga demanda del sistema nacional de salud y a una brecha histórica en el acceso al tratamiento.

La aprobación de la Ley de Atención Integral del Cáncer en marzo de 2024 fijó un rumbo estatal para fortalecer la respuesta ante una de las enfermedades que más afecta a la población guatemalteca.

La alianza establece una infraestructura pública que integrará tecnología avanzada en radioterapia, diagnóstico y formación profesional.

Con este convenio, el compromiso asumido por el gobierno se materializa en “acción concreta”, al transformar legislación en obras y servicios, según destacó el presidente Arévalo durante el acto.

Desde la perspectiva oficial, el hospital “representa esperanza, dignidad y justicia para miles de familias guatemaltecas” y se convertirá en un centro de prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación y acompañamiento social.

De acuerdo con el ministro Joaquín Barnoya, el acceso a la radioterapia estaba entre los principales obstáculos que enfrentaban los pacientes con cáncer: “En Guatemala, a la fecha, no existe un solo acelerador lineal. Este es el equipo que se utiliza para dar radioterapia, que es fundamental que los pacientes y las pacientes lo reciban cuanto antes”.

Estudios recientes realizados por la Organización Internacional de Energía Atómica tras aplicar el estudio IMPACT, confirmaron que el atraso en la disponibilidad de radioterapia era el principal problema de tratamiento en el país.

La importancia de la colaboración con Taiwán se evidenció a lo largo del proceso, especialmente para cerrar esa brecha y permitir, por primera vez, que Guatemala disponga de radioterapia en el sistema público.

El proyecto hospitalario se estructura en tres ejes principales: diseño y construcción, equipamiento avanzado y formación de personal en oncología.

Según explicó Vivia Chang al oficializar la alianza, la infraestructura será moderna, funcional y construida bajo estándares internacionales, adaptada a las demandas nacionales para asegurar “espacios adecuados para el diagnóstico, tratamiento y atención digna a los pacientes”.

El equipamiento estará centrado en el área de radioterapia, con la instalación inicial de dos aceleradores lineales y tecnología de alto nivel, lo que supondrá una reducción significativa de las listas de espera. Además, la cooperación prevé la capacitación de técnicos, enfermeros y médicos, que accederán a programas impulsados junto al Ministerio de Salud y entidades especializadas de Taiwán.

Esta asociación bilateral forma parte de una historia de más de 90 años de amistad entre Taiwán y Guatemala, reflejada anteriormente en proyectos como la construcción del área de neonatología del Hospital General San Juan de Dios y la capacitación de aproximadamente treinta profesionales guatemaltecos y mexicanos en salud materno neonatal en Taiwán, quienes, de retorno, han multiplicado ese conocimiento en beneficio de unos 900 trabajadores del sistema local de salud.

En palabras de la embajadora Chan, el nuevo hospital “representará esperanza, vida y mejores oportunidades de atención para miles de guatemaltecos y sus familias”.

El ministro Barnoya insistió en la trascendencia de la cooperación: “Con la firma de este convenio, por fin Guatemala tendrá acceso a radioterapia en el sistema público.

Esto, además de reducir esas largas listas de espera que actualmente padecen nuestros pacientes de cáncer, garantizará radioterapia de alto nivel, de calidad y humana para todo el país”. La firma del acuerdo, indicó, no es un cierre sino el comienzo de un proceso que continuará en una segunda fase, con expansión de capacidades y fortalecimiento de la atención integral.

La unión entre Guatemala y Taiwán queda plasmada en este proyecto que, además de tecnología y equipamiento, aporta programas de transferencia de conocimiento y constituye, como enfatizó el presidente Arévalo, una muestra concreta de que “cuando la cooperación internacional se articula visión estratégica y compromiso institucional se generan transformaciones reales y sostenibles”.