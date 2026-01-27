El vuelco de una lancha en el lago Atitlán en Guatemala causa la muerte de dos turistas panameñas

Una embarcación con pasajeros de nacionalidad panameña se volcó este viernes martes 27 de enero en el lago de Atitlán, cuando se dirigía de Panajachel a Santa Cruz La Laguna.

El accidente ocurrió debido a fuertes ráfagas de viento, con el saldo de dos mujeres fallecidas por sumersión según información inicial, aunque la causa exacta será aclarada por las autoridades.

Elementos de la 33 compañía de Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo de rescate acuático tras el volcamiento de una lancha en la ruta de Panajachel hacia San Cruz La Laguna.

Equipos especializados, conocidos como “Hombres Rana”, participaron en la intervención de emergencia en el lugar del incidente, según reportan en sus redes sociales.

Durante la búsqueda, las unidades de rescate localizaron a cuatro personas que fueron estabilizadas en el sitio y posteriormente trasladadas con vida a un centro asistencial. De manera paralela, los buzos iniciaron maniobras para dar con una persona desaparecida.

Los “Hombres Rana” lograron localizar y extraer del agua a una mujer que presentaba asfixia por sumersión. La víctima fue llevada a la orilla del lago para la realización de los procedimientos legales correspondientes.

Un video grabado por el medio local Pasión por las Noticias en el lugar, captó parte de la embarcación flotando en el lago tras el vuelco. Por el momento, cinco personas han sido atendidas en un centro asistencial, mientras continúan las labores de búsqueda para encontrar al menor desaparecido.

Panajachel es un punto turístico clave a orillas del Lago de Atitlán, desde donde salen numerosas embarcaciones hacia otros municipios.

Los accidentes suelen estar relacionados con condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos, y la falta de uso de chalecos salvavidas en algunos casos. Las autoridades insisten en la importancia de las medidas de seguridad para evitar tragedias.

Tres accidentes reportados en el lago

Tres accidentes mortales han marcado la historia reciente del lago de Atitlán, con consecuencias fatales para los pasajeros que utilizaban el transporte acuático en la región.

El 23 de noviembre de 2008, el naufragio de una lancha sobrecargada impulsada por fuertes vientos cerca de la Isla de Los Gatos dejó tres personas muertas, incluido un sacerdote de Malasia, mientras que los sobrevivientes indicaron que el exceso de pasajeros fue determinante en la tragedia.

El 14 de noviembre de 2018, una embarcación con 17 pasajeros se hundió a cinco kilómetros de la playa pública de Panajachel, con saldo de tres víctimas fatales y cinco desaparecidos; la lancha había salido de Santiago Atitlán antes de hundirse.

Previamente, el 15 de noviembre de 2002, Salvador Chiná Coché y su hijo fallecieron tras volcarse su cayuco por el oleaje del Xocomil, quedando ambos atrapados y sin posibilidad de rescate.

Las principales causas identificadas en los accidentes de lanchas en Panajachel incluyen:

Fuertes vientos y condiciones climáticas adversas, especialmente durante frentes fríos.

Falta del uso de chaleco salvavidas por parte de los pasajeros.

Posible sobrecarga de embarcaciones o incumplimiento de protocolos de seguridad.

Errores humanos en la navegación, como no respetar las recomendaciones de las autoridades durante mal clima.