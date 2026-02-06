Guatemala

Capturan a director y alcaide en funciones de la cárcel Mariscal Zavala en Guatemala tras denuncias de irregularidades

Las autoridades judiciales realizaron el arresto de dos empleados del sistema penitenciario señalados por haber promovido actos fuera de la normativa y facilitar tratos preferenciales a privados de libertad relacionados con pandillas

Autoridades realizan operativo policial para la detención del director y alcaide del Mariscal Zavala, con agentes y vehículos de la Policía Nacional Civil presentes en el lugar (Ministerio Público de Guatemala)

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público, realizó un operativo coordinado con agentes especiales de la Policía Nacional Civil este viernes en el Centro de Detención Especial Mariscal Zavala con el objetivo de detener al director y alcaide en funciones por su presunta relación con actividades irregulares dentro de la prisión.

Las investigaciones señalan que Fausto Neftalí C. y Warnes Edgardo H., quienes anteriormente ejercieron funciones en la cárcel de máxima seguridad para hombres Fraijanes 2, habrían autorizado dos celebraciones dentro del centro carcelario.

Durante estos eventos, se registró la entrada de alimentos, la presencia de mariachis, y el acceso de visitas fuera del horario permitido, lo que supuso la concesión de privilegios a determinados internos.

Además, se detectó que algunos de esos permisos favorecieron a miembros de la pandilla Barrio 18, especialmente al supuesto líder del grupo y a familiares de este.

Corrupción en el sistema penitenciario

Los hechos denuncias en contra de autoridades y funcionarios en el Sistema Penitenciario de Guatemala, no han sido pocos, en el último trimestre de 2025 por ejemplo el Ministerio Público de Guatemala realizó allanamientos en la sede central del Ministerio de Gobernación y en oficinas de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en la ciudad capital, en el marco de la investigación por la fuga de 20 reos pandilleros del Barrio 18 registrada en la cárcel de Fraijanes II, un centro de máxima seguridad al sureste de Ciudad de Guatemala.

Las autoridades confirmaron que se solicitaron órdenes de captura contra exfuncionarios de la anterior administración del Ministerio del Interior y del Sistema Penitenciario presuntamente vinculados al escape.

Declaraciones de la fiscal Marylin Castillo, en ese momento daban cuenta que, entre los señalados se encuentran Claudia del Rosario Palencia Morales, ex viceministra de Antinarcóticos, acusada de usurpación de funciones y cooperación en la evasión; Ludin Astolfo Godínez, exdirector general del Sistema Penitenciario, y Heladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del grupo B de Fraijanes II, enfrentan cargos de incumplimiento de deberes y cooperación en la fuga. Además, Víctor Arnoldo Albeño Barco, ex subdirector del grupo B de la prisión, ya fue detenido.

La investigación liderada por la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Fiscalía Regional Metropolitana busca determinar si existió cooperación interna o ayuda externa en la evasión masiva, considerada una de las más graves en los últimos años. Las inspecciones realizadas desde el 12 de octubre incluyeron revisiones físicas y el uso de puntos de GPS en el penal para descartar el uso de túneles.

Por el momento, no existe ninguna orden de captura contra del exministro, Francisco Jiménez, quien dejó el cargo después que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aceptara su renuncia y nombrará al actual titular de Gobernación, Marco Villeda.

