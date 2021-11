“En breve cárcel”, de Sylvia Molloy, el último taller de lectura del año en Experiencia Leamos

En 1981, Sylvia Molloy escribió una novela que la puso entre las fundadoras de la literatura lésbica argentina. Sin embargo, En breve cárcel no se publicó en el país. “Ninguna editorial quería sacarla”, contó la autora. “Iba a ser percibida como subversiva”. Circuló como fotocopias entre “entendidas” hasta 1988. Y se fue instalando como un gran relato de la intimidad.

En 2012 Ricardo Piglia la volvió a publicar en la su colección “Serie del recienvenido” (Fondo de Cultura Económica): ya estaba consagrada. “La historia se construye desde tan cerca que nos da la sensación de estar espiando una escena prohibida”, escribió Piglia entonces. Y, aunque el contexto cambió tantom, las sutiles, las precisas, las conmovedoras formas de narrar de Molloy siguen hablándonos hoy.

En diciembre, la periodista, escritora y editora Patricia Kolesnicov coordinará este nuevo taller de lectura de Experiencia Leamos, un beneficio exclusivo para los suscriptores de Leamos.com. La autora de Biografía de mi cáncer, No es amor y Me enamoré de una vegetariana guiará la lectura de este texto considerado una reescritura ficcional de Un cuarto propio, de Virginia Woolf.

Del prólogo de Ricardo Piglia: ”La novela de Sylvia Molloy, sabiamente narrada en presente y en tercera persona, produce un efecto de intimidad que es único y es inolvidable. La historia se construye desde tan cerca que nos da la sensación de estar espiando una escena prohibida, y el efecto de verdad –la certeza de que la historia es cierta y ha sucedido tal cual se cuenta– es tan nítido que leemos En breve cárcel como si fuera una autobiografía. La novela se instala en el presente porque el presente es el tiempo de la pasión, y trata de no salir del cuarto donde se espera -o se desea- que vuelva a suceder lo que ya ha sucedido. Conozco pocas novelas que hayan narrado con tanta intensidad y belleza la historia de una pasión.”

Así escribe Silvia Molloy: Comienza a escribir una historia que no la deja: querría olvidarla, querría fijarla. Quiere fijar la historia para vengarse, quiere vengar la historia para conjurarla tal como fue, para evocarla tal como la añora. El cuarto donde escribe es pequeño, oscuro. El exagerado cuidado de algunos detalles, la falta de otros señala que ha sido previsto para otro uso del que pensaba darle: de hecho para el que ocasionalmente le da. Cuarto y amores de paso. No hay bibliotecas dijo, no hay mesa para escribir y la luz es mala. Suplió esas deficiencias y ahora libros y lámparas la rodean, apenas eficaces. Sabe con todo que la protegen, como defensas privadas, marcando un espacio que siempre llamó suyo sin hacerse plenamente cargo de él. Como máscaras la ayudan: adentro, para salir de ella misma; afuera, para protegerse de los demás.

El taller tendrá lugar los jueves 2 y 16 de diciembre, a las 19.30. Inscripción exclusiva para suscriptores de Leamos

