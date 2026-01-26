Guatemala

Las fuerzas de seguridad de Guatemala intensifican acciones contra el narcotráfico en Escuintla y Petén

Las autoridades emprendieron operativos de localización de paquetes con estupefacientes y la erradicación de plantaciones, en el marco de una estrategia estatal que combate redes dedicadas al tráfico ilegal en el país

Fuerzas del Ejército de Guatemala identificaron y destruyeron cultivos de hoja de coca en áreas boscosas del departamento de Petén, profundizando la ofensiva estatal contra la producción de drogas ilícitas en el país. Esta intervención responde a la estrategia nacional de seguridad, orientada a proteger la salud y la seguridad regionales, y refuerza el esfuerzo oficial sostenido en la desarticulación de redes vinculadas al crimen organizado transnacional.

facebook Ejército GT oficial
facebook Ejército GT oficial

En una operación paralela en Puerto Quetzal, Escuintla, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC localizaron 521 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor procedente de Costa Rica. Este hallazgo sucede un día después de la incautación de 1,039 paquetes en circunstancias similares, con la sustancia oculta en sacos de harina de coquillo.

La SGAIA trasladó la droga confiscada en aeronaves de la UNAGOB hacia la capital, donde continuará la investigación bajo estrictas medidas de seguridad, resguardando la sustancia como evidencia en bodegas oficiales. Las acciones coordinadas en Escuintla y Petén reflejan una ofensiva estatal simultánea para impedir que Guatemala sea utilizada como enclave para la producción de estupefacientes.

El presidente Bernardo Arévalo utilizo sus redes sociales para dar a conocer la información respecto a los operativos simultáneos al referir que estas acciones responden al compromiso de su administración de enfrentar al crimen organizado y garantizar la protección de la población. “Así funciona un Gobierno que trabaja, que protege al Pueblo y que le dice NO al crimen organizado”, afirmó el mandatario.

Fotografía de archivo del presidente
Fotografía de archivo del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Mariano Macz

<b>Capturan a extraditable </b>

Alex Javier Cardona Estrada, de 43 años, conocido como "Chele Peña“, fue capturado en Zacapa y enfrenta una orden de extradición hacia Estados Unidos por conspiración para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

La acusación indica que Cardona Estrada tenía conocimiento e intención de que la sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense. Posterior a su detención en la calzada Miguel García Granados, fue trasladado vía aérea en un helicóptero de UNAGOB a ciudad Guatemala, donde quedó bajo disposición de un juez competente.

Fotografia de la PNCdeGuatemala
Fotografia de la PNCdeGuatemala

<b>Incautaciones de droga recientes</b>

Un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la incautación de 292 paquetes de cocaína en noviembre de 2025, los cuales se encontraban ocultos en un contenedor ubicado en la Terminal Portuaria Especializada en Contenedores (TPEC) del Puerto San José, en Escuintla.

En abril de ese mismo año, autoridades decomisaron mil 300 kilogramos de cocaína dentro de 34 tulas camufladas en un contenedor en la empresa Portuaria Quetzal, también en Escuintla. El procedimiento fue realizado por agentes de la PNC, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), efectivos de la Fuerza Especial Naval del Ejército y fiscales del Ministerio Público.

Según los informes oficiales, los 292 paquetes hallados en Puerto San José tenían forma rectangular y el análisis de campo confirmó que contenían cocaína. La documentación del caso reveló que el contenedor partió de Puerto Caldera en Costa Rica y tenía como destino final Puerto Quetzal en Guatemala.

Las autoridades han reafirmado el compromiso de la PNC y la SGAIA en la lucha contra el crimen organizado transnacional a través de estos operativos

