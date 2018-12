"Mi infancia en Rancul fue tranquila porque es un pueblo de tres mil habitantes al norte de La Pampa donde todos nos conocemos. Una infancia muy linda, de jugar en la calle hasta que mamá nos llamara cuando caía el sol. Siempre fui muy activa, del colegio a clases, de jazz a español, de español a vóley, de salir con mis amigos y muchas cosas más… Pero a los 17 años, cuando terminé el secundario, creí que lo mejor que podía hacer para mi futuro era mudarme a Buenos Aires. Cuando llegué era muy chica y no entendía los códigos de la ciudad. Me sentía sola, caminaba llorando por avenida Santa Fe y a la gente no le importaba lo que me pasaba. La indiferencia me ayudó a crecer un montón, aprendí a valerme por mí misma, a crear un carácter, a saber imponerme. Aprendí que no es fácil, pero en algún momento se puede conseguir lo que uno quiere. Hoy hace nueve años que estoy en esta ciudad y la sigo remando, pero voy viendo resultados y eso me llena de felicidad", cuenta la joven que estudió teatro con Agustín Alezzo. Es que su idea siempre fue actuar, estar en teatro o alguna tira en televisión.