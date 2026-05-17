El Salvador

El Salvador: Alcaldía de San Salvador Centro anuncia cierres totales y parciales en arterias del Centro Histórico

El operativo municipal contempla la interrupción del tránsito de vehículos y transporte público en sectores aledaños al Parque Infantil y Auditorium de la Paz, con el fin de acelerar el retiro de estructuras y limpieza en la zona intervenida

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Trabajos programados transformarán la organización vial en el centro capitalino e introducen rutas distintas para transporte colectivo y automóviles particulares en sectores de especial interés (Foto cortesía Prensa San Salvador Centro)
Trabajos programados transformarán la organización vial en el centro capitalino e introducen rutas distintas para transporte colectivo y automóviles particulares en sectores de especial interés (Foto cortesía Prensa San Salvador Centro)

La Alcaldía de San Salvador Centro aplicará a partir del lunes 18 de mayo una reconfiguración completa de la circulación vehicular en torno al Parque Infantil de Diversiones y el Auditorium de la Paz, en el marco de la Fase VI, Etapa II del Plan de Revitalización del Centro Histórico. La intervención implica la suspensión total y parcial del tránsito en diversas arterias clave, con rutas alternas habilitadas tanto para el transporte público como para vehículos particulares, lo que busca facilitar la ejecución de tareas de limpieza y retiro de estructuras en la zona, según el gobierno municipal.

Entre las disposiciones principales informadas por el portal de prensa de la alcaldía capitalina, los accesos a la tercera calle poniente, desde la 17 hasta la 1° Avenida Norte, y la primera calle poniente entre la 7° Avenida Sur y la 11 Avenida Sur estarán totalmente cerrados desde el lunes.

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Irvin Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público de la alcaldía, detalló que “ese acceso va a estar totalmente cerrado para efectos de trabajo de desmontaje, de afinamiento, de retirar aquellos obstáculos que están sobre la acera y, además, eliminar aquellos objetos que son un atentado para los peatones... Esa es la dinámica que estamos trabajando y en ese sentido los invitamos a acompañar esta semana en este proceso, nos tardaremos un par de días”.

El jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, Irvin Rodríguez, hace un balance preliminar sobre los avances en el retiro voluntario de comerciantes por cuenta propia del Centro Histórico. Video cortesía Prensa San Salvador Centro.

El mismo plan establece, de acuerdo con el mapa de reordenamiento municipal, un corte total en la 3a Calle Poniente, en el tramo frente al Auditorium de la Paz, desde la 13a hasta la 7a Avenida Norte. Además, se prevé el cierre completo de la 9a Avenida Norte entre la 3a y la 1a Calle Poniente y la interrupción del tránsito en la 7a Avenida Norte desde la Alameda Juan Pablo II hasta el Pasaje Costa Rica. La zona de La Cornucopia experimentará una reducción de carriles con un cierre parcial en el sector diagonal cercano al Pasaje Costa Rica y la 11a Avenida Norte.

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El operativo contempla la colaboración previa de los vendedores, quienes han iniciado el desmontaje de sus puestos en las calles principales afectadas. Rodríguez explicó al citado medio que este proceso responde a un diálogo sostenido entre la municipalidad y los comerciantes, facilitando la liberación de aceras y el retiro de escombros para las labores municipales que inician la próxima semana.

Transporte público y circulación privada: desvíos y recomendaciones

Las medidas de cierre temporal y reordenamiento vial revelan tanto la complejidad logística como la necesidad de concertación para avanzar en la modernización y recuperación de espacios públicos centrales.
Las medidas de cierre temporal y reordenamiento vial revelan tanto la complejidad logística como la necesidad de concertación para avanzar en la modernización y recuperación de espacios públicos centrales.

El transporte público no podrá cruzar el centro de la zona intervenida. Las unidades deberán desviarse por la 17 Avenida Norte, tomar sentido oriente al incorporarse por la Alameda Juan Pablo II bordeando el Parque Infantil, y retomar el centro desde el segmento habilitado de la 7a Avenida Norte. Para los vehículos particulares, la 1a Calle Poniente funcionará como eje principal en sentido este-oeste, mientras que la 11a, 5a y 3a Avenida Norte habilitarán pasos en sentidos permitidos. Todo el flujo será supervisado por equipos del Viceministerio de Transporte (VMT), el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la Policía Nacional Civil, con instrucciones para reducir al mínimo los conflictos de tráfico en el primer día hábil de la semana.

El dispositivo establece que “la quinta calle poniente estará habilitada para el transporte público de oriente a poniente y, sobre la primera calle poniente, circulará transporte liviano que se conectará con la calle Arce. El retorno para estas unidades será sobre la Juan Pablo II de poniente a oriente”, según expuso Rodríguez.

Cambios concertados por autoridades y comerciantes alteran temporalmente el flujo vehicular y obligan a modificaciones logísticas en zonas frecuentadas del centro de la capital (Foto cortesía Prensa San Salvador Centro)
Cambios concertados por autoridades y comerciantes alteran temporalmente el flujo vehicular y obligan a modificaciones logísticas en zonas frecuentadas del centro de la capital (Foto cortesía Prensa San Salvador Centro)

El cierre de vías obedece a la Fase 6, Etapa 2 del plan municipal, que tiene como objetivo principal renovar y revitalizar sectores emblemáticos del centro capitalino. El periodo estimado para concluir los trabajos es de dos días. Se aconseja a la población utilizar rutas alternas y respetar la señalización temporal mientras duren las labores.

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