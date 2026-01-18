Trece ataques armados contra la Policía de Guatemala dejan al menos tres agentes muertos este domingo

Ataques dirigidos contra agentes de la Policía Nacional Civil dejaron tres policías muertos y en diferentes puntos de Guatemala.

Más de 13 ataques armados han sido perpetrados recientemente contra la Policía Nacional Civil de Guatemala, con un saldo de tres agentes fallecidos - y otros tres más cuya información no ha sido confirmada. Además de seis policías heridos, según los reportes disponibles en redes sociales.

Entre los incidentes reportados, las agresiones se han concentrado en diferentes zonas del país, generando alarma sobre la seguridad de las fuerzas policiales. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar la motivación y los responsables de los ataques.

Múltiples ataques contra agentes policiales se han registrado en Guatemala. Foto cortesía

En lo que va del día, la escalada de violencia ha provocado la movilización de operativos de emergencia y el refuerzo de medidas de seguridad para proteger al personal policial.

En medios guatemaltecos se reportan dos agentes fallecidos en el Centro de Justicia de Villa Nueva, un herido en El Limón, zona 18.

Además, dos heridos en Chinautla, dos heridos en Villa Lobos 2, dos lesionados más en Chichimecas, Villa Canales y dos en la Colonia Roosevelt.

Dentro de los atentados, destacó un ataque armado registrado contra tripulantes de una radiopatrulla de la Policía Nacional Civil en la zona 3 de Bárcena, Villa Nueva.

Según testigos, sujetos a bordo de un taxi pasaron disparando en repetidas ocasiones contra los agentes. La unidad policial se trasladó hacia la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Bárcena, donde un agente fue atendido por heridas de arma de fuego, posteriormente estabilizado y trasladado a un centro asistencial.

En la escena y en la radiopatrulla quedaron múltiples indicios balísticos. La PNC inició los operativos correspondientes para dar con los responsables.

También la PNC de Guatemala reportó dos agentes fallecidos en la 27 avenida y 20 calle de la zona 10 , y un ataque armado en la entrada a la colonia Roosevelt a la altura de la séptima Avenida zona 7 que dejó como resultado, un agente fallecido.

Se suspenden permisos y se intensifican medidas de seguridad

El director de la Policía de ese país David Boteo, confirmó en la red social X que se ha suspendido los descansos de los agentes policiales para que resguarde a la población guatemalteca ante una posible amenaza de asesinatos en contra de los ciudadanos.

Los nombres de los agentes afectados y el número exacto de heridos no han sido detallados hasta el momento.

En el transcurso de la mañana de este domingo la Policía de Guatemala también se reportó la captura cuatro pandilleros del barrio 18 han fueron neutralizados y capturados en la colonia Santa Fe, zona 13.

Cuatro pandilleros terroristas del barrio 18 han sido neutralizados y capturados por la la en la colonia Santa Fe, zona 13. Foto cortesía PNC Guatemala

A los detenidos se les ha decomisado armas de fuego, que presuntamente fueron utilizados para atacar a policías en el sector, reportaron las autoridades.

También en la ciudad de Chinautla, la Policía capturó a otro pandillero acusado de perpetrar un ataque armado contra la PNC. Al detenido se le decomisó un fusil de asalto.

La violencia se ha intensificado en Guatemala desde el sábado luego que un grupo de reos tomara el control en la cárcel Renovación 1 de Guatemala.

El motín en la cárcel conocida como “La Granja Canadá”, en el departamento de Escuintla, Guatemala, se desarrolló debido a los reclamos de los internos hacia el Sistema Penitenciario.

Los reclusos insistían en que los miembros de las pandillas MS y Barrio 18 fueran trasladados a otros penales, advirtiendo sobre nuevas amenazas si la exigencia no se cumple.

Este domingo, en horas de la mañana las autoridades tomaron el control de la cárcel y neutralizaron a el que se presume fue el cabecilla de la revuelta, conocido como Lobo”.

Minutos después comenzaron a reportarse los ataques contra agentes policiales. Aunque las autoridades no han confirmado que estos hechos estén conectados, se esperan declaraciones del ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, en horas del mediodía, para dar detalles de lo ocurrido y explicar medidas a tomar.

Se suspenden clases en escuelas y actividades recreativas

Los hechos de violencia de este domingo han desatado temor entre los ciudadanos, sobre todo tras el anuncio de que todas las actividades recreativas fueron suspendidas, según anunció la Municipalidad de Guatemala, en la red social X.

Además, la ministra de Educación Anabella Giracca, también anunció la suspensión de clases a nivel nacional a partir de ese lunes 19 de enero.

“En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana. En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes. En breve ampliaremos la información a través de los canales oficiales del Mineduc”, dijo la funcionaria.