Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: libros que se hacen eco de la lucha

Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de trece países desde la pandemia, recoge que dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. En ese contexto, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora anualmente como una forma de denuncia de la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, pone además sobre la mesa el reclamo de políticas para su erradicación.

Las diversas y crecientes manifestaciones del feminismo representan una oportunidad única para acompañar activamente a las voces tantas veces silenciadas. Pensar “No soy la única” es un sentimiento que esta reivindicación produce en muchas mujeres: a la vez que acompañan la creciente indignación, aminora la soledad y permite que las acciones concretas de ayuda trasciendan el universo de lo privado, se organicen, salten a las calles.

Con el objetivo de hacerse eco de esta lucha, la plataforma Leamos.com realiza una selección de títulos que nos ayudan a pensar (y re-pensar) las situaciones de violencia a las que están constantemente expuestas las mujeres, deconstruir la idea de lo natural, y festejar el hallazgo de una hermandad –sororidad– en otras mujeres, en el contexto de las diversidades.

Situaciones de violencia ocurridas en el propio seno familiar, relatos de abuso contados en primera persona, guardados en secretos que pujan por salir a la luz y movimientos mundialmente conocidos que expresan realidades generalizadas. Cada texto es una batalla en sí misma que invita a liberar (y liberarse).

Si vos o alguien que conocés está atravesando esta situación, podés llamar gratis al 144 o mandar un mensaje al 11-5050-0147.

"Por qué volvías cada verano" (Madreselva)

Hay libros que son hechos. Este es uno: se puede leer como una novela, como una denuncia, como la propia construcción. Porque es todo eso: una novela polifónica, el relato de un abuso padecido en la adolescencia en manos de un hombre armado, un tío poderoso, el macho de la familia y del pueblo. Y un hecho: acá está la mujer que fue la nena que ese tipo quiso romper para su uso personal. Este libro es una batalla: la que ganó Belén López Peiró iniciando un juicio, buscando asesoramiento legal en un sistema que no se la prodiga a las víctimas, contándole a todos sus parientes y vecinos, obligándolos a ver lo que no querían ver.

La originalidad de los hashtag analizados en este libro reside en su poder movilizador, en el uso de las redes sociales como altavoz y herramienta de empoderamiento colectivo. Los hashtags aglutinan a millones de personas con enorme eficacia y rapidez. Y tienen la potencia de crear adhesiones casi instantáneas con una o dos palabras. #MeToo o #Cuéntalo, por ejemplo, expresan, con su breve llamada, una realidad generalizada: que mujeres de todo el mundo sufren acoso sexual, que las agresiones y violaciones no son hechos aislados. El hashtag es energía, reivindicación, alivio y terapia.

Libros de Florencia Etcheves, exclusivos de Leamos

Eloísa vive en un pueblo costero, donde todos intentan disimular lo que se susurra por lo bajo: que la noche de carnaval ella fue violada por un grupo de varones de clase alta. Inmersa en la confusión, la vergüenza y la soledad, Eloísa se refugia en su casa y en su silencio. Su historia se teje con la de Marianela, Romina, Claudia, Paula y La Milagro (una chica trans). Cada una lleva sus propios secretos. Pero todas hacen causa común para que el miedo estalle y se transforme en sororidad.

La obra compila una serie de artículos en torno a la violencia institucional hacia las mujeres. El libro se inicia con un racconto de Tununa Mercado sobre sus experiencias como exiliada política. El texto coral que surge de una mesa redonda con María Sonderéguer, Miriam Lewin y Lizel Tornay da testimonio de las militantes detenidas durante la dictadura militar del 76, cuando la violencia sexual era una forma de tortura sistemática, que recién es percibida como tal en los últimos años, tema que retoma Vicky Álvarez en su trabajo sobre las (im)posibilidades de denunciar la violencia sexual padecida en los centros clandestinos de detención. Ana Longoni pone en escena la discusión sobre la figura de la traición en los campos: traición que no es más que la suspensión de la voluntad propia como forma de protección de hijos y hermanos. Un libro para pensar y pensarnos.

Los libros de Mariana Enriquez, disponibles en Leamos

El mundo de Mariana Enriquez no tiene por qué ser el nuestro, y, sin embargo, lo termina siendo. Con la cotidianidad hecha pesadilla, el lector se despierta abatido, perturbado por historias e imágenes que jamás conseguirá sacarse de la cabeza. En estos once cuentos el lector se ve obligado a olvidarse de sí mismo para seguir las peripecias e investigaciones de cuerpos que desaparecen o bien reaparecen en el momento menos esperado. Ya sea una trabajadora social, una policía o un guía turístico, los protagonistas luchan por apadrinar a seres socialmente invisibles, indagando así en el peso de la culpa, la compasión, la crueldad, las dificultades de la convivencia, y en un terror tan hondo como verosímil. Mariana Enriquez es una de las narradoras más valientes y sorprendentes del siglo XXI, no sólo de la nueva literatura argentina a cargo de escritores nacidos durante la dictadura sino de la literatura de cualquier país o lengua.

