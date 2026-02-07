Guatemala: Caravana del Zorro deja varios lesionados y una persona fallecida

Al menos veinticinco motociclistas resultaron heridos y uno fallecido durante la 65.ª edición de la Caravana del Zorro entre Ciudad de Guatemala y Esquipulas.(Cortesía: Bomberos Voluntarios)

Veinticinco conductores sufrieron lesiones y una persona falleció durante la 65.ª edición de la Caravana del Zorro, que se desarrolla entre la Ciudad de Guatemala y Esquipulas, según informaron las autoridades.

De acuerdo con los registros del cuerpo de socorro, recopilados por el medio guatemalteco Emisoras Unidas, de los veinticinco heridos atendidos, solo cuatro requirieron traslado a un centro hospitalario. El resto recibió asistencia en el lugar o decidió continuar el recorrido por medios propios pese a las lesiones.

Por su parte, un suceso trágico ocurrió durante la madrugada de este sábado, cuando una pareja sufrió un percance en el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico.

Angélica Roque, de 49 años, falleció a causa del impacto, mientras que Arnoldo Reyes Colindres, de 56 años, resultó herido con trauma craneal y fue trasladado al Hospital de Guastatoya.

La emergencia fue atendida por los Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio La Paz, quienes se movilizaron al lugar con las unidades AD-39 y RD-48.

Bomberos Municipales Departamentales atienden accidente de motociclistas en el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico, donde Angélica Roque perdió la vida y Arnoldo Reyes Colindres resultó herido. (Cortesía: Bomberos Municipales Departamentales)

“En horas de la madrugada se produjo un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 33 de la ruta al Atlántico, elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Antonio La Paz a bordo de las unidades AD-39 y RD-48 asistieron a una persona que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y posteriormente la trasladaron a la emergencia del hospital de Guastatoya, en el lugar falleció una mujer, ambas personas se conducían en una motocicleta por lo que se notificó a las autoridades correspondientes”, expresa una publicación de bomberos por medio de redes sociales.

Además, en el kilómetro 77.5, los bomberos asistieron a otros dos pacientes con golpes y dolor en las piernas; en este caso, las víctimas no fueron identificadas y recibieron atención médica en el sitio.

<b>Operativo especial de seguridad y asistencia</b>

El retorno de los participantes concentrará el tráfico hacia la capital chapina el domingo 8 de febrero, situación que podría generar nuevos incidentes en la carretera al Atlántico.

Los operativos de la 101a. Compañía de Bomberos Voluntarios de Guastatoya se mantuvieron al tanto, atendiendo tanto a peregrinos religiosos como a los motociclistas que participan en esta travesía anual.

La Caravana del Zorro tiene una larga tradición en Guatemala y representa uno de los mayores desplazamientos de motociclistas en Centroamérica.

De acuerdo con los organizadores, la edición de 2026 estimó una participación de al menos 80 mil motociclistas en el trayecto hacia el departamento de Chiquimula. Este fenómeno afecta la operatividad de seguridad y atención vial en la carretera al Atlántico, donde se concentran tanto peregrinos religiosos como visitantes, lo que incrementa su participación.

La Caravana del Zorro congregó a decenas de miles de participantes este año, incrementando la presión sobre los servicios de emergencia en la ruta al Atlántico. (Cortesía: PNC Tránsito)

El operativo de asistencia se efectuó a lo largo de la ruta desde la salida en el kilómetro cero, en el marco del evento que congregó este año a decenas de miles de participantes.

Estas acciones buscan responder de forma rápida ante la alta demanda generada por la caravana, que este año continuará activa hasta el lunes 9 de febrero.

Los equipos de emergencia permanecen alertas para responder a incidentes derivados del retorno masivo de peregrinos y motociclistas, incluyendo accidentes de tránsito, descompensaciones y otras eventualidades relacionadas con la congestión vial.

La coordinación entre las autoridades locales, cuerpos de socorro y organizadores de la Caravana del Zorro permite mantener la vigilancia y la atención durante todo el trayecto, priorizando la seguridad de los participantes y el flujo ordenado del tránsito.

El cierre del evento, previsto para el lunes 9 de febrero, marca el final de una de las movilizaciones más significativas en el país, subrayando la importancia de los operativos preventivos y la respuesta inmediata ante cualquier emergencia en la ruta.