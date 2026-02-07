Guatemala

Guatemala: Caravana del Zorro deja varios lesionados y una persona fallecida

Miles de motociclistas recorren Guatemala en la tradicional Caravana del Zorro, considerada uno de los eventos de peregrinación en dos ruedas más grandes de toda Centroamérica

Guardar
Al menos veinticinco motociclistas resultaron
Al menos veinticinco motociclistas resultaron heridos y uno fallecido durante la 65.ª edición de la Caravana del Zorro entre Ciudad de Guatemala y Esquipulas.(Cortesía: Bomberos Voluntarios)

Veinticinco conductores sufrieron lesiones y una persona falleció durante la 65.ª edición de la Caravana del Zorro, que se desarrolla entre la Ciudad de Guatemala y Esquipulas, según informaron las autoridades.

De acuerdo con los registros del cuerpo de socorro, recopilados por el medio guatemalteco Emisoras Unidas, de los veinticinco heridos atendidos, solo cuatro requirieron traslado a un centro hospitalario. El resto recibió asistencia en el lugar o decidió continuar el recorrido por medios propios pese a las lesiones.

Por su parte, un suceso trágico ocurrió durante la madrugada de este sábado, cuando una pareja sufrió un percance en el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico.

Angélica Roque, de 49 años, falleció a causa del impacto, mientras que Arnoldo Reyes Colindres, de 56 años, resultó herido con trauma craneal y fue trasladado al Hospital de Guastatoya.

La emergencia fue atendida por los Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio La Paz, quienes se movilizaron al lugar con las unidades AD-39 y RD-48.

Bomberos Municipales Departamentales atienden accidente
Bomberos Municipales Departamentales atienden accidente de motociclistas en el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico, donde Angélica Roque perdió la vida y Arnoldo Reyes Colindres resultó herido. (Cortesía: Bomberos Municipales Departamentales)

“En horas de la madrugada se produjo un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 33 de la ruta al Atlántico, elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Antonio La Paz a bordo de las unidades AD-39 y RD-48 asistieron a una persona que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y posteriormente la trasladaron a la emergencia del hospital de Guastatoya, en el lugar falleció una mujer, ambas personas se conducían en una motocicleta por lo que se notificó a las autoridades correspondientes”, expresa una publicación de bomberos por medio de redes sociales.

Además, en el kilómetro 77.5, los bomberos asistieron a otros dos pacientes con golpes y dolor en las piernas; en este caso, las víctimas no fueron identificadas y recibieron atención médica en el sitio.

<b>Operativo especial de seguridad y asistencia</b>

El retorno de los participantes concentrará el tráfico hacia la capital chapina el domingo 8 de febrero, situación que podría generar nuevos incidentes en la carretera al Atlántico.

Los operativos de la 101a. Compañía de Bomberos Voluntarios de Guastatoya se mantuvieron al tanto, atendiendo tanto a peregrinos religiosos como a los motociclistas que participan en esta travesía anual.

La Caravana del Zorro tiene una larga tradición en Guatemala y representa uno de los mayores desplazamientos de motociclistas en Centroamérica.

De acuerdo con los organizadores, la edición de 2026 estimó una participación de al menos 80 mil motociclistas en el trayecto hacia el departamento de Chiquimula. Este fenómeno afecta la operatividad de seguridad y atención vial en la carretera al Atlántico, donde se concentran tanto peregrinos religiosos como visitantes, lo que incrementa su participación.

La Caravana del Zorro congregó
La Caravana del Zorro congregó a decenas de miles de participantes este año, incrementando la presión sobre los servicios de emergencia en la ruta al Atlántico. (Cortesía: PNC Tránsito)

El operativo de asistencia se efectuó a lo largo de la ruta desde la salida en el kilómetro cero, en el marco del evento que congregó este año a decenas de miles de participantes.

Estas acciones buscan responder de forma rápida ante la alta demanda generada por la caravana, que este año continuará activa hasta el lunes 9 de febrero.

Los equipos de emergencia permanecen alertas para responder a incidentes derivados del retorno masivo de peregrinos y motociclistas, incluyendo accidentes de tránsito, descompensaciones y otras eventualidades relacionadas con la congestión vial.

La coordinación entre las autoridades locales, cuerpos de socorro y organizadores de la Caravana del Zorro permite mantener la vigilancia y la atención durante todo el trayecto, priorizando la seguridad de los participantes y el flujo ordenado del tránsito.

El cierre del evento, previsto para el lunes 9 de febrero, marca el final de una de las movilizaciones más significativas en el país, subrayando la importancia de los operativos preventivos y la respuesta inmediata ante cualquier emergencia en la ruta.

Temas Relacionados

Caravana del ZorroGuatemalaBomberos VoluntariosHospital de GuastatoyaAccidentes VialesSeguridad Vial

Últimas Noticias

Shakira inicia su residencia en El Salvador con una imagen desde el estadio Mágico González

La cantante colombiana compartió en sus redes sociales una fotografía tomada en el estadio Jorge Mágico González, donde dará inicio a una serie de cinco conciertos dirigidos al público centroamericano

Shakira inicia su residencia en

Gobierno salvadoreño despliega mega operativo de seguridad para los conciertos de Shakira

La presencia masiva de agentes y militares respondió a una decisión gubernamental que busca fortalecer la protección en espacios públicos ante un encuentro multitudinario, en línea con la política actual de reforzar la vigilancia

Gobierno salvadoreño despliega mega operativo

Inician los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El organismo responsable comenzó la planificación de los trabajos que permitirán conformar la delegación nacional, en coordinación con el Comité Olímpico Dominicano y bajo directrices técnicas y logísticas para el evento regional.

Inician los preparativos para los

Trump y Tito Asfura mantuvieron una reunión clave para la alianza estratégica entre EEUU y Honduras

El encuentro entre los mandatarios se desarrolló en la residencia del jefe de Estado norteamericano de Mar-a-Lago, en Florida; abordaron temas clave como aranceles, inversión extranjera y migración

Trump y Tito Asfura mantuvieron

¿Cómo la ciencia salvadoreña transformó la cata de café en una medición exacta de laboratorio?

​La Universidad de El Salvador (UES) revoluciona la industria cafetalera con un método de trazabilidad química que certifica la pureza del café local con precisión de laboratorio

¿Cómo la ciencia salvadoreña transformó

TECNO

YouTube supera a Netflix: cruza

YouTube supera a Netflix: cruza los US$60.000 millones y redefine el liderazgo del entretenimiento digital

Tu caricatura en ChatGPT: por qué es peligroso compartirla públicamente

Cómo la nueva actualización de televisores LG mejorará su calidad de imagen y sonido

Anthropic publicará video en el Super Bowl para criticar a OpenAI y los anuncios en ChatGPT

Cómo carga más rápido un celular apagado o en modo avión

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham borra los tatuajes

Brooklyn Beckham borra los tatuajes dedicados a sus hermanos en medio de la disputa familiar

“Un novio por suscripción”: tráiler, fecha de estreno y más sobre el nuevo kdrama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

Harrison Ford confiesa que “Shrinking” le devolvió la pasión por actuar y marcó un giro en su carrera

Murió Brad Arnold, voz y fundador de la banda 3 Doors Down, tras luchar contra el cáncer renal

North West, hija de Kim y Kanye, desafía a las críticas con más “piercings” en la mano

MUNDO

Australia declara emergencia sanitaria por

Australia declara emergencia sanitaria por bicicletas eléctricas ante el aumento de accidentes y muertes juveniles

Tras la primera ronda de negociaciones con Irán, Steve Witkoff visitó el portaaviones desplegado por EEUU en Medio Oriente

Una mujer grabó escenas de la brutal represión del régimen iraní y ahora teme salir de su casa: “No tienen piedad”

Italia incorpora siete nuevos pueblos a la lista de los más bonitos del país

Netanyahu se reunirá con Trump en la Casa Blanca para tratar las negociaciones nucleares entre EEUU e Irán