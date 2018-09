–No, eso no. Pero aquí los hombres son muy directos. Por ejemplo, cuando entraba al país, en Migraciones me sorprendió un hombre que tomó mi pasaporte y me preguntó: "María, ¿tenés novio?". A lo que le respondí "Sí". Entonces me replicó: "¿Hace mucho? ¿Es argentino?". Y después me buscó en Instagram y me mandó mensajes. Ah, y a otro hombre, al segundo día de conocerlo, le pregunté cómo estaba, y me respondió: "Mejor ahora", y eso me dio un poco de vergüenza. Es como raro.