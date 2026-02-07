Guatemala

Autoridades de Estados Unidos amplían la búsqueda de familia guatemalteca desaparecida en Alabama

La desaparición de Aurelia Choc Cac y sus hijos mantiene en vilo a la comunidad mientras las agencias federales coordinan labores de rastreo apoyadas por vecinos, en medio de un contexto de vulnerabilidad para personas inmigrantes

Autoridades de Estados Unidos intensifican la búsqueda de Aurelia Choc Cac y sus dos hijos desaparecidos en Mobile, Alabama. (Cortesía: Redes Sociales)

Las autoridades de Estados Unidos han intensificado la búsqueda de Aurelia Choc Cac, ciudadana guatemalteca de 38 años, y sus dos hijos, Niurka Zulet de 17 años y Anthony García Choc de 2 años, quienes desaparecieron el pasado 30 de enero de su vivienda en el condado de Mobile, Alabama.

La situación se encuadra en una realidad compleja para familias inmigrantes en el sur del territorio norteamericano.

Según revelaron las autoridades en declaraciones recogidas por el medio televisivo WPMI, tanto Aurelia Choc Cac como su hija Niurka Zulet se encontraban bajo órdenes de deportación definitivas emitidas el año pasado.

Este contexto migratorio coloca a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad, particularmente ante episodios de violencia o desaparición en comunidades donde predomina el temor a las autoridades y a la deportación.

Hallazgos y metodología de la investigación

Tras la alerta presentada por los vecinos Maurice y Kim Simmons el 31 de enero, la Oficina del Sheriff del condado de Mobile inspeccionó la vivienda de la familia.

Paul Burch, jefe de la dependencia, informó en conferencia de prensa que no se hallaron signos de entrada forzada. Pese a ello, en el interior de la vivienda se hallaron rastros de una confrontación y manchas de sangre en distintos lugares.

Asimismo, los agentes localizaron teléfonos celulares y dinero en efectivo abandonados y constataron la desaparición de un colchón; detalles catalogados como “muy inusuales” por las autoridades locales.

De igual manera, Burch ha pedido ayuda del público para que comparta información que lleve a localizar a la familia.

El operativo policial encontró rastros de sangre, teléfonos celulares y dinero en efectivo abandonados en la casa de las víctimas. (Cortesía: Wear News ABC)

El operativo incluyó la utilización de helicópteros y el despliegue de numerosos recursos para rastrear a la familia. Una persona de interés fue inicialmente interrogada, aunque los investigadores confirmaron que descartaron su implicación tras la entrevista.

Otros familiares y amigos se dieron cuenta de que estaban desaparecidos el viernes. Mencionaron que dejaron sus teléfonos celulares, encontraron sangre en la casa y también desapareció el colchón de la madre.

“Encontraron un teléfono quebrado. A lo mejor era mi hermana, que quería escapar y no pudo”, expresó otra de las hijas de Aurelia para Univisión.

Implicación federal y llamado a la comunidad

La gravedad del caso motivó la participación del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismos federales que sumaron capacidades técnicas y humanas a la búsqueda.

La Oficina del Sheriff ha pedido explícitamente la colaboración del público y ha instado a cualquier ciudadano con información relevante a presentarla cuanto antes, destacando la urgencia y el carácter humanitario de la investigación.

Según el reporte original de WPMI, la mujer era trasladada diariamente a su lugar de empleo por una tercera persona, quien al no hallarla en su domicilio, alertó a los vecinos y finalmente avisó a las autoridades.

El sheriff del condado de Mobile, Paul Burch, comunicó a la revista People que Aurelia y Niurka, originarias de Guatemala, tenían una orden de deportación vigente, con una notificación final emitida en abril.

De acuerdo con la información proporcionada, Aurelia mide 1,52 metros, pesa 63 kilos y tiene el cabello negro.

La última vez que la vieron vestía una chaqueta de color granate y pantalones deportivos canela. Por su parte, Niurka tiene una altura de 1,55 metros, pesa 45 kilos y también tiene el pelo negro. Al momento de su desaparición usaba una camisa negra y pantalón a cuadros.

En cuanto a Anthony, su peso es de 30 libras y llevaba puesta una sudadera con capucha de un personaje animado y jeans azules.

