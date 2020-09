“Paraíso ordenado”, la colección que configura el mapa actual de la cultura, lanza cinco nuevos títulos

Cinco nuevos títulos de la colección Paraíso Ordenado, exclusivos de Leamos.com

La colección “Paraíso Ordenado”, que por temas y autores, se convirtió en uno de las producciones editoriales más importantes del año, acaba de publicar cinco nuevos títulos. Los libros son contenido exclusivo de la plataforma Leamos.com, y María Belén Marinone, editora de contenidos de la plataforma, señala que “la colección puede verse como una historia íntima del gusto a la vez que un mapeo de los consumos culturales que marcaron las historias de escritores, periodistas, músicos y personalidades destacadas”.

Con esta premisa, cada autor plantea un recorrido personal por un libro, una serie, un disco, una película --un artefacto--. Pero, en lugar de contar la historia de la creación, cuenta cómo lo sacudió, cómo lo cambió: cómo lo formó. Entre los textos ya publicados se pueden mencionar a Nicolás Igarzábal y su relación con el disco Cuentos decapitados de Catupecu Machu, Luciano Lamberti y la forma en que vio la película The Wall de Pink Floyd y Alan Parker, Esteban Castromán y su fanatismo por David Lynch, etc.

En los próximos meses van a salir textos de Ana Navajas, Julia Moret, Ángeles Salvador, Olivia Gallo, Tamara Talesnik, Rodrigo Manigot, Bernardo Erlich, José Santamarina.

Los lanzamientos de septiembre

Un estética del pudor. Raúl Berón en la orquesta de Aníbal Troilo, de Juan Villegas

“Los buenos libros suelen exceder a lo que su autor cree de ellos. En principio, esta generosa, apasionada defensa de un modo de ver el mundo es muchas cosas, pero dos en particular: una autobiografía (pudorosa) y la defensa (más bien enfática) de un canon artístico” escribe con acierto Quintín en el prólogo sobre Una estética del pudor. El libro es un recorrido personal por el tango. El vehículo que lo permite es un cantor, Raúl Berón. ¿Qué lugar ocupa el tango en la actualidad? ¿A quién le interesa? El texto plantea preguntas, indaga sobre nuestra relación con la música. Y en el medio aparecen un tío con características paternales y un abuelo entrañable pero oyente de jazz.

Mientras tanto, Villegas demuele uno de los lugares comunes más vacíos de la música ciudadana, ese que afirma (erróneamente nos damos cuenta después de leer este libro) que “el tango te espera”. Un libro que blande la misma elegancia y sutileza que el objeto tratado.

Juan Villegas (Buenos Aires en 1971). Es director de cine. Hizo seis películas: Sábado, Los suicidas, Ocio, Victoria, Las Vegas y Los trabajos y los días. También es crítico de cine y docente. En 2019 publicó, en colaboración con Hernán Schell, Peter Bogdanovich: Humor y melancolía.

El resplandor de la mugre, de Walter Lezcano

“Hay discos –canciones, sonidos, notas- que nos llegan por la mente; y hay discos –canciones, sonidos, notas- que nos llegan por el corazón. Es que nuestro cuerpo, a pesar de ser una maquinaria perfecta pero con una impredecible fecha de vencimiento, tiene muchas puertas de entrada. La línea delgada (un surco, un borde, una cornisa, un precipicio) que divide a una experiencia de otra (esta vez: ¿me habla la mente o me habla el corazón?) puede explicar mucho acerca de cómo siente la humanidad, de la forma en la que habitamos este suelo y, además, de cómo nos vinculamos con la música en la medida en que es una parte importante de la vida cotidiana y deja de ser una simple escenografía en el fondo de algunas experiencias. Es decir, desde qué perspectiva y qué posicionamiento lo llevamos adelante en nuestro territorio personal”.

Is This It de The Strokes, ya se habrá adivinado, fue un disco que a Walter le llegó al corazón, un amor a primera vista, vitalicio. En estas páginas recorre el disco y cómo influyó en él cuando tenía 20 años. Lo hizo como sólo pueden determinar a alguien las grandes obras artísticas. Uno de los grandes libros de uno de los jóvenes grandes autores locales.

Walter Lezcano (Corrientes, 1979). Es docente de Literatura, editor y periodista freelance. Publicó, entre otros títulos, Los mantenidos (Funesiana), Luces calientes (Tusquets), Un regalo del diablo. 2 Minutos, Valentín Alsina y la reinvención del punk Argentino (Vademécum), Rejas y Un millón de latitas (Contenido exclusivo de Bajalibros y Leamos).

Nunca está de más repetir, de Nicolás Di Candia

Un vinilo de envase atractivo en la casa paterna fue la puerta de entrada. A eso siguió un show en vivo. Después vinieron dos casettes el día del egreso de la primaria. Nicolás Di Candia disfruta desde muy pequeño de Les Luthiers y de su humor y en este libro magnífico nos lo relata con gracia y precisión. Nunca está de más repetir no sólo es un viaje apasionante por la obra de Les Luthiers y sobre cómo el grupo (de músicos, de artistas, de genios) se metió en la vida de Nicolás. Es, también, una lúcida indagación sobre el humor, sus modos y su influencia.

Nicolás Di Candia tiene varios libros escritos. Algunos, incluso, han sido publicados. No entiende por qué alguien tomaría café en lugar de chocolate. Prefiere ser de los que hacen música y no de los que bailan. Está en contra de aquellos chistes que arruinan el humor. Está a favor de la unión de disciplinas arbitrariamente separadas. Vio la luz en Buenos Aires.

Costumbres de otro planeta, de Maia Debowicz

Alf, el extraterrestre venido de Melmac, se metió en todas las casas. Su simpatía, sus equívocos, las costumbres extrañas. Una comedia atractiva y tierna. Pero además de hacer reír, Alf fue (es) un espejo para los que no encajan, para los que no son iguales al resto, para los que transitan su propio camino. Maia Debowicz se interna en la serie y en su sentido como nadie lo ha hecho hasta ahora. Como lo hace con cada tema que ella aborda. Una mirada fresca, profunda y genuina. Este libro provoca consecuencias. Al terminar de leerlo, el lector querrá ver de nuevo todos los capítulos de la serie. También leer cada artículo que escribo Maia en su vida. Pero, principalmente, cada lector querrá tener dos nuevos amigos: Alf y Maia.

Maia Debowicz (Buenos Aires, 1985). Es periodista y dibujante. Colaboró en las revistas Letras Libres (México), Inrockuptibles, El Amante y Haciendo Cine. En la actualidad escribe regularmente en el suplemento SOY, de Página 12, Infobae y La Agenda revista. Es co-conductora del programa de radio La autopista del sur, en la AM 750. Es autora del libro Cine en pijamas (Paidós, 2017). Desde niña se siente una extraterrestre.

Vivir después de tu muerte, de Federico Fahsbender

Un disco doble que le cambia la vida. Llega como una revelación y con su revolución, logra acomodar todo. Un padre que se fue muy temprano, el desamparo y la sensación de soledad. Pero llegó el Heavy Metal. Como no podía ser de otra manera, casi como una revelación -hijo de periodista gráfico-, llegó a través de una revista. Esa fue la entrada a un viaje que no se detuvo, que lleva más de un cuarto de siglo. Un chico de once años que se fascina con un disco doble que no parece para alguien de su edad. Pero su madre se lo compra. Y su vida ya no volvería a ser igual. Federico Fahsbender, reconocido periodista de policiales, nos lleva de la mano a un viaje al Heavy Metal, una cultura, un mundo digno de conocerse.

Federico Fahsbender (Buenos Aires, 1983). Es periodista y poeta, editor de la sección Policiales de Infobae y docente de la Maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En 2019 creó el podcast “Archivo Negro: Historias del Nuevo Crimen Argentino”, disponible a través de Congo FM. Escribió libros como Grimoire y La Imagen que Profana y Destruye y organizó el ciclo de lecturas y performances Nueva Poesía Argentina. Tras dedicarse a la música heavy metal como bajista del grupo Bushido, hoy prepara su próximo libro de no-ficción, Matapolicías, por la editorial Rara Avis.

