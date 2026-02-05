Guatemala

Guatemala organiza simulacro nacional a 50 años de un terremoto catastrófico

La jornada de prevención busca integrar a instituciones y comunidades para fortalecer la respuesta organizada ante eventualidades sísmicas, con participación de expertos y la verificación de protocolos en regiones vulnerables

El 24 de febrero se realizará el Simulacro Nacional por Sismo en Guatemala. (Cortesía: )

A medio siglo del devastador terremoto de 1976, Guatemala enfrenta la constante amenaza de nuevos movimientos sísmicos. Mientras la memoria del desastre permanece vigente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) busca transformar la experiencia en capacidad anticipatoria.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva del Conred, mencionó que el próximo 24 de febrero se realizará el Simulacro Nacional por Sismo, cuyo objetivo es consolidar una cultura de prevención sostenible en el país centroamericano.

“Lo que queremos es que cada persona tome conciencia de cómo actuar cuando ocurre un sismo, para dar una respuesta más ordenada, consciente, coordinada para mantener la calma y, sobre todo, para salvar vidas”, afirmó Ogaldes.

La iniciativa congregará a las 339 municipalidades y a las 22 gobernaciones departamentales.

Una evaluación integral de la respuesta ante sismos

El ejercicio incorporará escenarios diferenciados para asegurar que la capacidad operativa abarque tanto entornos urbanos como rurales. Desde la visión de Conred: “el simulacro pondrá en marcha alrededor de mil 600 planes de evacuación asesorados durante 2025, así como el Plan Nacional de Respuesta, los planes familiares, rutas de evacuación y los puntos de reunión”, detalló Ogaldes.

Esto permitirá examinar todo el sistema nacional, identificar debilidades estructurales y definir acciones correctivas inmediatas.

El simulacro nacional está programado para el 24 de febrero, fecha seleccionada ya que el estado de excepción decretado por el gobierno guatemalteco concluye el 16 de ese mes.

La Coordinadora Nacional para la
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres impulsa en 2025 una cultura de prevención sísmica en 339 municipalidades y 22 gobernaciones.(Cortesía: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala)

Las autoridades han señalado que el ejercicio de prevención podrá desarrollarse en todo el país únicamente cuando hayan finalizado las restricciones impuestas por la medida de emergencia.

Ogaldes enfatizó el sentido de urgencia: “Estar preparados marca una diferencia, por ello el simulacro no es solo un ejercicio, sino una oportunidad para mejorar la respuesta ante emergencias de este tipo”.

Cooperación regional y cifras que refuerzan la urgencia de preparación ante sismos

La colaboración interinstitucional es otro eje del operativo. Un equipo especializado proveniente de El Salvador pondrá en práctica los protocolos de cruce fronterizo previamente definidos, probando su eficacia real ante una emergencia de gran escala.

La cotidianidad de los sismos queda reflejada en las cifras proporcionadas por Conred.

Solo en 2025, se registraron 11 mil 811 sismos, con 397 eventos catalogados como sensibles, datos que subrayan la necesidad permanente de preparación.

Para 2026, el recuento parcial ya arroja cerca de 600 movimientos telúricos en lo que va del año.

El terremoto de 1976, una tragedia que cobró millones de vidas

El sismo del 4 de febrero de 1976 alcanzó una magnitud de 7.5, con epicentro en Los Amates, Izabal. Departamentos como Chimaltenango, El Progreso, Huehuetenango, Sacatepéquez, Sololá y el propio Guatemala sufrieron el mayor impacto.

La ruptura alcanzó 240 kilómetros, generando daños masivos en ciudades y comunidades rurales. Las viviendas de adobe, especialmente fuera de la capital, colapsaron casi por completo.

El sismo ocurrió mientras la mayoría dormía, lo que contribuyó a que más de 23.000 personas perdieran la vida y unas 76.000 resultaran heridas. Cerca de 1,2 millones de habitantes quedaron sin hogar.

De acuerdo con los datos del Congreso de Guatemala, el sismo provocó la muerte de aproximadamente 23,000 personas, dejó 76.000 heridos y más de un millón de damnificados.

Guatemala conmemora 50 años del
Guatemala conmemora 50 años del terremoto de 1976, reforzando la preparación ante sismos con el Simulacro Nacional. (Cortesía: TN 23)

La destrucción alcanzó a 17 de los 22 departamentos del país; el mayor impacto se concentró en las zonas rurales del altiplano central y en la Ciudad de Guatemala.

El desastre destruyó alrededor de 258,000 viviendas, lo que obligó a 1.2 millones de guatemaltecos a buscar refugio temporal. La infraestructura hospitalaria resultó gravemente dañada y numerosas carreteras quedaron inhabilitadas, dificultando la atención y el rescate de los afectados. La mayoría de las casas derrumbadas eran construcciones de adobe, muy comunes en las áreas rurales.

El terremoto de 1976 marcó un antes y un después en la historia de Guatemala, no solo por la magnitud de las pérdidas humanas y materiales, sino también por el impulso que dio a la creación de instituciones dedicadas a la reducción de desastres y la promoción de una cultura de prevención en el país.

