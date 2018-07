Lila es la hipnótica historia de un monstruo programado para el mal. Lo peor (o mejor) de todo es que Germán Baraja, su protagonista, te atrapa con su desventura. No podés dejar de leer y hasta empatizar con alguno de sus sentimientos: "Estaba perdido, desenmascarado, sin opción de reinsertarme. Sopesé durante unos días ventajas y desventajas de hacerle un daño real y tomé, sin criterio razonable, la peor decisión de mi vida"; "Me paro frente al espejo, me devuelve la imagen de un hombre a punto de perderlo todo, a la fragilidad de ese todo"; "Ignoro como se empieza una fuga, si en verdad existe un lugar al que yo pueda ir". ¿En qué lugar estaremos a salvo de las trampas de la vida?