Florencia Etcheves: “Mis años de cronista son la caja de herramientas para escribir policiales”

Cuando hace no muchos años la violencia machista era vista como algo del ámbito privado, las golpizas como “problemas de pareja” y los femicidios como asesinatos comunes, Florencia Etcheves, como periodista y comunicadora, dudaba. Pudo poner en plalabras la explicación de violencia machista gracias al avance del movimiento feminista. Etcheves es periodista, escritora y activista por los derechos de las mujeres. Ganadora del Premio Martín Fierro a la mejor labor periodística femenina --en dos años consecutivos--, al tiempo que continuaba su camino en la televisión, se animó a mostrarse con un nuevo perfil y escribió brillantes novelas policiales que la llevaron a dejar la pantalla. Es autora de novelas y guiones: Cornelia, La hija del campeón, La sirena y Errantes.

En el marco de Experiencia Leamos, el ciclo de encuentros que es beneficio exclusivo para los suscriptores de Leamos.com, Etcheves habló con la editora María Belén Marinone de las nouvelles La niña de la bolsa y Manadas, que giran en torno a la violencia machista. Marinone es, justamente, quien las publicó con el sello IndieLibros; ambas son contenido exclusivo de Leamos.com.

El título de La niña de la bolsa lleva automáticamente a pensar en la cantidad de casos de niñas y adolescentes que son desechadas por sus femicidas. Para Etcheves, no solo es escalofriante sino que se trata, a la vez, de un mensaje de adoctrinamiento para todas las mujeres: “Ese femicida nos dice Vos sos basura, no servís para nada, te meto en una bolsa y te tiro”. Esta, según la autora, es una mecánica criminal sumamente perversa, con un mensaje claro y sin doblez alguno.

Manadas cuenta la historia de Eloisa, que es violada por un grupo de varones. La trama se teje con la de un grupo de chicas que encarnan otras violencias del mismo sistema. “Esas historias nacen de la realidad, de lo que vemos todos los días como mujeres”, dijo Etcheves. Su personaje principal, no solo fue víctima de una violacion sino también de una justicia patriarcal y machista. Junto al grupo de chicas que la acompaña “conforman una especie de manada, porque conocen esa cadena de opresiones y se entienden”. La novela muestra narra cómo un no nos callamos más puede hacer tambalear a un pueblo entero.

En sus años de movilera, Etcheves recorrió los pasillos de Tribunales, entró en comisarías y penales, conoció el olor de la morgue y los rituales de la muerte. “Todo lo que ví haciendo crónica policial es la caja de herramientas que tengo para escribir novelas policiales”, dijo. Al sentarse a escribir, entonces, “sólo se trata de traer esos lugares a mi cabeza”. Son las claves para construir los escenarios.

Su búsqueda como autora es el lector se enamore de los personajes. “A lo mejor le inventaste unas piruetas divinas”, dijo, “pero nadie las va a leer si tu personaje no tiene color, particularidad, hondura”. Se preocupa por que el lector se interese por los personajes, porque es, justamente, lo que le pasa a ella con los libros, películas y series que mira. “Si lo que le pasa a la persona en cuestión no me importa, si no me importa si lo matan, si revive, si vuela, si explota; es porque no me enamoró”.

