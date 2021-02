Juan Tonelli: “No siempre lo que se busca con un amante es sexo”

Desde hace veinticinco años, Juan Tonelli orienta su trabajo en comprender la complejidad del alma humana, abordando a filósofos, terapeutas, epistemólogos y líderes espirituales. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y egresado con medalla de oro del Instituto Nacional de Capacitación de Dirigentes Políticos. También estudió Ciencias de la Salud en Estados Unidos con el equipo del cual surgió La Antidieta, el mayor best-seller de nutrición de todos los tiempos.

En el ámbito empresarial, el coach ayudó a resolver conflictos entre el sector público y el privado y lideró varias asociaciones empresariales en Argentina y Latinoamérica. Además, es autor de Poder ser, prologado por Gabriel Rolón, y está a punto de publicar Un elefante en el living, con prólogo de Laura Gutman.

En un nuevo encuentro de “Experiencia Leamos”, Magda Tagtachian conversó con el coach sobre vínculos personales y relaciones de pareja.

Juan Tonelli

--¿Qué aporta la figura del amante en una pareja o en un vínculo?

--Arranco al revés: a nosotros no nos basta con ser amados, pretendemos ser los únicos amados. Este mandato es bastante loco y cuestionable, pero representa el anhelo más intuitivo en los humanos. Es mediante esta presión gigante que le ponemos a la pareja lo que termina estallando los vínculos, porque es mentira que nuestra vida pasa a estar completa por estar con un otro. En una pareja hay dos seres distintos que pueden compartir muchas cosas, pero no existe una fusión. Y cuando uno piensa en un amante, lo convencional es creer que si tenés uno es porque estás mal con tu pareja; “que te falta algo”. Y para mi no es así, porque quizá lo que te está faltando no tiene que ver con tu pareja, sino con otras cuestiones más profundas que no podés conseguir de otra forma. Por eso digo que si uno no entiende qué es lo que te da el amantazgo que no podés obtener de otra forma, no lo vas a poder cortar nunca. Porque ese vínculo te está dando algo que te falta.

--¿Qué puede ser esa falta?

--No siempre lo que se busca es sexo, tambien puede ser vitalidad, una forma de lidiar con el vacío, atención, cariño… Hay toda una multiplicidad. Y dentro de este cuadro me podrías decir: “¡Pero entonces sí estás teniendo problemas con tu pareja!”, y te diría que no, porque no son problemas dramáticos, es la dinámica de la vida, quizá tenés hijos y hay que ocuparse, tenés una rutina…¿Eso quiere decir que la pareja esté rota? ¡No! Pero uno se distrajo y el otro se fue para otro lado, para así decirlo. Entonces, me parece que la riqueza es pensar qué es lo que te está dando este vínculo que no podés conseguir de otra forma. Porque uno insiste en cortarlo porque está mal, porque no quiere engañar a su pareja, etc, y en realidad, por ahí te estás perdiendo entender qué es lo positivo que te está dando ese vínculo. Qué es lo que te hace falta, qué vacío estás buscando llenar… Porque mientras ese vacío exista es probable que lo ocupes con este vínculo o de otra forma… Es lo mismo que cuando una persona deja de fumar y aumenta drásticamente su peso: si fumabas para calmar la ansiedad y la ansiedad sigue estando, se va a canalizar, no va a desaparecer, acá sucede lo mismo.

