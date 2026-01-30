Guatemala

El Gobierno guatemalteco prevé aumentar beneficiarios en programas de becas para formación en inglés

Las autoridades señalaron que la iniciativa impulsará el acceso igualitario a oportunidades educativas, combinando apoyo económico y orientación laboral para jóvenes a partir de los quince años, según la reciente actualización de metas oficiales

Matrícula Cero exige requisitos como residencia en Medellín, matricular al menos ocho créditos académicos y mantener un promedio igual o superior a 3.0. - crédito Alcaldía de Medellín

El Ministerio de Educación de Guatemala impulsa un aumento en el acceso a becas, con especial énfasis en la formación en inglés para la empleabilidad de los jóvenes, según indicó Carlos Aldana, viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa, en declaraciones en radio TGW.

Esta estrategia surge en el actual contexto de expansión de oportunidades, en el que se proyecta que en 2026 participarán cerca de 13 mil personas en programas de inglés laboral, superando ampliamente las metas iniciales.

El funcionario manifestó que el año pasado se preveía otorgar becas a 5,400 personas, pero la cifra real alcanzó 8,575 becas. Esta superación de los objetivos evidencia un crecimiento sostenido en la oferta de apoyos educativos por parte del Gobierno.

Subrayó, además, que este año la proyección vuelve a ser de cinco mil participantes, añadiendo que a la cantidad ya acumulada se suma la meta para 2026, con “trece mil personas que estarán en becas de inglés para la formación laboral de parte del Ministerio de Educación”.

En cuanto a la inserción laboral, el funcionario detalló que “ya tuvimos los primeros 260 personas que tuvieron acceso a trabajo por las becas nuestras y eso significa que ya están trabajando y este año seguiremos con más ganas”. De este modo, el proceso de formación busca no solo aumentar los conocimientos lingüísticos, sino mejorar las condiciones de trabajo futuro para los beneficiarios.

Para acceder a estos programas, el Ministerio recomienda a los jóvenes interesados ingresar a la página web oficial, específicamente al sitio de DIGEEX, donde se encuentra la información sobre PROBEFI, el programa responsable de otorgar las becas.

Respecto a las edades requeridas, explicó que el rango sugerido se inicia en quince años, aunque resulta preferible que los postulantes tengan dieciocho o más, dado que las convocatorias están orientadas a la inserción laboral.

Una ventaja adicional reside en el incentivo económico: los inscritos que finalizan los cursos con el mínimo de asistencia “tienen derecho a un estipendio económico y por ganar un curso tiene derecho a otro estipendio económico. Es decir, cada… más o menos dos meses las personas van recibiendo un estipendio económico a través del CHN”

El programa busca mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de los ciudadanos en el ecosistema digital local y global - crédito Alcaldía de Medellín

El Programa de Becas de Formación Técnica Laboral en inglés (PROBEFI)

Es gestionado por el Viceministerio de Educación Extraescolar y Alternativa y coordinado por la Dirección General de Educación Extraescolar (DIGEEX), INTECAP y el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), ha sido diseñado para ofrecer becas gratuitas, incentivos económicos y formación técnica en inglés, con el fin de ampliar las oportunidades de empleo y fortalecer el desarrollo económico en Guatemala.

De acuerdo con el Acuerdo Gubernativo 45-2025, el programa establece los criterios técnicos, administrativos y financieros para seleccionar beneficiarios, asigna recursos y realizar el seguimiento del impacto educativo y laboral.

La creación de este programa responde al Artículo 114 del Decreto 36-2024, que forma parte de la Ley del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2025.

