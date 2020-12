Any Ventura: “Soy intensa como madre, como abuela y como profesional”

Leamos - Any Ventura

Any Ventura no solo es periodista, también es socióloga, escritora y locutora. Militó en política, condujo programas de televisión, fue panelista, trabajó en radio, y escribió muchos libros, entre ellos, Las que Mandan. El poder de las mujeres en la Argentina menemista y, el más reciente, Diálogos con Antonio Carrizo. Tiene tres hijos y seis nietos y jamás dejó de trabajar. Hoy conduce el programa de radio Una nueva aventura, en AM750, y también participa en Bendita.

En una entrevista a cargo de Carolina Balbiani en el marco de Experiencia Leamos, el ciclo que la plataforma Leamos.com organiza como beneficio exclusivo para sus suscriptores, la periodista habló de cómo logra mantener el equilibrio entre su vida personal, familiar y profesional. “Soy intensa como madre, como abuela y como profesional”, comenzó. Su mamá, dijo, fue un gran ejemplo de cómo trabajar hasta muy grande: hasta los 90 años. Todos los días se tomaba el colectivo para ir a la Universidad del Cine en San Telmo, donde ocupaba el puesto de directora: “Ella siempre fue ejemplo de trabajo para mí y me enseñó el amor por la lectura y el cine. Por ella crecí en un ambiente cultural sumamente interesante”.

Como abuela, Any siempre estuvo cerca de sus nietos. Cuando Tomi, el mayor de sus nietos, era chiquito, ella lo llevaba a todas las notas que realizaba: “Fuimos a la redacción de la revista Gente, a River, a cubrir partidos de tenis. Era extraordinario… ¡Vivió tantas experiencias!”.

“Soy una abuela con novios. Es raro”. Contó que después de separarse, sus hijos le dijeron que no querían conocer más a nadie: “¡Los cansé!”. De todas formas, pasados los años el equilibrio surgió y hoy tiene un “novio de fin de semana”, con el que todos se llevan bien. No es de convivencia completa: viernes, sábado y domingo, “¡y chau!”, contó entre risas.

Any dice que con tras haber mantenido relaciones de larga duración tiene un máster en negociación. En su vínculo más reciente negoció que no hubieran críticas: “Cada uno es grande; sería interesante no decirle al otro cosas que lo lastimen”. A veces requiere de un esfuerzo, “pero se puede”.

Entre tanto trabajo, pandemia, y crisis económica, hacer que la vida sea más leve, dijo, es un positivo --e inteligente-- “switch” de estar en pareja.

