Rey Naranjo, y por qué la estrategia digital es fundamental para las editoriales independientes

“Capturadora de imágenes, soñadora de proyectos, realizadora de historias y de sueños”, así se presenta en la web de la editorial Carolina Rey. G, la Directora de Proyectos de Rey Naranjo, sello editorial colombiano fundado en 2010 junto al diseñador gráfico John Naranjo. Desde entonces, la editorial ha sido merecedora de múltiples premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional.

En este nuevo encuentro de Leamos independientes, el ciclo de Experiencia Leamos para pensar los sellos, catálogos, referentes y autores de la escena editorial emergente de América latina, Esteban Castromán conversó con Carolina Rey sobre el presente de las editoriales independientes en Colombia, la construcción de un catálogo “contratendencia” que dialoga y se nutre de otras industrias culturales –como el cine, las artes plásticas o la música–, el aporte y la impronta visual de los libros, y las diferentes estrategias y políticas de resistencia que ensayan para lograr un espacio de visibilidad y singularidad.

En días de gran conmoción política y social para Colombia, que se suma a la ya extrema realidad global impuesta por la pandemia, Rey destacó la importancia de los lazos culturales como un modo de solidaridad entre los pueblos latinoamericanos. Los siguiente párrafos hacen foco en el aporte de las plataformas digitales como modos de acceso a la cultura. La entrevista completa puede verse en el sitio experiencia.Leamos.com.

Ebooks

--Los libros digitales aparecen cada vez más como otra forma de consumir y de acceder a la cultura. ¿En Colombia también son tendencia?

--Sí, y con la pandemia se vio de forma muy clara. No solo aumentaron las ventas de libros físicos por redes sociales o por nuestra página web, sino que también la venta de ebooks, audiolibros y de sistemas de streaming. Fue todo un descubrimiento. Además, aquellos que antes eran tímidos y no se animaban a entrar a una librería a curiosear, ahora pudieron acceder a estas otras plataformas menos intimidantes para escarbar en lo que les interesa. Con el encierro y la economía, este tipo de propuestas fueron muy importantes para que la gente tenga, por un costo no tan alto, un abanico de opciones más grande.

--¿Cómo fue este último año y medio sin ferias del libro?

--Si bien cada vez dependemos menos de las ferias, no podemos decir que no tenerla durante dos años consecutivos no haya sido un golpe. Las ferias virtuales son poco efectivas en materia comercial, pero muy efectivas para poder encontrarse con amigos y colegas de otros países. Afortunadamente, vendemos libros afuera, trabajamos con librerías internacionales; estamos con una constante amplitud de pensamiento, y siempre supimos que la internacionalización es muy importante para que el proyecto persista. Por ejemplo, hoy día estamos editando directamente en España y ha sido un buen ejercicio porque nosotros aquí hemos consumido siempre mucho lo de afuera, nuestro mercado está un poco inundado, y nos interesa que esa misma colonización o esencia se haga del otro lado.

